По мільйону переглядів на день: чому виступи українок "порвали" Євробачення-2023

Виступи у першому півфіналі "Євробачення" українських співачок – Alyosha, Юлії Саніної та Марії Яремчук – зробили тріумф.

Три наші співачки тріумфально виступили на відкритті "Євробачення" у Ліверпулі.

Насамперед це стосується співачки Alyosha, яка виконала у дуеті з британською співачкою Ребекою Фергюсон хіт британського гурту Duran Duran під назвою Ordinary World. Точніше, це нова версія — Welcome To Our House/Ordinary World. Альоша зізналася у соцмережах, що номер присвячений українським матерям, які змушені були емігрувати та вивозити своїх дітей за кордон після повномасштабного вторгнення РФ до України.

"З 24 лютого 2022 року на панелі нашого життя переважають темні кольори. Але завдяки ЗСУ у цій палітрі з'являються яскраві фарби. І вони незабаром засяють по всій території України", – написала Alyosha.

Україна на Євробаченні 2023. Запальні номери

Номер – разючий. Спочатку ми бачимо величезний годинник зі стрілками, що обертаються. Білий місяць висить над мирно сплячим містом. У просторі з'являється квартира, де танцює молода закохана пара. Жовто-блакитні відтінки панельної квартири раптово забарвлюються у червоний колір. Багряним кольором спалахує місяць і лунає несамовитий крик повітряної тривоги. Наступної миті дівчина проводжає воїна у двері, що відкрилися в темряві, — це Alyosha, яка заспівала українською мовою.

У небо здійнялися десятки лазерних червоних птахів, зробили коло і полетіли на Захід – вони уособлювали наших жінок та дітей, змушених емігрувати після вторгнення Росії.

«Як ти, любий?

На сцені ми бачимо "двері" мобільного телефону. Крізь нього співачка проходить і потрапляє в обійми свого коханого – воїна. Далі з'являється безліч циферблатів, що символізують різні часові пояси в Європі, внизу кожного — жовто-блакитна українка. Потім цей годинник перетворюється на жовто-блакитне пульсуюче серце і обертається крилами – в центрі яких співає Alyosha дуетом з Фергюсон.

Прожектор фокусує на серці Alyosha абрис жовто-блакитного птаха – і все на сцені забарвлюється кольорами нашого прапора. У фіналі – шквал оплесків.

Чудовий номер. Багато коментаторів під роликом зізнаються, що він їх торкнувся до сліз.

За день пісня Alyosha & Rebecca Ferguson набрала понад мільйон переглядів.

Alyosha & Rebecca Ferguson. Welcome To Our House/Ordinary World

Юлія Саніна та гурт The Hardkiss виступили з піснею "Маяк".

На сцені жовто-блакитна рамка, через яку спілкуються хлопчик та дівчинка. Нарешті вони з'єднуються долоньками та йдуть углиб сцени під овації залу. Саніна у темній сукні, на подолі якого зображено вогонь. Далі гурт виконує композицію у своєму поп-хардовому стилі з текстом про підтримку України: "У дикого штормі — ми не одні". У фіналі пісні – потужне фаєр-шоу.

The Hardkiss — Together In Electric Dreams — Mayak

Євробачення 2023 та українська класика

Марія Яремчук вийшла на сцену з OTOY та учасницею дитячого Євробачення-2022 – Златою Дзюнькою.

На Марії була біла накидка із принтом молодого Тараса Шевченка. Під час номеру транслювалися на сцену портрети визначних українців: від Лесі Українки до Валерія Івасюка. Співачка потужно виконала композиції "Батьківщина", "Садок вишневий біля хати" та "Щедрик".

Яремчук скинула накидку і залишилася у білій, шитій золотій сукні. На сцені "виросли" муляжі золотих колосків. У фіналі номера за допомогою лазера на сцені "парили" золотий скрипковий ключ та Софійський собор.

Виконуючи "Щедрик", на величезній золотій зірці на сцену до Марії спустилася Злата Дзюнька.

Фінальні рядки "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка" звучали під золоту ластівку, що розчинялася на екрані. На останній ноті публіка вибухнула оваціями.

Британія влаштувала розкішну презентацію України у Ліверпулі!