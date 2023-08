60 років Вітні Г'юстон. Успіх, наркотики, нещасливе кохання: що вбило найуспішнішу співачку планети

9 серпня мало виповнитися 60 років американській співачці Вітні Г'юстон.

Можна тільки уявити, який мав би сьогодні відбутися грандіозний ювілей співачки, яка продала 170 мільйонів дисків. І як він міг би висвітлюватися в усіх медіа. Її голос і зараз заворожує, а на фото вона полонить рідкісною красою. Але Вітні Г'юстон померла 11 лютого 2012 року в номері готелю в Лос-Анджелесі: її серце зупинилося, коли вона приймала ванну. У крові 48-річної зірки виявили сліди алкоголю та кокаїну. На жаль, красуня завжди була несамостійна та залежала то від батька, то від продюсера, то від чоловіка-тирана. Заборонені препарати були її спробою здобути свободу, але призвели до наркозалежності. Фокус згадує видатну попспівачку, модель і акторку.

Народилася Вітні Г'юстон 9 серпня 1963 року в місті Ньюарк штату Нью-Джерсі в США Батько — Джон Рассел Г'юстон-молодший, військовослужбовець, потім міський адміністратор, потім менеджер дружини й дочки. Мати — Емілі "Сіссі" Г'юстон — співачка в стилі госпел (релігійна музика). Вітні була третьою дитиною в сім'ї.

Розбитий ідеал

Вітні як молодшу балували. Але вона намагалася бути старанною. Мати одразу помітила її вокальні дані та розвивала їх. Батьки були для Вітні зразковою парою. Громом серед ясного неба стало їхнє розлучення — дівчинці виповнилося тоді 15 років. У суді спливли неприємні подробиці: і батько, і мати зраджували одне одного.

Це дуже вплинуло на світогляд Вітні — тепер за благовидним фасадом вона завжди підозрюватиме лицемірство.

Батько й дочка Г'юстон

Мама продовжувала опікуватися донькою і після розлучення. Вона буквально вивела її на сцену та в люди: дала їй заспівати в себе на концерті, знаючи, що в залі перебуває впливовий музичний продюсер Клайв Девіс.

Шлях нагору

Кар'єра Вітні Г'юстон під його керівництвом пішла вгору в другій половині 1980-х. Дівчина виконувала пісні не тільки в стилях соул і фанк, характерних для темношкірих виконавців, а її продюсер усе це грамотно переводив у розряд попмузики. Чорношкірим її музика здавалася занадто білою, білим — чорною, але купували і ті, й інші.

Девіс загорівся ідеєю, щоб його підопічна знялася в голлівудському фільмі. Тут і проєкт з'явився з чарівним Кевіном Костнером, який нещодавно був тріумфатором "Оскара" зі стрічкою "Той, хто танцює з вовками" (1990).

Вітні Г'юстон грає в цьому фільмі майже себе: попзірку, яка в стосунках повністю оголює душу й тому постійно потребує захисту. Таким захисником у стрічці для неї став герой Костнера — охоронець. У музиці — імпресаріо Клейв Девіс. А от в особистому житті таким мав стати чоловік — співак Боббі Браун. Але в останнього з роллю захисника не склалося. Швидше, навпаки.

До Боббі за Вітні Г'юстон залицявся знаменитий комік Едді Мерфі. Він, звісно, був дуже дотепним, але занадто правильним, як батько зірки та продюсер, від опіки яких вона втомилася.

Вітні Г'юстон і Едді Мерфі

Інша справа — винахідник стилю нью-джек-свінг, танцювального фанку з чіткішим ритмом. Він ішов і по життю пританцьовуючи.

У ресторані, де сиділи Вітні та Боббі, офіціант випадково розсипав на неї сіль і почав змахувати серветкою. Боббі вирішив, що це "кричуще свавілля", і почав його бити. Як нормальна людина сприйме таку витівку? Боббі — кінчений тип. А Вітні вирішила, що він — прекрасний захисник і завжди врятує її від будь-якої неприємності. Боббі із себе нічого не вдає, як Едді Мерфі або батько.

А те, що співак замість офіціанта може й на неї підняти руку через будь-який нікчемний приводу, їй на думку не спало. Але ви ж розумієте, що ще з давніх-давен Венер — богинь краси та кохання — чомусь тягнуло до хуліганів, богів війни Марсів. Вітні Г'юстон не виявилася винятком.

Боббі Браун і Вітні Г'юстон на початку стосунків

Наркотики як бунт

За різними даними, не Боббі Браун першим підсадив Вітні на наркотики. Пристрасть до наркотиків у неї була й до їхньої зустрічі в 1989 році. Чому?

Вітні Г'юстон співпрацювала з продюсером з 19 років і мала робити те, що він скаже, носити те, що він вкаже, співати те, що він вважатиме за потрібне. І вона це робила.

"Наше перше знайомство з Вітні відбулося в невеликому клубі Sweetwater, куди вона прийшла на прослуховування та заспівала пісню The Greatest Love of All, яку я за кілька років до цього замовляв для фільму "Найвидатніший", присвяченого Мохаммеду Алі. Мене шокувало виконання цієї пісні: 19-річна дівчина знайшла в ній більше сенсу, ніж самі автори пісні", — пізніше згадував Девіс. Зауважте, те саме станеться з піснею в "Охоронці": Вітні Г'юстон потрясно переспіває стару пісню.

Девіс поважав талант Вітні, але змушував її працювати за своїми правилами. Друг сім'ї Г'юстон розповідав, що вживання Вітні заборонених речовин було для неї свого роду формою бунту проти бездоганного іміджу та людей, які намагалися її контролювати.

"Нездатність бути самою собою на 100% була для неї страшним тягарем. Можна мати гарний вигляд, здаватися сильною, але всередині приховувати невпевненість, особисті проблеми та труднощі", — ділився інсайдер у розмові з виданням People.

Боббі-антиохоронець

Боббі здавався Вітні Г'юстон і втіленням свободи, і захисником водночас. Одного разу цей "захисник" зізнався тільки в одному пункті щодо наркотиків: що саме він їй дав уперше спробувати кокс.

На початку своїх стосунків обидві зірки йшли поряд у плані успіху. Однак у 1992 році в житті Вітні трапився фільм "Охоронець". Фільм нещадно лаяли критики, стрічка отримала всілякі номінації на "Золоту малину", але водночас вона мала фантастичний комерційний успіх: за бюджету $25 млн касові збори становили $410 млн.

Секрет — у феноменальному саундтреку, що психологічно збігається з розвитком історії. А сингл I Will Always Love You у виконанні Вітні Г'юстон 14 тижнів посідав перше місце в чарті Billboard Hot 100.

За сюжетом, охоронцю Френку запропонували попрацювати на відому співачку Рейчел. Сказали, що на зірку полює якийсь маніяк. Розуміючи серйозність загрози, охоронець ухвалює рішення перебувати поруч зі співачкою. А це — купа обмежень, включно з тими, що зачіпають її особисте життя, що викликало роздратування артистки. Рейчел жартома запрошує Френка на побачення, але несподівано їхні стосунки закінчуються ліжком...

Фінал фільму увійшов у класику кіно: кілер намагається вбити співачку зі зброї, замаскованої під відеокамеру, Френк на сцені затуляє собою зірку від куль, а потім пострілами у відповідь знищує вбивцю, який виявився його колишнім колегою. Під завісу стрічки Френк усе-таки йде від Рейчел, дотримуючись свого принципу не затримуватися на одному місці роботи. Ось тоді й лунає ця божевільна за красою й душевністю балада: "Я кохатиму тебе завжди".

Саме Кевін Костнер змінив кульмінаційну пісню, запропонувавши замість бадьорої I'm Your Baby Tonight пронизливу композицію кантрізірки, пишногрудої блондинки Доллі Партон — I Will Always Love You. Трек був випущений 1974 року та був хітом у США. Доллі написала композицію, де описуються ліричні переживання жінки, яка розлучилася зі своїм чоловіком. Вона говорила, що матеріалом для неї послужили її стосунки з кантріспіваком Портером Вагонером. Аранжувальник Девід Фостер і Вітні Г'юстон перевели цю пісню з легкої, "страждальної" кантріпісеньки в гімн вічного кохання.

Вітні Г'юстон співає цю річ спочатку в одній тональності, потім переходить на вищу — і композиція немов долітає до небес. Кажуть, що пісню I Will Always Love You в деяких країнах навіть використовують як прощальну мелодію в крематоріях.

Соул-гімн може розтопити будь-яке серце. Оригінальна версія Доллі має чимало переглядів на YouTube — 6,1 млн, але кавер — 1,4 млрд, рекордна кількість для саундтрека.

Виявилося, що такий успіх дружини Боббі пережити не зміг: пішли скандали, побиття і примирення зі спільним вживанням наркотиків. Боббі знищував свою дружину і як зірку, і як особистість. Її реноме хорошої дівчинки до нульових років повністю накрилося: Вітні постійно потрапляла в скандали, зривала фотосесії, концерти й студійні записи.

Її величезний талант справді потребував захисту, як у фільмі "Охоронець", але в житті самої Вітні Г'юстон охоронець і маніяк виявився однією і тією ж особою.

Вітні Г'юстон і Боббі Браун у фіналі шлюбу

І друг, і ворог

Позначилася неможливість Вітні бути самодостатньою фігурою. У 2007 році вона розлучилася з Боббі, але на відміну від Тіни Тернер, у якої теж чоловік був тираном, разом зі свободою вона не здобула самостійності й не позбулася наркотиків, що й убило її. Вітні мала великий талант, але слабку волю. Як одного разу висловилася про себе Вітні: "Я собі і найкращий друг, і найлютіший ворог".