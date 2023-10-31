Сеанс на Геловін.Топ-10 найстрашніших фільмів, які визначили вчені за пульсом глядачів

Напередодні Геловіна, що відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, Фокус наводить десятку найстрашніших фільмів на думку вчених — це "Сіністер", "Астрал", "Паранормальні явища" та інші стрічки, які прискорюють пульс глядачів.

Американські вчені у 2020 вигадали забаву під назвою "Наука страху" (Science of Scare): заміряти зміни пульсу та інші медичні показники залежно від перегляду хоррорів. Насправді вони взяли ідею апарату "поліграф", який приблизно за тими самими параметрами, починаючи зі зміни пульсу, визначає: правду людина говорить чи бреше. Застосовувати цю систему до творів мистецтва не дуже коректно, зате на виході — виразні дані. Фокус наводить топ-10 найбільш "жахливих" картин, а точніше тих, що викликають найсильнішу фізіологічну реакцію.

Так ось під час перегляду фільму жахів "Сіністер", який посів цього року перше місце в рейтингу, частота серцевих скорочень у глядачів підвищилася в середньому на 34%. У спокійному стані серце зазвичай б'ється 64 рази на хвилину, а під час перегляду цієї стрічки пульс почастішав — до 86 ударів на хвилину. А на найжахливіших епізодах — до 131 удару. Загалом в експерименті брало участь 250 осіб.

Датчики також виміряли варіабельність серцевого ритму — судячи з показників, картина постійно тримала глядачів у тонусі. За шкалою Science of Scare, фільм жахів "Сіністер" набрав рекордних 96 зі 100 балів.

Також у списку "сердечних" хорорів опинилися "Астрал", "Паранормальні явища. Скінамаринк", "Закляття", "Реінкарнація" і далі за списком. Якщо вам хочеться полоскотати нерви, можете перевірити дію цих фільмів на собі — усі стрічки, взяті для експерименту, англомовні.

Таблиця рейтингу "Науки страху": топ-10 фільмів жахів

Зірок небагато в цих картинах, сюжет і прийоми з разу в раз повторюються, проте всі ці проекти комерційно успішні.

Завжди якась зла сутність (стародавня чи "молодша") починає тероризувати героїв: офлайн, онлайн, у підозрілому будинку, де колись було скоєно злочин. На початку персонажі, як правило, безтурботні, вважають надприродні явища дурницями, а потім одразу — мама не горюй. Тоді запрошуються фахівці з паранормальних явищ, які ніколи не гарантують результат. Часто злий дух діє через дітей, як найменш захищених, перевертаючи ситуацію з ніг на голову. Нерідко вигнанням демонів із дітей займаються священнослужителі-екзорцисти. Зрозуміло, зло в таких картинах тотальне і нещадне: все починається з дивних і безглуздих дрібниць, а закінчується бійнею. При чому автори хорорів суворо стежать, щоб жоден жарт або натяк на іронію не проскочив: тоді сміх відразу знижує градус страху, а цього вони намагаються не допускати. Героям таких стрічок відводиться, як правило, роль жертви. Зрозуміло, що в комедії на ту саму тему, приміром, "Мисливці на привидів" — у ролі здобичі навпаки виступають злісні фантоми.

1. "Сіністер" (2012) — 96 балів

Письменник Еллісон, автор детективів, переїжджає з сім'єю в маленьке містечко. Там є будинок, де рік тому трапилася трагедія: було вбито всіх мешканців, крім маленької дівчинки, яка зникла безвісти.

Для чого він сюди прибув із дружиною та двома дітьми? Для написання детектива за мотивами власного розслідування. Взагалі сюжет нагадує "Сяйво" Кубрика за Кінгом: письменник, чиї справи не надто добрі, переїжджає сім'єю до пустельного готелю з поганою славою, мета — написати успішну книжку. Далі — привиди, пов'язані з убивствами в будинку, і поступовий спуск у безумство і пекло.

Тут — письменник випадково знаходить на горищі кіноплівки, на яких сімейна хроніка вбитих. Виявляється, вбита не одна сім'я, а кілька. І одна дитина з кожної вбитої сім'ї пропадала безвісти. Переглянувши плівки, письменник розуміє зв'язок між сім'ями та їхніми вбивствами. Справа в стародавньому злому дусі, у якого свій метод "впровадження".

У головній ролі — Ітан Гоук, натерпівся він, напевно, під час зйомок.

Трейлер фільму "Сіністер"

2. "Астрал. Онлайн" (2020) — 95 балів

Події відбуваються 20 липня 2020 року. Група друзів, які сидять на карантині, вирішує влаштувати спіритичний сеанс через Zoom — щоб розвіяти нудьгу. Це їм вдасться повною мірою.

Спеціально найнята для виклику духу медіум радить перестати хихикати і налаштуватися на серйозний лад. Але деякі все ж не можуть заспокоїтися, сприймаючи те, що відбувається, як розіграш. Однак незабаром удома в усіх учасників відеочату починають відбуватися дивні речі: чутися якісь сторонні звуки і... пішло-поїхало: забава стає смертельно-небезпечною.

Трейлер фільму "Астрал. Онлайн"

3. "Паранормальні явища. Скінамаринк" (2023) — 91 бал

Кеті та Міка — молода пара, яка нещодавно переїхала в двоповерховий будинок у передмісті Сан-Дієго (Каліфорнія). Кеті стверджує, що якась примарна сутність переслідує її з дитинства, тому Міка купує відеокамеру, щоб знімати те, що відбувається вночі в їхній спальні. Час розібратися з цим усім!

У першу ж ніч камера фіксує чиїсь кроки. На ранок Кеті знаходить свої ключі від автомобіля на підлозі, а не на столі, де вона їх зазвичай залишає. Наступного дня вони запрошують екстрасенса Фредрікса, який заявляє, що істота є демоном, а не просто привидом. Експерт дає їм номер телефону знайомого демонолога, бо сам не спеціалізується на них.

У 3-тю ніч камера фіксує рух дверей. Міка не хоче, щоб демонолог приходив, і ставить власні експерименти: спершу він робить запис звуку і звертається до демона, при повторному відтворенні аудіофайлу він виявляє сторонні шуми...

Без різанини, звісно, не обійдеться.

Трейлер фільму "Паранормальні явища. Скінамаринк"

4. "Астрал" (2011) — 90 балів

Викладач Джош, його дружина Рене і троє їхніх дітей (Долтон, Фостер і Келлі) переїжджають у новий будинок. Ще не встигнувши розпакуватися, Рене починає помічати дивні речі. Книги, які вона ставила на полицю, раптом опиняються на підлозі, коробка з нотними зошитами, які вона довго не могла знайти, раптом опиняється на горищі, де чути дивні звуки.

Одного вечора хлопчик Долтон забирається на горище і, намагаючись увімкнути там світло, падає зі сходів, а наступного ранку він не прокидається. Лікарі вважають, що це кома, але не можуть визначити її причину.

Минуло три місяці. Рене продовжує стикатися з паранормальними явищами, не витримує цього і вмовляє Джоша змінити будинок, вважаючи, що, переїхавши, вони позбудуться привидів. Але примари продовжують переслідувати сім'ю і в новому житлі.

Рене запрошує двох фахівців з паранормальних явищ — Спекса і Такера. Пізніше з'ясовується, що Долтон успадкував здатність виходити в астрал від батька, і тепер Джош повинен вийти зі свого тіла, щоб допомогти синові повернутися...

5. "Закляття" (2013) — 88 балів

Фільм заснований на двох випадках із практики дослідників паранормальних явищ Еда і Лоррейн Ворренів .Перша справа — випадок "одержимої" ляльки Аннабель. Стрічка починається 1968 року з короткого вступу.

Дві дівчини-виховательки розповідають їм, що в їхній квартирі колись померла дівчинка на ім'я Аннабель і її привиду сподобалася лялька однієї з дівчат, і вона хоче в неї вселитися, щоб жити з дівчатами.

Виховательки, з огляду на свою доброту ("ми ж няні"), дозволяють примарі зробити це, після чого, одного разу, прийшовши додому, вони виявляють ляльку не на своєму місці, всю кімнату списано червоною крейдою, їхні спільні фотографії розбито, а в кімнаті присутній напис "Сумували за мною?". Одна з дівчат викидає Аннабель у сміттєвий бак.

Далі лялечка влаштує їм "веселе" життя.

Трейлер фільму "Закляття"

6. "Реінкарнація" (2018) — 81 бал

Після смерті матері Енні Грехем у її раніше спокійному будинку починає коїтися щось незрозуміле. Тепер під загрозою життя її близьких. З кожним днем відкриваються нові жахливі секрети їхньої родини.

На перший погляд фільм володіє всією необхідною атрибутикою фільму жахів: привиди, виткані з тіней, що стоять по кутах кімнати; криві тіла; одержимі жінки в білому; трикутники, накреслені на підлозі спальні і т.д.

Але парадокс у тому, що "Реінкарнація" тільки за формою фільм жахів, а за змістом — жорстока сімейна драма про нелюбов один до одного близьких людей.

Трейлер фільму "Реінкарнація"

7. "Посмішка" (2022) — 78 балів

Роуз Коттер працює у відділенні швидкої психіатричної допомоги і одного разу стикається зі звичайною, здавалося, пацієнткою — студенткою, яка кілька днів тому стала свідком самогубства викладача. Від чого у дівчини стався нервовий зрив.

Вона в істеричному стані стверджує, що перебуває в здоровому глузді й зазнає переслідувань якоїсь злісної сутності. При чому ця злісна сутність їй... посміхається. А потім сама студентка з безглуздою і страшною посмішкою перерізає собі горло.

З цього моменту Роуз починає бачити усміхнену самогубцю в найбільш невідповідних місцях, а її життя стає нерозв'язним кошмаром.

Трейлер фільму "Посмішка"

8. "Шість демонів Емілі Роуз" (2005) — 76 балів

1976 року католицький священик отець Мор провів ритуал вигнання демона з дівчинки Емілі Роуз, який закінчився її трагічною смертю: дівчинка втекла з дому і загинула.

Йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві. Єпархія наймає висхідну зірку адвокатури — агностика Ерін Брунер, яка всіма силами намагається довести в суді невинність підзахисного. Він згадує події тих днів у деталях, розповідаючи судді та присяжним про дивну поведінку дівчини. Дівчинка говорила не своїм голосом різними мовами, не могла доторкнутися до розп'яття і називала себе іменами різних демонів. Але лікарі-експерти впевнені, що Емілі була хвора на епілепсію, а не одержима, і померла через недбалість служителя церкви. У результаті священика звинуватили в заподіянні смерті з необережності, а батьків — у злочинній бездіяльності. Суд визнав усіх винними.

Фільм знято на підставі реальної справи.

Трейлер фільму "Шість демонів Емілі Роуз"

9. "ТОВ "Дім Ада"" (2015) — 75 балів

Псевдокуменатальне розслідування. Минуло п'ять років після того, як із невідомої причини померли п'ятнадцять відвідувачів і персонал — у ніч відкриття хоррор-туру покинутим готелем у Геловін. Серед місцевих жителів ходять чутки, що в готелі розташовані двері в пекло.

Через п'ять років група документалістів приїжджає на місце трагедії, щоб зняти про це фільм. Однак із ними теж починають відбуватися страшні речі.

10. "Поговори зі мною!" (2022) — 75 балів

Група підлітків вирішує розважитися і під час вечірки влаштовує спіритичний сеанс. Дівчина Мія намагається встановити контакт із надприродною силою, що переслідує її після смерті матері.

Для цього є спеціальна ритуальна порцелянова ритуальна рука, в яку потрібно вкласти свою долоню. Але не на довше, ніж на 90 сек. — тоді в того, хто тримає руку, може вселитися якийсь злий дух.

Спілкування з цією сутністю обертається для всіх учасників сеансу... зовсім не тим, що очікувалося.

Чим хороша картина двох австралійських блогерів, братів-близнюків Денні та Майкл Філіппу — це змішанням жанрів. Очікуєш на звичайні "розбірки" а ля "П'ятниця 13", коли під час молодіжної тусовки з'являється демон і всіх чикає, а тут під хоррором ховається молодіжно-депресивна драма. Історія з демоном слугує розкриттю психологічних травм героїв картини.

Трейлер фільму "Поговори зі мною!"

Культові хорори на кшталт "Кошмару на вулиці В'язів" або "Воно" за "серцевим" показником не потрапили навіть до першої двадцятки. Що стосується Rotten Tomatoes, то там якраз усе передбачувано: нагорі "Чужий", "Чужі", "Щелепи" і "Мовчання ягнят".