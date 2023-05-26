Тарантіно в Каннах розкрив секрети свого останнього фільму: трохи порно та ностальгії за юністю

Квентін Тарантіно у Каннах розповів нові подробиці своєї майбутньої стрічки. Фокус на основі свіжої інформації ділиться своїми припущеннями, що це буде фільм.

Тарантіно вже давно наводить тінь з приводу свого останнього, як він обіцяв, десятого фільму. І несподівано в Каннах режисер розкрив деякі подробиці нового фільму американському виданню Deadline Hollywood.

З перших повідомлень про нову стрічку Квентіна — у березні цього року — випливало, що його дія відбуватиметься у США наприкінці 1970-х років і що його головний герой — кінокритикиня. Американські видання відразу замайоріли припущеннями, що йшлося про журналістку Полін Кейл, яка спеціалізувалась на кінорецензіях. Наприкінці 1970-х вона працювала на студії Paramount консультанткою і писала про кіно зі знанням справи. Відомо, що Тарантіно її дуже поважав як професіонала. Полін Кейл з 1967 по 1990 рік вела колонку про кіно для The New Yorker — дуже високого рівня тижневик, що публікує крім рецензій та есе навіть коротку прозу.

Вміло інтригує

Все виявилося і прозаїчнішим і парадоксальнішим, але, як любить сам Квентін, не без історії про низькопробне "чтиво", проте з автобіографічним підтекстом.

Спочатку режисер став спростовувати самим же чутки, що головним героєм його нової картини буде жінка (вміло тримає інтригу!), уточнивши, що це буде чоловік років тридцяти п'яти. Потім повідомив, що події нового фільму відбуватимуться 1977 року — у Лос-Анджелесі. Так ось, у свіжому інтерв'ю режисер зізнався, що йдеться про позаштатного співробітника порнографічного журналу, який публікує рецензії на популярні фільми. Прототипом цього персонажа став кінокритик, що існував насправді, і текстами якого Тарантіно зачитувався в юності.

Навіщо такі нісенітниці: кінорецензії в порножурналі?

Усі відповіді у біографії Тарантіно. Пояснимо цей момент.

Перша робота Квентіна: хто герой

Майбутній кінокласик навчався в середній школі в Харбор-Сіті (Лос-Анжелес) поступово стаючи фанатом кіно, тому що школу він не любив і "відривався" у кінотеатрах. А вдома з іграшками розігрував "фільми" за своїми сценаріями.

Тарантіно не подобалася його приватна, платна християнська школа. "Я ненавидів школу. Школа мене пригнічувала. Я хотів бути актором. Все, в чому я не досягаю успіху, мені не подобається. І я просто не міг зосередитися на школі. Я завжди любив читати і цікавився історією. Історія була як кіно. Але багато чого з того, чому люди вчилися легко, мені давалося важко, я ніколи не розбирався у математиці та правописі, до п'ятого класу я не вмів кататися на велосипеді, не вмів плавати навіть у старших класах, я не розумів, як дізнаватися час, до шостого класу", — писав Квентін.

Він почав прогулювати уроки. А в 15 років (тобто у 1978) за вимушеною згодою матері він покинув школу з умовою, що знайде роботу. І знайшов. Але ж яку!

Мамі він сказав, що став білетером у кінотеатрі. Тільки не уточнив, що у такому, де крутили порно. Батько про це навіть не здогадувалася. Сам він уточнював з цього приводу: "Більшість підлітків думають: "Класно, я в порнокінотеатрі!" — Але мені не подобалися порнофільми. Мені подобалося справжнє кіно, а не це — неприємне і дешеве".

Повернімося до нового інтерв'ю. За словами Тарантіно, одним із його робочих обов'язків на той час було завантажувати порножурнали в торговий автомат. У них він не знаходив нічого цікавого. Але в одному з них — умовна назва The Popstar Pages — він, захлинаючись, читав рецензії критика на "кіносторінці".

Як зараз про нього зауважив Тарантіно: "Писав він різко, в'їдливо, навіть грубо. Так ніби йому було 55 років, а насправді йому було 30".

Тарантіно дізнався подробиці про життя цієї людини, з'ясувавши, що вона досить рано померла від ускладнень, пов'язаних з алкоголізмом.

Ностальгія — наше все

Квентін зізнався, що вже підбирає актора для фільму з робочою назвою "Кінокритик". Точно не знає, кого візьме на цю роль, але не британця, а американця.

Згадаймо, що його дев'ятий фільм "Одного разу в Голлівуді" (2019) теж був перейнятий ностальгією. У ньому Квентін цікаво перелопатив історію, пов'язану із злочином групи Чарльза Менсона, що вбила вагітну дружину режисера Романа Поланскі акторку Шерон Тейт. Головні герої фільму — каскадер і актор — дали прикурити маніяку Менсону та його дівчаткам.

Нова міфологія із добре прописаними деталями дозволила фільму підняти чотириразову касу. Тут було все, що любить Тарантіно: кіно, злочин, яскраві сутички. Ймовірно, все це він "дбайливо" перенесе вже в 1977, знайшовши відповідну кримінально-скандальну історію з того життя, в центрі якої опиниться кінокритик-алкоголік, який пише рецензії для порножурналу. Інтригує, бо набір тарантинівський.