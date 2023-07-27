Барбіманія: чому з'явилися Кени у вигляді Зеленського і Залужного та барбі-меми з Фаріон і Арестовичем

Через популярність фільму "Барбі" і ШІ у нас у країні почалася "барбіманія", що перетворює Україну на Барбіленд.

Фільм "Барбі" з Марго Робі та Раяном Гослінгом, який вийшов дев'ять днів тому, зібрав у прокаті $ 414 млн. Експерти прогнозують його прибуток вище за $ 1 млрд. Що в ньому такого? Він серйозний та іронічний водночас. Можна сприймати так, можна сяк. Але він і стильний: культ ляльки Барбі існує не один десяток років. Спочатку на прем'єру дівчата одягали рожеве. Потім усі стали постити подібні фото. Стартували гуморні меми — у рожевому світлі. Відкрився сайт ШІ, який міг зробити з вас Барбі або Кена. Публіка стала кидати туди не тільки свої фізіономії, а Зеленського, Залужного, Арестовича. І тут у мережах стався реальний обвал під назвою барбіманія. Фокус пояснює, чому особливо українців так накрило.

Так, спочатку дівчата вдягнули одяг, як у фільмі "Барбі". Образ Марго Роббі породив тренд: наприклад, дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін приміряла на себе цю "рожеву розкіш". І ще кілька десятків світових зірок.

Далі — більше: пішли меми. Але що характерно: вони були смішні, але не злісні. Той самий Арестович у вигляді Барбі.

Олексій Арестович. Барбі-мем

Або Поплавський у стандартному "дівочому" оточенні.

Михайло Полавський. Барбі-антураж.

Навіть Фаріон зроблена без зайвого сарказму.

Барбі-мем. Ірина Фаріон

А ляльки, створені ШІ на сайті bairbie.me, безпосередньо лестять моделям.

Перетворення на Барбі на сайті bairbie.me

Президент України Зеленський в образі Кена — без ознак на обличчі хронічної втоми, яка в нього не минає з початку війни.

Володимир Зеленський у вигляді Кена — без слідів хронічної втоми

Головнокомандувач Валерій Залужний — підтягнутий і моложавий.

Валерій Залужний у вигляді Кена: підтягнутий і моложавий

Фейсбук та інстаграм буквально наповнені барбі та кенами як селебреті, так і самих користувачів мережі. Короткі рожеві платтячка, стильні чоловічі костюми — все це не без шику. У всіх спрямовані вдалину очі, сповнені енергії та віри у світле майбутнє.

"Барбіленд" реально всіх перетворює на краще. Усі начебто жартома ставлять такі свої зображення, але отримують виключно позитивний заряд енергії. Це одночасно кумедно і насправді наближає нас до якихось ідеалів.

Особливо це виявилося для нас важливим під час війни — це саме те, чого всім нам не вистачає: миру, позитивних емоцій, рожевого раю. З'явився навіть рожевий український залізничний потяг за маршрутом: Україна — Барбіленд. Та й уся наша країна стала "рожевіти".

Барбі-мем. Український склад, що прямує до Барбіленду

Навіть чоловіки купилися на це чарівне перетворення. Чому ні? Юлію Кіму дали можливість побувати на пляжі Барбіленда, трохи посварившись із Кеном. На Юлія — це схоже.

Барбі-мем. Юлій Кім у Барбіленді

Весь світ стає Барбілендом, де успішні красені та красуні. Але при цьому фільм показав, що наявність рожевого раю не прибирає проблеми. Потрібно докладати за сюжетом зусиль, щоб вони зникли. Тобто твоє наближення до ідеалу напряму залежить від власних дій. А для того, щоб зрушити процес із мертвої точки можна просто влізти на відповідний сайт і перетворити для початку свій портрет. Можете навіть обрати засмаглу шкіру або освітлити волосся. У вас з'явиться образ вас — ідеального, до якого ви маєте "підтягувати" себе.

Як це не парадоксально звучить, але картина "Барбі" зі своєю барбіманією виконує основне завдання мистецтва: перетворювати світ на краще. Дивно інше, що це їй вдалося всього за дев'ять днів — своєрідний рекорд!