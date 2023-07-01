Прем'єри липня. Нова "Місія" Тома Круза, Марго Роббі в ролі Барбі та ядерна бомба Крістофера Нолана

Фокус розповідає про липневі блокбастери, зняті в різних жанрах: шпигунський бойовик, історичний фільм, ромком з елементами пародії, екшн і трилер.

Липень видався щедрим на блокбастери, але переважно про війну: то про локальні бойові дії, то про створення атомної бомби, то про боротьбу з терористами. Але є одна світла пляма рожевого кольору — фільм про Барбі з Марго Роббі.

Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша / Mission: Impossible — Dead Reckoning — Part One

США, 2023, бойовик, пригоди

Прем'єра: 9 липня

У ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг

Супершпигун Ітан Хант повертається на екрани — на всі 290 мільйонів доларів бюджету нової частини "Місії". Легендарній франшизі цього року виповнилося 27 років. Попередня, шоста частина, вийшла ще у 2018 — у доковідний період. Це сьомий і передостанній фільм циклу.

Знову у суперагента дике за складністю завдання. Причому в ролику звучить фраза, дуже знайома українцям: "Правда зникає, коли війна наближається". Круз у цих стрічках вражав трюками: регулярно падав із парашутом і навіть висів на дверях літака, що злітав. Судячи з трейлеру, тут теж не занудьгуємо: герой Тома Круза бадьоро гасає по поїздах, що рухаються, і з трампліну летить на мотоциклі в прірву.

Команда у Ханта все та ж. Основна партнерка — колишня співробітниця Мі-6 Ільза Фауст (Ребекка Фергюсон), яка завжди готова нагородити Ітана втомлено-закоханим поглядом. Але в новій серії вона це робитиме одним оком: у ролику Ільза з "піратською" пов'язкою, що приховує одне око. Напевно, це не через проблеми із зором, а щоб точніше стріляти зі снайперської гвинтівки, прикриваючи Ітана в арабській пустелі, якою він хвацько мчить на залізному "двоколісному другові".

Головний лиходій тут — це такий собі Габріель (Есай Моралес), який знав супершпигуна в юності, був у них якийсь конфлікт у глибокому минулому. Моралес, судячи з трейлера, буде відчайдушно битися з Ітаном на поїзді, приблизно так само, як це відбувалося в нещодавньому "Індіані Джонсі-5" — з неодмінним падінням на дах при вході поїзда в тунель.

Крім мотоцикла, що ширяє, у ролику вражає і залізничний потяг, що летить у нікуди з нульовою гравітацією: тарілочки і вилочки повисли, як на космічному кораблі.

Відчувається, що видовищна частина фільму — на рівні.

Трейлер фільму "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша"

Оппенгеймер / Oppenheimer

США, 2023, біографія, драма, історичний

Прем'єра: 20 липня

У ролях: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні-мол., Рамі Малек, Кеннет Брана, Ґері Олдмен

Режисер Крістофер Нолан уперше знімає для Universal Pictures. Він набрав у проєкт цілий виводок зірок: усі вони виявилися "по кишені" (див. список). Хоча, ймовірно, річ не тільки в 100-мільйонному бюджеті, який не маленький, але й не такий уже й гігантський, а в прославленому прізвищі головного режисера. Який артист не мріє потрапити в кіно, яке може стати класикою?

А тему Нолан узяв до болю актуальну для нас: створення ядерної бомби. Це екранізація роману "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера", за який автори отримали Пулітцерівську премію.

Головний герой книги — американський фізик, під керівництвом якого під час Другої світової було створено атомну зброю. Ми дедалі більше знали академіка Курчатова і Сахарова, причетних до подібного проєкту в СРСР.

Відомо, що атомну бомбу було вперше випробувано в Нью-Мексико в липні 1945 року. Оппенгеймер згадував, що в той момент йому спали на думку слова з Бгаґавад-ґіти: "Я — смерть, руйнівник світів".

Нолан зізнавався пресі, що цей фільм — "найскладніший і наймасштабніший проєкт у кар'єрі". Знаєте, чому? Виявляється, найбільші складнощі викликало "відтворення ядерного вибуху без використання комп'ютерної графіки". Чи не занадто американці схильні робити з усього шоу? Навіть з історії отримання зброї, яка може знищити планету.

Але поки не побачиш картину, на це питання не відповіси. В одному з епізодів трейлера до багатьох учасників Манхеттенського проєкту (кодова назва американської програми з розроблення ядерної зброї) починає доходити, що за джина вони випускають із пляшки.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

Барбі / Barbie

США, Канада, 2023, комедія, пригоди, романтика

Прем'єра: 20 липня

У ролях: Марго Роббі, Раян Гослінг, Емма Макі, Вілл Феррелл

Розробка картини почалася ще у 2014, де героїнею мала стати найпопулярніша у світі лялька. Череда режисерів, перепродаж прав однієї компанії іншій. Проблема в тому, що потрібно зробити історію в стилі "гламур" і водночас пародію на все "глянцеве".

Акторський ансамбль, нарешті, очолили Марго Роббі та Раян Гослінг, які виконують ролі Барбі та Кена.

За сюжетом ідеальну ляльку-дівчину виганяють з Барбіленду за те, що вона дещо груба. Барбі вирушає у світ людей, щоб знайти своє щастя. За нею ув'язався Кен.

Однак "реальний світ" виявився в рази жорсткішим за ідеальний, але, можливо, ті негативні риси Барбі, які стали причиною її вигнання з "рожевого раю", тепер послугують їй добру службу, щоб вижити в теперішньому світі.

Трейлер фільму Барбі

Місія на двох / Hidden strike

США, Китай, 2023, бойовик, комедія

Прем'єра: 27 липня

У ролях: Джон Сіна, Джекі Чан, Пілу Асбек

Недалеке майбутнє, нафтові війни набирають сили. Спецпризначенці Кріс Ван Хорн і Луо Фенг лише за 24 години перетворилися з ворогів на напарників, яким потрібно перевести групу цивільних уздовж "шосе смерті" в безпечну зону. Напарникам мимоволі доведеться втриматися від бажання покалічити один одного, щоб виконати цю рятувальну місію на двох.

Ось реально Джекі Чан і Джон Сіна ("Миротворець") — чудова пара для комедійного бойовика. Прекрасний контраст: "гальмівне" обличчя качка Сіни і по-мавпячому жива фізіономія Чана. У ролику викликає посмішку навіть нехитрий епізод, коли Джекі Чан звалився на Сіну, обнявши останнього за торс у майже "еротичній" позі. Чан співчутливо запитав громилу: "Ти в порядку? Я — в порядку". Той обурено проскрежетав: "Злізь із мене".

Трейлер "Місії на двох"

Гра з дияволом / Sympathy for the Devil

США, 2023, трилер з елементами чорної комедії

Прем'єра: 27 липня

У ролях: Ніколас Кейдж, Юель Кіннаман, Каіві Лайман

Кейдж знову в диявольській ролі. Ось тільки-тільки у квітні з ним феєрично провалився містичний фільм жахів з елементами комедії "Ренфілд", де Ніколас грав Дракулу (за бюджету $65 млн фільм зібрав лише 23 млн) і знову Ніколас у ролі "нечистої сили".

Тут він зображує такого собі диявола-кілера, який захопив у заручники таксиста — а в того народжує дружина в лікарні. Диявольський кілер стверджує, що сьогодні водій заплатить за все, що він зробив у минулому. Таксист всіляко намагається переконати злочинця, що він звичайний водій, але чи так це насправді?

Герой Кейджа пропонує небезпечну гру: він запитує, а водій відповідає тільки правду. Одна брехня — один труп: пристрелить будь-кого на вибір за фальшиву відповідь. Чим закінчиться "допит", можна дізнатися тільки в кіно.