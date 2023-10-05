"Чудова історія Генрі Шугара" з Камбербетчем. Як стати багатим за допомогою ясновидіння

У прем'єрному фільмі "Чудова історія Генрі Шугара" Веса Андерсона одних людей надздібності роблять героями, інших — ідіотами.

Американець Вес Андерсон давно поріднився зі штучним інтелектом, у стилі цього режисера випускають мільйони листівок: від краєвидів столиць до кадрів із радянських комедій. Цими помаранчево-бірюзово-жовтими зображеннями заполонені Facebook, TikTok і медіа. Одних Вес захоплює, інших дратує — і в тих, і в інших є для цього резони. Парадокс у тому, що стиль Веса Андерсона в мережі розбирають на складові, але, починаючи з фільму "Французький вісник" (2021), він робить це сам. У прем'єрній на Netflix "Чудовій історії..." режисер свою кіномову розібрав до, умовно кажучи, абетки. У чотирьох історіях надздібності перетворюють основних персонажів, у двох вони роблять їх супергероями, у двох — ідіотами.

Вес Андерсон умовним прийомом показує, що диво виходить буквально "з нічого": справа в одному компоненті. Фокус розбирається — в якому саме.

"Чудова історія Генрі Шугара": у ролях Бенедикт Камбербетч, Рейф Файнс, Бен Кінгслі, Дев Патель

Цього року Андерсон представив одразу дві картини. У травні в Каннах відбулася прем'єра "Міста астероїдів", а 27 вересня на Netflix відбулася прем'єра "Чудесної історії Генрі Шугара" — це чотири новели, пов'язані між собою письменником-оповідачем Роальдом Далом, від імені якого триває розповідь. Колись Андерсон екранізував його казку "Незрівнянний містер Фокс" у вигляді повнометражного мультфільму. Тут у ролях Бенедикт Камбербетч, Рейф Файнс, Бен Кінгслі, Дев Патель (британський актор індійського походження, який став знаменитим завдяки ролі Джамаля Маліка у фільмі "Мільйонер із нетрів"). "Чудова історія Генрі Шугара" триває 40 хвилин, інші — по 17.

Азбука Веса Андерсона

У "Чудовій історії" Андерсон розщеплює свій стиль на елементи. Цей фільм нагадує лего-конструктор: усе розбирається-збирається, постійно перемонтується в умовно-театральному стилі. Але все ж не зовсім як "Догвілл" Ларса фон Трієра (2003). Андерсон, наприклад, чіпляє і всю базу світового арту: в одному з кадрів фільму він скрупульозно відтворює "Стіг" Клода Моне. "Стоги" — серія імпресіоністичних картин, де ці самі стоги сіна ледь помітні.

Цей кадр "Чудесної історії Генрі Шугара" — копія "Стогів" Клода Моне

"Стіг сіна на заході сонця біля Живерні", Клод Моне, 1891

Василь Кандинський відкрив абстракцію, коли роздивлявся полотно Моне зі копицею і зрозумів, що саме там зображено, тільки за підписом до картини. А в казино в Андерсона на стіні висить саме картина Кандинського. У візуальному ряду фільму режисер паралельно транслює всю історію мистецтва.

На стіні в казино висить абстрактне полотно Кандинського

Тобто, в ілюструванні прози Даля Вес Андерсон використовує всі досягнення культури, акуратно вплітаючи їх у візерунок свого впізнаваного стилю. Навіщо?

Імовірно, Андерсон поставив перед собою два завдання: по-перше, самому зрівнятися в масштабі з усіма світовими шедеврами, нехай і в іронічній формі, а по-друге, не запозичувати по-постмодерністськи ці цитати, а споруджувати з них — власне, вже вельми впізнаване кіно. З цими завданнями він впорався. Але такий підхід має один суттєвий недолік, про що скажемо пізніше.

У всіх чотирьох історіях трапляється щось неординарне — йде демонстрація надздібностей головних героїв. У двох новелах ці здібності так перетворюють основних персонажів, що вони стають супергероями, у двох інших — ідіотами: автор сміється з нікчемності або огидності прояву цих самих надможливостей.

Супергерої та виродки

У новелі, яка дала назву повнометражці, головний герой (Бенедикт Камбербетч) — англійський багатій, ледар і холостяк (не одружується, щоб не ділитися грішми) у випадково знайденій книзі виявляє йогівський метод концентрації на вогні свічки, щоб бачити без допомоги очей. У тому числі гральні карти. Йог-циркач (Бен Кінгслі) домігся цих результатів за кілька років і виступав із сенсаційними номерами на манежі — хоча глядачі все одно не могли повірити в реальність того, що відбувається.

Головний герой (Бенедикт Камбербетч) — англійський багатій, ледар і холостяк (не одружується, щоб не ділитися грошима) Фото: Скриншот

Тренуваннями і волею, теж не відразу, головний герой доб'ється тих самих результатів. А потім обрушиться на казино і почне розкидати виграні гроші — в прямому сенсі. На що йому зробить вельми слушне зауваження полісмен (у чудовому виконанні Рейфа Файнса). Ці точні слова перевернуть усе життя Генрі Шугара, змусивши вибудувати дивовижну систему. Яку? Дивіться кіно.

У новелі "Лебідь" над хлопчиськом знущалися два підлітки-виродки з рушницею. Витончено. Садистки. Смертельно. Загнали його на дерево. І зажадали від нього зробити одну річ. Автор-письменник (той самий Рейф Файнс) каже: "Є люди, що володіють дивовижним духом, і цей хлопчик — був із них".

Далі хлопчик здійснить вражаючу трансформацію.

У "Щуролові" професійний винищувач гризунів (знову Рейф Файнс) знищує їх моторошними методами, що наводять жах на клієнтів. Він сам схожий на щура і робить на своєму професійному терені просто неможливе, однак, викликаючи огиду у клієнтів.

У новелі "Отрута" бенгальський інспектор (Дев Патель) і доктор (Бен Кінгслі) намагаються манірного британця (Бенедикт Камбербетч) позбавити смертельно отруйної змії, що задрімала у нього на грудях. Для цього вони придумують масу винахідливих методів. Герой Камбербетча проявить чудеса терпіння. Не будемо розкривати фінал, скажемо лише, що цей персонаж покаже себе і як абсолютна свиня.

Трейлер фільму "Чудова історія Генрі Шугара"

Повертаючись до початку, скажемо, що умовні методи зображення Вес Андерсон вибрав для "Чудесної історії Генрі Шугара", щоб показати, що головний компонент для здійснення чудес — не зовнішній, а внутрішній — це людський дух (пам'ятайте репліку: "Є люди, що володіють дивовижним духом"), здатний трансформувати матеріальну природу, здійснивши диво перетворення. Так, тільки якщо це світлий дух — то і трансформація буде в щось прекрасне, у гідне, а якщо темний і егоїстичний — то результат вселятиме огиду.

З приводу недоліків кінороботи Веса Андерсона зауважу одне: розбивши всі ці свої вистави на мільйон статичних декорацій та епізодів, що цікаво перетікають одна в іншу, він, як творець, аж надто контролює процес. Складається відчуття, що людський театр він уже майже перетворив на ляльковий, позбавивши акторів свободи імпровізації і, відповідно, їхніх персонажів — деякої частки природності. Відчувається, що актори поважають Веса — як геніального художника — і раді йому підкорятися, але на виході картинка виходить аж надто штучною: майстрові, знаєте, треба дещо відпустити вудила, дивись, коняка й сам знайде дорогу, не треба його пришпорювати.

А загалом, звісно, Вес Андерсон створив ще один дуже "свій" фільм, дивовижний у своїй унікальності. Але щіпка природності цьому, з такою ретельністю побудованому кіносвіту, не завадить.