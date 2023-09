Як розбагатіти ясновидінням. Прем'єри від Netflix з Камбербетчем, Емілі Блант і Ніколь Кідман

Фокус підібрав п'ять найгучніших прем'єр осені від Netflix з величезною кількістю голлівудських зірок.

На осінь Netflix запланував прем'єрні стрічки всіх популярних жанрів: від кримінального трилера і фільму-розслідування — до фентезі та комедії. У них іскряться буквально розсипи зірок першої величини: Бенедикт Камбербетч, Ральф Файнс, Бен Кінгслі, Емілі Блант, Кріс Еванс, Майкл Фассбендер, Тільда Свінтон і Ніколь Кідман. Нудьгувати не будете.

Чудова історія Генрі Шугара / The Wonderful Story of Henry Sugar

США, Велика Британія, комедія, пригоди

Прем'єра: 27 вересня

У ролях: Бенедикт Камбербетч, Ральф Файнс, Руперт Френд, Бен Кінгслі

Бенедикт Камбербетч і Ральф Файнс у фільмі "Чудова історія Генрі Шугара"

Видатний американський майстер режисури Вес Андерсон після "Міста астероїдів" видає вже другу прем'єру за рік: "Чудову історію Генрі Шугара" за збіркою оповідань британського класика Роальда Даля (1916-1990).

Вес Андерсон колись успішно екранізував у вигляді лялькового мультфільму іронічну казку Даля "Незрівнянний містер Фокс". Там було все, що йому близьке: авантюризм, аристократизм (британський), гумор (теж англійський) і, звісно, впізнавана андерсонівська естетика — химерні поєднання помаранчевого, жовтого і бірюзового. "Чудова історія..." — це екранізація однойменної збірки оповідань Роальда Даля, невелика — 40 хвилин — картина. З іншого боку — безліч фільмів Андерсона нагадують збірку кіноновел, тож тут ще й стислість — сестра його таланту.

Сюжет нової картини обертається навколо небідної людини, яка дізнається про гуру, котрий може бачити крізь предмети та передбачати. І начебто всьому цьому він навчився завдяки одній книзі. Наш герой іде на все, щоб добути артефакт. Навіщо? Він має намір оволодіти навичкою ясновидіння, щоб "бачити" наперед карти суперників у казино. І — стати ще багатшим.

Трейлер фільму "Чудова історія Генрі Шугара"

Дівиця / Damsel

США, фентезі, пригоди

Прем'єра: 13 жовтня

У ролях: Міллі Боббі Браун, Анджела Бассет, Робін Райт

Міллі Боббі Браун у ролі ошуканої принцеси

Слухняна дівчина погоджується вийти заміж за цілком пристойного принца, але з'ясовує, що все це було пасткою: королівська сім'я обрала її як жертву для погашення стародавнього боргу. Дівчину просто хочуть згодувати дракону. Однак вона виявилася не ликом шита і вижила, проявивши кмітливість і волю. Судячи з ролика, дівчина приручила вогнедишну тварюку.

Ну, "родичі" — тримайтеся!

У головній ролі Міллі Боббі Браун — вона засвітилася в образі дівчинки з магічними здібностями Одинадцять у популярному серіалі "Дуже дивні справи". Загалом, героїням Міллі не звикати приборкувати монстрів!

Трейлер фільму "Дівиця"

Продавці болю / Pain Hustlers

США, 2023, драма, розслідування

Прем'єра: 27 жовтня

У ролях: Емілі Блант, Кріс Еванс, Енді Гарсія

Герої Емілі Блант і Кріса Еванса затіяли небезпечну авантюру

Сюжет про Лізу Дрейк — жінку, яка кидає університет, мріючи про краще життя для себе та своєї доньки. Вона для цього влаштовується на роботу у фармацевтичну компанію, яка на межі розорення. Однак там у Лізи виявилися великі здібності до продажів.

Завдяки Дрейк продажі знеболювальних засобів злітають: справи концерну пішли в гору. Ліза стає зіркою компанії та медіа. Та ось у нового знеболювального препарату є один малоприємний побічний ефект. Жінка опиняється в епіцентрі скандалу зі смертельними наслідками.

Американський письменник Веллс Тауер написав роман за мотивами статті журналіста-розслідувача Евана Г'юза The Pain Hustlers, опублікованої в The New York Times 2018 року. У 2022 році книга Тауера The Hard Sell стала бестселером. Купівля прав на екранізацію роману коштувала Netflix (за інформацією деяких джерел) величезної суми — $50 млн. Імовірно, це історія, яка дуже чіпляє.

Трейлер фільму "Продавці болю"

The Killer / Кілер

США 2023, бойовик

Прем'єра: 10 листопада

У ролях: Майкл Фассбендер, Тільда Свінтон, Чарльз Парнелл

Майкл Фассбендер у ролі розкаяного кілера

"Вбивця" — новий трилер Девіда Фінчера, заснований на циклі французьких графічних романів Алексіс Нолент. Головний герой — досвідчений кілер, який у кризі середнього віку раптом починає відчувати каяття за свої злочини.

"Вбивця" Фінчера ("Бійцівський клуб", "Соціальна мережа") стане другим повнометражним проєктом режисера для стримінгового сервісу після естетично та інтелектуально розкішного "Манка" — про легендарного голлівудського сценариста, якого чарівно зіграв Гері Олдмен. Картина пролетіла повз "Оскар", але отримала масу призів критиків. Фінчер, імовірно, незвично подасть уже досить заїжджену тему — про кілера, який спрямує зброю проти своїх наймачів.

Трейлер фільму Девіда Фінчера "Вбивця"

Сімейна справа / A Family Affair

США, романтична комедія

Прем'єра: 17 листопада

У ролях: Ніколь Кідман, Джої Кінг, Зак Ефрон

Ніколь Кідман у комедії "Сімейна справа"

Дівчина Зара працює секретаркою у суперпопулярної зірки — кіноактора Кріса Коула. Він нарцис і ловелас. Не в силах більше терпіти його витівки, Зара звільняється, а незабаром з подивом з'ясовує, що Коул зустрічається... з її мамою. У ролі мами, яка переживає другу молодість, — Ніколь Кідман. З огляду на її акторський темперамент, пристрасті мають зашкалювати!