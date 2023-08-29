Асока проти Імперії: темна сторона знову сильна — що показали в новому серіалі "Зоряних воєн"

Disney представив перші дві серії нового серіалу "Асока" за всесвітом "Зоряних воєн". Сезон присвячений боротьбі єдиної учениці Енакіна Скайвокера з армією адмірала Трауна, останнього послідовника імператора Палпатіна. Чому "Асока" стала новим проривом і якого джедая в серіалі зіграла українка — в огляді Фокусу.

Безликі серіали "Зоряних воєн"

Після відносного провалу 9-ї частини "Зоряних воєн" і "Хана Соло" та успіху першого "Мандалорця" Disney зациклило. Боязнь невдач і наявність одного перевіреного сюжету змусили знімати і знімати однотипні сезони.

Уже другий "Мандалорець" повністю розгубив сюжет через безглузде проходження локаціями. Розповнілий і неквапливий Бобба Фетт у своїй "Книзі" мало нагадував безжального мисливця за головами. А "Обі Ван" з відродженим Дартом Вейдером (здавалося б!) взагалі здивував якоюсь примітивністю сюжету.

У всьому цьому проскочив один бадьорий "Андор". Якого знову змінив суцільнометалевий "Мандалорець-3", який знову експлуатує Грогу, але абсолютно позбавив його сюжетної лінії. Адже якщо хто пам'ятає, серіал починався з великої таємниці на кшталт завдань Індіани Джонса — знайти батьківщину "маленького Йоди". Але в третьому сезоні десятки броньованих мандалорців шукали свою батьківщину, довго і занудно умовляючи один одного — хто ж першим відвідає планету.

Тому від "Асоки" очікувалася чергова експлуатація відомих персонажів у невиразних мотиваціях. Але, на щастя, ми, здається, помилилися! "Асока" з перших серій дала найважливіше — цікаву історію та потужних антагоністів. Здається, після низки безликих серіалів у Disney знову вийшло.

Адмірал Траун: хороший лиходій — гарантований успіх

За сюжетом колишній джедай і падаван Енакіна Скайвокера Асока Тано розшукує свого друга повстанця Езру та адмірала Трауна, які разом пропали в гіперпросторі під час одного з боїв зі старою Імперією.

Флот гранд-адмірала Трауна — найбільша армія Імперії часів Палпатіна, яка може несподівано повернутися з глибин космосу і завдати поразки новій Республіці.

Іванна Сахно грає джедая-падавана Шін Хаті, яка перейшла на темний бік сили

Синьошкірого адмірала грає Ларс Міккельсен (президент Росії Петров у "Картковому будиночку", старший брат Мадса Міккельсена) — виглядає досить загрозливо. Головне, щоб не повторився "пшик" із надуванням Мофф Гідеона в "Мандалорці". Хоч би яким гарним був актор Джанкарло Еспозіто, але те, як його армію зливали в кожному сезоні "Мандалорця", виглядало не тільки примітивно, а й дещо образливо для актора такого рівня.

Однак, в "Асоці" нам одразу насипають антагоністів від душі: є могутній джедай-зрадник Бейлан Сколл, його учениця Шін Хаті, та дехто в масці зі світловим мечем інквізиторів. Ця трійка вже в перших двох серіях дає хороших стусанів і Асоці, і її союзницям — Сабін і Сіндуллі. Що все-таки віщує наполегливу і велику битву наприкінці.

До речі, джедая-ученицю Шін Хаті грає українка — 25-річна Іванна Сахно, яка виросла в Києві. Вона народилася в сім'ї режисерки Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахно ("Спіймати Кайдаша"). Її героїня — холодна класична білявка — типаж Шарліз Терон чи іншої українки Кетрін Винник. Багато бійок, світлових мечів, мало сумнівів.

"Асока" — куди йдуть "Зоряні війни"

Перші серії "Асоки" — це весела суміш пошуків карти а-ля Індіана Джонс (чи Лара Крофт?). Старі храми. Вдалі битви на світлових мечах. Дія на різних багатьох планетах (можливо, навіть дадуть відпочити Татуїну?). Темний джедай з учнем, світлий джедай і його падаван. Місцями просто здавалося, що дивишся нову інтерпретацію "Епізод 1. Прихована загроза".

Disney представив перші дві серії нового серіалу "Асока" за всесвітом "Зоряних воєн".

Загалом, можна сміливо констатувати, що "Асока" дуже близька до класичних фільмів саги. Що може піти не так? Все.

Насамперед, історії "Зоряних воєн" не хочуть дорослішати. Продюсери та режисери не хочуть ускладнювати сюжети, підвищувати вікові обмеження. Те, чого хоче старша аудиторія фанатів, які почали дивитися ЗВ у 1980-х. Ці й так подивляться — думають сценаристи. Завдання — залучити нових юних фанатів.

Тому, щоб не травмувати юних зумерів, коли вродливу героїню наскрізь (!) протикають світловим мечем — вона виживає. Дивне диво — здивувався б Дарт Вейдер із ранніх епізодів. До речі, це, здається, вже не перший випадок у численних новосеріалах від Disney, коли світловий меч — не остаточний вирок. Так само як у 9-му епізоді саги з'ясувалося, що принцеса Лея чудово виживає у вакуумі космосу.

Звичайно, "Зоряні війни" завжди були казкою. Але вони завжди тяжіли в бік фантастики. Зараз ЗВ повільно повертаються в бік коміксів. Ось де небезпека.

Ну і, звісно, дуже не хочеться, щоб Трауна "злили на ізі". Утім, очікується, що в "Асоки" буде щонайменше два сезони, тож інтригу збережуть. А потім, є чутки, — запустять кросовер із "Мандалорцем". До питання про комікси.

Але на сьогодні "Асока" — топ у всесвіті "Зоряних воєн".

Що підтверджують оцінки провідних світових сайтів: IMDb: 8.40, Rotten Tomatoes — 89% свіжості дають критики і 81% — глядачі.

Таке ми дивимося!