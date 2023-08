Культура скасування: пісню гурту Queen прибрали зі збірки хітів через "нетолерантний текст"

Мова про композицію "Fat Bottomed Girls", яка свого часу полюбилася слухачам і входила до топ-4 найпопулярніших творів колективу.

Одна з найпопулярніших пісень гурту Queen під назвою Fat Bottomed Girls зникла з нової збірки головних хітів колективу. Уся причина в неоднозначному тексті. Про це повідомляє видання Daily Mail 20 серпня.

Композиція була написана ще 1978 року гітаристом Брайаном Меєм. Вона одразу сподобалася слухачам і надалі різні покоління людей додавали її до своїх плейлистів.

Це була своєрідна гумористична пісня про молодого чоловіка, який любив дівчат із пишними формами. Пісня стала настільки популярною, що в оригінальному альбомі 1981 року, де були зібрані найкращі хіти гурту, вона посіла 4 місце. Поруч із нею розташувалися "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" і "We Will Rock You".

"45 років потому з'ясовується, що такі тексти були знищені культурою скасування", — йдеться в повідомленні.

Помітили відсутність пісні після того, як лейбл Universal Records оголосив про те, що збирається випустити платівку на стримінговому сервісі Yoto. Ця платформа орієнтована більше на молодь.

В описі до товару одразу попередили, що батькам варто з обережністю давати дітям слухати ці пісні.

"Незважаючи на відсутність лайливих слів, батькам рекомендується проявляти обережність під час відтворення цього матеріалу дітям молодшого віку або за їхньої присутності", — ідеться в описі.

Пісню гурту Queen прибрали зі збірки хітів через неоднозначний текст Фото: Скриншот

