Wellboy без лейбла. Як у яскравого артиста продовжують виходити хіти, які йому не належать

Популярність Антона Вельбоя як артиста зростає: на лейблі Papa music продовжують виходити хіти Wellboy, але вже без участі самого виконавця.

На FM-станціях гримлять кілька нових пісень Wellboy. Частіше за інших "Додому" та "Документи у Дії" ("Грай, грай, музико, грай"). "Додому" набрала на YouTube 19 млн. За рік війни 23-річний Антон Вельбой додав у популярності, як, наприклад, Артем Пивоваров, про якого нещодавно писав Фокус. Але водночас, як відомо, нові пісні Антона йому не належать. Нагадаємо хроніку скандалів. Влітку 2022 року продюсер Антона Юрій Бардаш виїхав до Росії. Вельбой розірвав із ним стосунки, але лейбл Бардаша Papa music висловив підтримку музиканту. Засукавши рукава, вони разом почали працювати далі.

У квітні 2023 року Антон заявив, що розриває контракт із Papa music через їхню "проросійськість". Компанія звернулася до СБУ щодо перевірки себе на лояльність, і спецслужба компромату не виявила. А на YouTube-профілі WELLBOYmusic, який належить лейблу, продовжують виходити нові пісні у виконанні Вельбоя. Papa music заявляє, що за контрактом навіть саме сценічне ім'я Wellboy теж належить їм. Але Вельбой — реальне прізвище Антона. Хоча офіційних юридичних заборон поки не було, артист сказав, що тепер буде підписуватися як Anton Velboi.

Фокус не буде розбиратися, хто правий чи винен у цьому кофлікті, а просто представить добірку нових чудових пісень Wellboy, які явно тягнуть на "альбом року". Але чим закінчиться конфлікт лейбла й артиста, спрогнозувати складно. Краще б — миром.

Три дні тому лейбл випустив нову пісню Wellboy "Вовча ягода" з діпфейком Антона Вельбоя — і все це в дусі фільму "Барбі" (чи буде композиція хітом, поки незрозуміло, за три дні в неї лише 48 тис. переглядів). Загалом — і сміх і гріх.

А тепер слухайте добірку самобутніх хітів Антона Вельбоя, які лейбл випустив за останній рік.

Wellboy — Додому (майже 20 млн переглядів)

Красива композиція, в якій уміло поєднуються етнічні нотки та попфанковий стиль. Йдеться про те, що дорого кожному: про маму і рідний дім.

Сльози,

Першою росою,

Повернуся додому,

Я обов'язково.

У батьківській хаті

Яскравіші зорі,

Вчила мене мати,

Співала колискову.

Авторами вказано три людини. Слова: Антон Вельбой, Євген Тріплов. Музика: Сергій Ранов.

Кліп на пісню "Додому"

Wellboy — Жовті мальви (9 млн переглядів)

Ця прекрасна лірична пісня про зірвані війною плани, але з надією — на краще.

Знаєш, ти знову мене покохаєш

Як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

Зараз нам усім точно не до жартів

Під звуки арті коло хати

Нас буде довго колихати

І ніби це не час любити і співати

І спокій не дарує чай із м'яти

Та гори аркушів зім'ятих

Пісень нечутих, відео незнятих

У той час, коли в них кивали п'яти

А ми продовжуємо стояти

І розквітали жовті мальви

Під блакитним небом серед зими.

Я бачив у тому всі ознаки

Що в нашому краї зійдемося ми

Зійдемось ми

В авторах Вельбой не вказаний. Слова: Євген Тріплов. Музика: Сергій Ранов, Андрій Подкалюк.

Кліп на пісню "Жовті мальви"

Wellboy — Стиль (4,7 млн переглядів)

Ця славна пісня, мабуть, найбезтурботніша, незважаючи на згадки про військові реалії, а саме — комендантську годину.

На твоїх щічках ямочка,

Посміхаєшся

Ти, корінна кияночка,

Я закохаюсь ща,

Ми до тебе на Подол,

Ніч не спинить нас,

Я лишаюся у тебе,

Комендантський час,

Уууу комендантський час,

Уууу не розлучить нас.

Уууу я в тобі тону,

Ти як сахар в чаї, так сказать,

Пішла ко дну.

Автори слів: Антон Вельбой, Степан Олійник, Євген Тріплов.

Автори музики: Антон Вельбой, Сергій Ранов.

Кліп на пісню "Стиль"

Wellboy — Документи у Дії (лірик-відео — прем'єра 15 червня 2023 року, 240 тис. переглядів).

Пісня в активній ротації на низці столичних FM-станцій. Композиція завзята, весела. Незважаючи на дивну назву, вона в дусі першого суперхіта Wellboy — "Гуси".

Мелодія приспіву тут однозначно врізається в пам'ять:

Грай, грай, музико, грай,

Мене не ламай,

Мила моя ай яй яй яй…

Слова: Степан Олійник, Євген Тріплов, Антон Вельбой.

Музика: Сергій Ранов, Антон Вельбой.

Лірик-відео "Документи в Дії"

Wellboy — Очі (лірик-відео, 460 тис. переглядів)

Пісня, у якої всі шанси стати суперхітом — свої 460 тис. переглядів вона набрала всього за чотири дні після прем'єри 5 жовтня.

Тут фірмова для Антона Вельбоя суміш любовної лірики та самоіронії. Чудові рими і метафори: кавалер, наприклад, себе порівняв із тамагочі. Гарне аранжування, де доречно "виблискує" акустична гітара, а "м'яка" труба (або синтезатор, що її імітує) — просто чудова.

Можна сказати, прекрасний приклад співпраці лейблу і молодої зірки. "Очі" — це ідеально "запакований" майбутній хіт. Шкода, що хлопці не можуть між собою домовитися мирним шляхом.

Короче,

У тебе новий хлопчик,

Поки робив свій хопчик

Хоп, чик і очі

Дивляться на того, хто був спритніше,

Я тебе питаю, ти шо

А у відповідь чую тишу

Звуки відбиваються від стін,

Та не чути дзвін, зміст непрочитаних листів,

І порожній стіл, на підлозі крихти колишніх почуттів,

Очi украли моє серце, це був прекрасний злочин,

Очi без тебе я не міг не їсти і не пити, ніби тамагочі

І я не можу ні дня, ні ночі, ні дня, ні ночі, очi…

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