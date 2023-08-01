Блокбастери серпня. Стейтем у сутичці з акулами, Дензел Вашингтон — з мафією, Довбуш — зі шляхтою

Серпень виявився щедрим на бойовики, кримінальні драми та інший екшн, як імпортного, так і вітчизняного виробництва.

Круті хлопці в цьому в серпні пануватимуть на екранах. Заключний літній місяць видався на рідкість "спекотним": суцільні екшн, бойовики та кримінальні драми. Іноді з ухилом у містику, іноді — в гумор, часом — у музику або навіть в історію, але градус насильства високий за будь-якого розкладу.

Мег 2: Западина / The Meg 2: The Trench 3D

США, Китай, 2023, трилер, жахи, екшн

Прем'єра: 3 серпня

У ролях: Джейсон Стейтем, Джекі У, Сієнна Гіллорі

Джейсон Стейтем, як відомо, професійно займався стрибками у воду з трампліну. Тому хто крім нього може краще знятися у фільмі про ожилу доісторичну акулу-мегалодона — питання риторичне. У першому фільмі "Мег: Монстр глибини" 2018 року герой Джейсона — Джонас Тейлор — доволі жваво від неї тікав вплав по водній гладі: відчувалася багаторічна спортивна підготовка. Картина вийшла видовищною і зібрала півмільярда в прокаті.

Тут продюсери вирішили збільшити масштаб жаху: не тільки мегалодон, а й різні інші диназавроподібні істоти ожили і підло зірвали курортний сезон, пожираючи відпочивальників. У ролику Джонас на водному мотоциклі зі списом напереваги сходиться з мегом у смертельній дуелі.

Перейшли автори межу маразму чи все-таки вийшов видовищний атракціон — можна сказати, тільки побувавши в кіно.

Трейлер фільму "Мег 2: Западина"

"Королі репу"

Україна, 2021, драма, музика, екшн

Прем'єра: 3 серпня.

У ролях: Михайло Дзюба, Антон Вельбой, Ірма Вітовська

Сімнадцятирічний випускник сільської школи на прізвисько Казан мріє стати відомим репером і підкорити дівчину, на яку запав. Заради цього він ризикнув: щоб зрубати грошенят, репер вплутується в кримінальну справу, яка обертається смертельно небезпечними проблемами. Хлопець шукає вихід і намагається "зістрибнути", але ставки тільки підвищуються.

Судячи з ролика, стрічка близька за стилістикою бойовику "Ломбард" (2013) Любомира Левицького, де жорсткий світ фільму "Карти. Гроші. Два стволи" (1998) Гая Річі — наш майстер наклав на кримінальні реалії українських пацанів в адідасівських костюмах. У "Королях" криваві розбірки під читання репу відбуваються посеред соняшникових полів.

У ролі повії Нінки на прізвисько Обочина знялася відома актриса Ірма Вітовська ("Мої думки тихі"), яка пообіцяла, що з її героїнею "відбудеться трансформація". Щодня Ніна при повному параді виходить на трасу. І одного разу, коли знімали сцену з Ірмою, біля неї зупинився реальний автомобіль. Довелося втрутитися режисерові й пояснити: Ірма не продається!

У стрічці звучать треки Kalush, KAZKA, Wellboy. Останній задіяний у ролі сільського хлопця, яким власне і був до зіркового статусу.

Режисер і автор сценарію Мирослав Латик назвав своє дітище фільмом у стилі гангста-реп: "Проста і весела перша частина картини і складна, бандитська — друга". Сподіваємося, що у нього все вийшло, як у його козачому трилері "Максим Оса і золото песиголовця".

Трейлер фільму "Королі репу"

"Вересень" ("Шлях мерця")

Україна, 2023, хорор, комедія, треш, містика, хоррор

Прем'єра: 10 серпня

У ролях: Микола Вересень, Михайло Жонін, Дмитро Суржиков, Олександр Ігнатуша

Режисер Георгій Фомін був відомим українським письменником-гумористом, у якого чорний гумор був найтемнішого відтінку. Потім він здобув кінематографічну освіту. І весь свій талант вклав у картину "Шлях мерця". Починається вона з того, що Микола Вересень меркантильно погодився зіграти Івана Грозного в кіно. Необережність призвела Вересня до загибелі і він потрапляє в пекло, не розуміючи, що це пекло. До того ж щось у тамтешніх канцеляріях переплутали і прийняли його за реального царя. Сам відомий журналіст просто думає, що збився зі шляху дорогою додому. Йому трапляються менти-вампіри в ролі чортів і гуцули-п'яниці в ролі ангелів.

Жорстока, трешова постмодерністська комедія з масою сцен насильства (16+).

Продюсер фільму Ігор Савиченко ("Поводир") сказав: "В Україні такого фільму немає. Специфіка фільму в тому, що він відрізняється від усього, що було в нас раніше. Свого часу в різних країнах такі фільми зіграли таку саму роль, яку має відпрацювати "Шлях мерця". За стилістикою — це хорор, треш. Але події у фільмі — це, по суті, те, що розпочалося наприкінці 90-х, коли наше криміналізоване суспільство трансформувалося в поліцейське, наслідки чого ми маємо і зараз".

На жаль, режисер і автор сценарію Георгій Фомін не дожив до прем'єри, пішовши з життя восени 2021 року у віці 52 років.

Одне можна сказати точно: такого на національних екранах справді ще не було! Продюсер не перебільшує.

Трейлер "Вересня"

"Довбуш"

Україна, 2023, історичний, пригоди, екшн

Прем'єра: 24 серпня

У ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар'я Плахтій

Режисер Олесь Санін ("Мамай") давно займається цим проектом. У блокбастера і бюджет вельми пристойний за українськими мірками: 87 млн грн. Завдання — зняти не менш успішний історичний екшн, ніж "Захар Беркут" (2019) Ахтема Сеітаблаєва.

Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають повстанцями. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати несподівано стають... ворогами один одному. У них різні погляди: один прагне збагачення, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, щоб знищити Довбуша. Але він їх перехитрив...

Ролик видовищний. Сергій Стрельников колись яскраво зіграв легендарного комдива в серіалі "Пристрасті за Чапаєм" (2013). Тож "героїчний" досвід у неї є. Аби фільм не став плакатним — занадто часто в трейлері повторюються відомі гасла про свободу. Але все це можна перевірити тільки побачивши дітище Саніна на екрані.

Трейлер "Довбуша"

Відплата: Дорога помсти / Retribution

США, 2023, трилер, екшн

Прем'єра: 24 серпня

У ролях: Ліам Нісон, Джек Чемпіон, Меттью Модайн

Звичайний ранок обернувся катастрофою: відвозячи дітей до школи, Метт виявив бомбу у себе в машині. Щоб вижити, йому доведеться сліпо дотримуватися всіх інструкцій, які віддає невідомий. Правило тільки одне — не залишати транспортний засіб. Але як далеко за межу закону готовий зайти звичайний бізнесмен? Щоб врятувати дітей, сьогодні йому доведеться порушити всі правила.

Ліам нерідко грав месників. І щоразу — переконливо. Тож — картина однозначно відповідатиме певним стандартам і нижче відомого рівня якості — не зможе впасти. А от чи зможуть автори висловити в ній щось оригінальне — інше питання.

Трейлер фільму "Відплата: Дорога помсти"

Праведник 3: Остання глава / The Equalizer 3

США, 2023, бойовик, кримінал, трилер

Прем'єра: 31 серпня

У ролях: Дензел Вашингтон, Дакота Фаннінг, Соня Аммар

Успішна франшиза. Причому другий "Праведник" зібрав у прокаті навіть більше, ніж перший, що трапляється нечасто.

Роберт Маккол — персонаж двічі лауреата "Оскара" Дензела Вашингтона — це колишній спецназівець і агент ЦРУ. Такі навички люди не втрачають. У першому "Праведнику" він намагався, пішовши на "агентську" пенсію, підзаробити в будівельному бізнесі. У другому — влаштувався водієм таксі. Але, звісно, в обох випадках погані хлопці не дали йому забути спецпідготовку.

У "Праведнику — 3" не пощастить сицилійській мафії. Після появи на острові МакКола — їм не позаздриш. Іноді він навіть жартує, але від цього ще страшніше. Те, з чим ніяк не міг впоратися комісар комісар Каттані в серіалі "Спрут", у Роберта МакКола виходить на раз. Нарешті, полетять щупальця у спрута мафії.