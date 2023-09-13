Топ 10 пісень осені. Непристойна Latexfauna, новий-старий Барських, світовий хіт у стилі "Барбі"

Фокус склав десятку заводних осінніх хітів, які можуть бути цікаві людям різного віку і різних смаків.

На підставі топів YouTube, Apple Music, Shazam та інших платформ Фокус склав свою збірку з 10-ти композицій вітчизняних і світових зірок, які будуть популярні восени.

Український попгурт Latexfauna кліпом Masandra підірвав мережу: тільки ледачий не обговорював скандальний секс-ролик. Хоч знято все мінімалістично.

Барських видав альбом "Зорепад" і однойменну пісню: трек непоганий, але схожий на його ж "Тумани".

Kalush Orchestra здивували, що хором заспівали нову композицію… без свого рожево-шапкового вокаліста Олега Псюка.

Павло Зібров до Дня розвідки (7 вересня) оспівав розвідників у композиції "Невидимі Герої".

Біллі Айліш заспівала красиву баладу про дорослішання.

І бонусом дамо світовий денс-хіт, що дуже римується з ідеологією фільму "Барбі" і однозначно піднімає настрій.

Latexfauna — Масандра

Осінь виявилася багатою на яскраві музичні прем'єри, але український попгурт Latexfauna всіх переплюнув. Latexfauna і лідер-вокаліст Дмитро Зезюлін сколихнули громадськість буквально відразу після прем'єри своєю відвертою сценою в кліпі, де голова соліста рухається між жіночих ніг. Знято іронічно-мінімалістично: на чорному тлі а-ля Рембрандт.

Текст невинний, але з еротичними натяками:

"Тихо дихає хвоєю постмодернізм санаторію

І гори з грецькими рисами про щось мовчать із кипарисами.

У напівлюксі просторому вітри танцюють зі шторами

Масандри вдосталь і музики, щоб не залишатися друзями".

Стиль — диско-синті-поп із доволі хорошими електронними аранжуваннями, що ведуть у "відрив". Загалом все це зроблено так, що за чотири вересневі дні у пісеньки — майже 400 тис. переглядів.

Зезюлін нещодавно розповів в інтерв'ю, що він "від військових пісень блює", але це не стосується його патріотичної позиції: Latexfauna регулярно збирає кошти для ЗСУ.

Latexfauna — Масандра

Макс Барських — Зорепад

Макс Барських презентував перший україномовний альбом "Зорепад", до якого ввійшли 10 треків: 6 прем'єрних і 4 його старі хіти, перекладені українською.

У заголовному треку "Зорепад" такі рядки.

І зорепад-пад-пад прокидається в очах

Я кохаю тебе так, як кохають лише раз.

Зупиняй мене, може зайве щось кажу,

Зорепадами я в тобі тону.

І мелодія, і манера повторювати частину ударного слова — схожа на основний хіт Барських "Тумани".

У голові моїй тумани-мани-мани

Та тебе чекати я не стану.

Загалом рівень у Макса є, але є і явні самоповтори.

Макс Барських — "Зорепад"

Kola і Adam — Зорепади

Продовжує зорепадну тему дует співачки Kola і фанк-співака Adam, що нагадує і зовні, і за тембром голосу американську зірку Moby.

Мелодія приємна, текст романтично-стандартний.

Бо так зараз добре тобі і мені

Нам із тобою зорі падають до ніг

Немає нікого у світі, тільки ми одні

У небі зорепад і горять вогні.

У кліпі зворушливо показана затишна квартирка закоханих посеред вогнів великого міста. Жовтий абажур, помаранчеві шпалери, пальма в діжці — все це створює відчуття особистого щастя і тепла — посеред міської ночі.

Kola та Adam — "Зорепади"

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, Alekseev — Миліша

Не забув про зорепад і Олександр Пономарьов, автор романсу "Миліша".

І квіти дарував, і дивився зорепад,

Лише потім десь у серці лунало: Не твоя!

На світі так багато красивих дівчат,

Але мені миліша — миліша моя!

Але ось текст та ідея пономарівської пісні "На світі так багато красивих дівчат" вже дуже нагадує слова хіта 90-річної давнини одесита Леоніда Утьосова "Сердце": "Как много девушек хороших, как много ласковых именНо лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен" (саундтрек фільму "Веселі хлопці", 1934).

Нове — добре забуте старе.

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя,Alekseev — "Миліша"

Yaktak — Уночі

Юний 18-річний попспівак Yaktak випустив пісню Уночі — це типово "дворова" лірична річ із характерними гітарними акордами. Вона повторює в Україні успіх подібної балади, випущеної три місяці тому півфіналістом "Голосу країни — 12" Максимом Бородіним "Якби не ти".

Дівочі серця, попри деяку простоту, ця штучка бере: у Yaktak за пару тижнів "Уночі" набрала близько 3 млн переглядів. Бомба!

Yaktak — "Уночі"

Kalush Orchestra — Вогонь горить

Несподівано гурт Kalush Orchestra, який переміг на "Євробаченні-2022", здивував, випустивши новий трек "Вогонь горить"… без фронтмена Олега Псюка. Причини цього невідомі, але етно-хіп-хоп вийшов драйвовий. "Хорове" виконання учасників колективу виявилося на висоті.

Kalush Orchestra — "Вогонь горить"

Павло Зібров — Невидимі Герої

Павло Зібров випустив "датну" пісню. Строго до Дня Розвідки (7 вересня) він видав трек "Невидимі Герої", присвячений Головному управлінню розвідки України.

У кліпі упереміш із військовою хронікою і бадьорим Павлом символічно показана сова: натяк, що наша розвідка, як цей хижий птах, уночі бачить, як удень.

"Невидимі Герої" нагадують радянські патріотичні пісні, присвячені Великій Вітчизняній, але, певно, зараз у такому матеріалі є потреба.

Павло Зібров — Невидимі Герої

Parfeniuk — Поряд

Молодий і симпатичний Parfeniuk, український ліричний співак, що активно розвивається (попстиль з елементами хіп-хопу), після літнього хіта "Долоні" (4,1 млн переглядів, "Ти не береш слухавку — я скоро двину коні, Мене зможуть врятувати лиш твої долоні"), видав не таку прикольну, а більш зворушливу — осінню композицію "Поряд".

Юна зірка темпів не зменшує.

Parfeniuk — "Поряд"

Анна Трінчер — "Очі"

Співачка Аня Трінчер, розкручена серіалом "Школа", випустила лірик-відео на денс-композицію про дівочі страждання "Очі". Попри те, що красуні лише 22 роки, вона видає сингли з 2014 року. Тож співочого й акторського досвіду їй не позичати. Пісня вже завірусилася в Тіктоці, на підході — випуск кліпу.

Анна Трінчер — "Очі"

Billie Eilish — What Was I Made For?

Приблизно про ті самі проблеми, але у вигляді красивої романтичної балади, співає 21-річна британська зірка Біллі Айліш, яка у своєму юному віці стала вже лауреатом премії "Оскар" і чотири рази — премії "Греммі". Не без допомоги, зрозуміло, старшого брата, який пише їй матеріал.

У новій композиції Біллі Айліш переосмислює свій ранній успіх. "Я стаю гіршою, а була ідеалом. Я виглядала, як жива, а виявилося, що я несправжня — просто річ, за яку ви заплатили. Для чого я була створена?"

Думаємо, розбереться з часом. Тим паче, що вже давно змінила зелений колір волосся на бежево-блондинистий: зріє-дорослішає поступово, попри те, що в кліпі ще грає в ляльки.

Billie Eilish — What Was I Made For?

БОНУС: Miley Cyrus — Flowers

Останнім у списку ми помістили еталонний світовий денс-хіт цього року американки Майлі Сайрус — просто як наскрізний орієнтир. Річ заводна, однозначно підвищує настрій і очолює кілька світових чартів.

Героїня кліпу чарівна: то вона в золотій сукні, то в купальнику, то робить гімнастику, справно віджимаючись від підлоги, — загалом, при ділі.

На сьогодні цей пісенно-візуальний зразок (який часто крутять на українських FM-станціях) продовжує утримувати позиції, і восени його популярність навряд чи впаде: трек набрав більше ніж пів мільярда переглядів.

Чому такий ажіотаж? Та тому, що крім того, що в пісні є "хук" (доволі прилипливий), його фем-ідеологія близька до фільму "Барбі", який уже подолав позначку в $1 млрд зборів.

За сюжетом пісні дівчина розлучилася зі своїм хлопцем, але не сумує: "Я можу сама собі купити квіти, написати своє ім'я на піску, розмовляти з собою годинами, сказати те, що ти не розумієш, я можу відвести себе на танці і можу тримати свою власну руку…" В останній "погрозі" відчувається вже якийсь перегин у психічному стані героїні. Однак сподіваємося, що на танцях вона все-таки когось зустріне, хто триматиме її за руку.