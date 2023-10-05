"Чудова історія Генрі Шугара" з Камбербетчем. Як стати багатим за допомогою ясновидіння
У прем'єрному фільмі "Чудова історія Генрі Шугара" Веса Андерсона одних людей надздібності роблять героями, інших — ідіотами.
Американець Вес Андерсон давно поріднився зі штучним інтелектом, у стилі цього режисера випускають мільйони листівок: від краєвидів столиць до кадрів із радянських комедій. Цими помаранчево-бірюзово-жовтими зображеннями заполонені Facebook, TikTok і медіа. Одних Вес захоплює, інших дратує — і в тих, і в інших є для цього резони. Парадокс у тому, що стиль Веса Андерсона в мережі розбирають на складові, але, починаючи з фільму "Французький вісник" (2021), він робить це сам. У прем'єрній на Netflix "Чудовій історії..." режисер свою кіномову розібрав до, умовно кажучи, абетки. У чотирьох історіях надздібності перетворюють основних персонажів, у двох вони роблять їх супергероями, у двох — ідіотами.
Вес Андерсон умовним прийомом показує, що диво виходить буквально "з нічого": справа в одному компоненті. Фокус розбирається — в якому саме.
Цього року Андерсон представив одразу дві картини. У травні в Каннах відбулася прем'єра "Міста астероїдів", а 27 вересня на Netflix відбулася прем'єра "Чудесної історії Генрі Шугара" — це чотири новели, пов'язані між собою письменником-оповідачем Роальдом Далом, від імені якого триває розповідь. Колись Андерсон екранізував його казку "Незрівнянний містер Фокс" у вигляді повнометражного мультфільму. Тут у ролях Бенедикт Камбербетч, Рейф Файнс, Бен Кінгслі, Дев Патель (британський актор індійського походження, який став знаменитим завдяки ролі Джамаля Маліка у фільмі "Мільйонер із нетрів"). "Чудова історія Генрі Шугара" триває 40 хвилин, інші — по 17.
Азбука Веса Андерсона
У "Чудовій історії" Андерсон розщеплює свій стиль на елементи. Цей фільм нагадує лего-конструктор: усе розбирається-збирається, постійно перемонтується в умовно-театральному стилі. Але все ж не зовсім як "Догвілл" Ларса фон Трієра (2003). Андерсон, наприклад, чіпляє і всю базу світового арту: в одному з кадрів фільму він скрупульозно відтворює "Стіг" Клода Моне. "Стоги" — серія імпресіоністичних картин, де ці самі стоги сіна ледь помітні.
Василь Кандинський відкрив абстракцію, коли роздивлявся полотно Моне зі копицею і зрозумів, що саме там зображено, тільки за підписом до картини. А в казино в Андерсона на стіні висить саме картина Кандинського. У візуальному ряду фільму режисер паралельно транслює всю історію мистецтва.
Тобто, в ілюструванні прози Даля Вес Андерсон використовує всі досягнення культури, акуратно вплітаючи їх у візерунок свого впізнаваного стилю. Навіщо?
Імовірно, Андерсон поставив перед собою два завдання: по-перше, самому зрівнятися в масштабі з усіма світовими шедеврами, нехай і в іронічній формі, а по-друге, не запозичувати по-постмодерністськи ці цитати, а споруджувати з них — власне, вже вельми впізнаване кіно. З цими завданнями він впорався. Але такий підхід має один суттєвий недолік, про що скажемо пізніше.
У всіх чотирьох історіях трапляється щось неординарне — йде демонстрація надздібностей головних героїв. У двох новелах ці здібності так перетворюють основних персонажів, що вони стають супергероями, у двох інших — ідіотами: автор сміється з нікчемності або огидності прояву цих самих надможливостей.
Супергерої та виродки
У новелі, яка дала назву повнометражці, головний герой (Бенедикт Камбербетч) — англійський багатій, ледар і холостяк (не одружується, щоб не ділитися грішми) у випадково знайденій книзі виявляє йогівський метод концентрації на вогні свічки, щоб бачити без допомоги очей. У тому числі гральні карти. Йог-циркач (Бен Кінгслі) домігся цих результатів за кілька років і виступав із сенсаційними номерами на манежі — хоча глядачі все одно не могли повірити в реальність того, що відбувається.
Тренуваннями і волею, теж не відразу, головний герой доб'ється тих самих результатів. А потім обрушиться на казино і почне розкидати виграні гроші — в прямому сенсі. На що йому зробить вельми слушне зауваження полісмен (у чудовому виконанні Рейфа Файнса). Ці точні слова перевернуть усе життя Генрі Шугара, змусивши вибудувати дивовижну систему. Яку? Дивіться кіно.
У новелі "Лебідь" над хлопчиськом знущалися два підлітки-виродки з рушницею. Витончено. Садистки. Смертельно. Загнали його на дерево. І зажадали від нього зробити одну річ. Автор-письменник (той самий Рейф Файнс) каже: "Є люди, що володіють дивовижним духом, і цей хлопчик — був із них".
Далі хлопчик здійснить вражаючу трансформацію.
У "Щуролові" професійний винищувач гризунів (знову Рейф Файнс) знищує їх моторошними методами, що наводять жах на клієнтів. Він сам схожий на щура і робить на своєму професійному терені просто неможливе, однак, викликаючи огиду у клієнтів.
У новелі "Отрута" бенгальський інспектор (Дев Патель) і доктор (Бен Кінгслі) намагаються манірного британця (Бенедикт Камбербетч) позбавити смертельно отруйної змії, що задрімала у нього на грудях. Для цього вони придумують масу винахідливих методів. Герой Камбербетча проявить чудеса терпіння. Не будемо розкривати фінал, скажемо лише, що цей персонаж покаже себе і як абсолютна свиня.
Повертаючись до початку, скажемо, що умовні методи зображення Вес Андерсон вибрав для "Чудесної історії Генрі Шугара", щоб показати, що головний компонент для здійснення чудес — не зовнішній, а внутрішній — це людський дух (пам'ятайте репліку: "Є люди, що володіють дивовижним духом"), здатний трансформувати матеріальну природу, здійснивши диво перетворення. Так, тільки якщо це світлий дух — то і трансформація буде в щось прекрасне, у гідне, а якщо темний і егоїстичний — то результат вселятиме огиду.
З приводу недоліків кінороботи Веса Андерсона зауважу одне: розбивши всі ці свої вистави на мільйон статичних декорацій та епізодів, що цікаво перетікають одна в іншу, він, як творець, аж надто контролює процес. Складається відчуття, що людський театр він уже майже перетворив на ляльковий, позбавивши акторів свободи імпровізації і, відповідно, їхніх персонажів — деякої частки природності. Відчувається, що актори поважають Веса — як геніального художника — і раді йому підкорятися, але на виході картинка виходить аж надто штучною: майстрові, знаєте, треба дещо відпустити вудила, дивись, коняка й сам знайде дорогу, не треба його пришпорювати.
А загалом, звісно, Вес Андерсон створив ще один дуже "свій" фільм, дивовижний у своїй унікальності. Але щіпка природності цьому, з такою ретельністю побудованому кіносвіту, не завадить.