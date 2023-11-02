Топ 7 прем'єр листопада: "Наполеон" із Хоакіном Феніксом і "Голодні ігри" з Рейчел Зеглер

Серед прем'єр листопада дві безсумнівно пріоритетні картини — "Наполеон" Рідлі Скотта з Хоакіном Феніксом і комедія фінського класика Акі Каурісмякі "Опале листя", що здобула в Каннах Приз журі.

У вогку листопадову пору до кінотеатру йти — саме воно, адже тут буде феєричне жанрове розмаїття прем'єр: епічна історична сага Рідлі Скотта з Хоакіном Феніксом "Наполеон", супергеройський фільм "Марвели" з Семюелом Л. Джексоном, фантастичний екшн "Голодні ігри" з Рейчел Зеглер, психологічний трилер "Між нами" з Ірмою Вітовською, романтична комедія фінського класика Акі Каурісмякі "Опале листя" і бойовик Джона Ву "Тиха ніч".

Фокус розповідає про кіноновинки!

Між нами

Україна, 2022, трилер, кримінал

Прем'єра: 2 листопада

У ролях: Ірма Вітовська, Анастасія Пустовіт

Молода вагітна наркоманка Саша не має до кого звернутися, щоб забрати її з пологового будинку. Вона просить про це лікарку Аню. І та відгукується на заклик, хоча в самої по горло проблем. Доля так закрутить цих жінок, що вони стануть свідками вбивства. У недавньому інтерв'ю Ірма Вітовська назвала свою героїню "українською Леді Макбет".

Цікаво, що Ірма все продовжує грати мам або опікунок у національному кіно, такі її героїні у стрічках "Мої думки тихі", "Коза Ностра. Мама їде". Але тепер — у більш трагічних обставинах.

Трейлер психологічного трилера "Між нами"

Марвели / The Marvels

США, 2023, фантастика, супергероїка, екшн

Прем'єра: 9 листопада

У ролях: Тейона Парріс, Іман Веллані, Семюел Л. Джексон

Коротко кажучи, три супергероїні — Керол Денверс, відома як Капітан Марвел, Камала Хан, відома як Міс Марвел, і Моніка Рамбо — виявляють, що їхні суперсили несподівано переходять від однієї до іншої. Відтак, це незвичне тріо повинно об'єднати свої зусилля та вчитися працювати разом, щоб врятувати Всесвіт.

Хто це допоможе зробити? Координатор, якого грає незрівнянний Семюел Л. Джексон. Уже заради того, щоб подивитися на гру цього суперактора, варто піти на цю картину.

Трейлер фантастичного екшна "Марвели"

Опале листя / Kuolleet lehdet

Фінляндія, Німеччина, 2023, трагікомедія

Прем'єра: 9 листопада

У ролях: Альма Певсті, Юссі Ватанен

Фільм фінського класика Акі Каурісмякі, відзначений у Каннах-2023 Призом журі. Несподівано, але в цьому фільмі є зв'язок з Україною.

Випадкова зустріч у караоке-барі різко змінює життя двох людей, які прагнуть знайти своє кохання. Герої "Опалого листя" — працівниця супермаркету Анса і робітник Холаппа — після бару йдуть у кіно, дивитися фільм Джима Джармуша "Мертві не вмирають". Поступово герої будуть зближуватися.

Деталь, пов'язана з Україною. У барі, де працює Анса, з радіоприймача постійно чути новини про Україну: бомбардування лікарні в Маріуполі, театру, де сховалися мирні жителі. За тиждень Росія випустила по Україні 150 ракет. "Проклята війна", — бурмоче Анса. Таким чином режисер висловив підтримку нашій країні.

Картина завершує цикл Каурісмякі про людей робітничого класу ("Тіні в раю", "Аріель" і "Дівчина з сірникової фабрики").

Трейлер "Опалого листя"

Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій / The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

США, 2023, драма, екшн, антиутопія, фантастика, бойовик

Прем'єра: 16 листопада

У ролях: Том Блайт, Рейчел Зеглер, Джош Андрес Рівера

Режисер Френсіс Лоуренс випускає четверту частину франшизи "Голодні ігри" — про молодого Коріолана Сноу — того самого тирана-президента, який мучив у попередніх частинах героїню Дженніфер Лоуренс.

Коріолан — надія свого роду, який втратив впливове становище після війни з Капітолієм. Сноу потрапляє в складне становище, коли його статки і майбутнє опиняється під загрозою. Він неохоче погоджується бути Наставником Люсі Грей Берд у гладіаторському тб-шоу "Голодні ігри". Однак, коли дівчина зачаровує аудиторію, Сноу бачить можливість змінити свою долю. Він вирішує об'єднати свої сили з Люсі Грей, щоб переломити ситуацію на свою користь. Сноу намагається відповісти на запитання: чи стане він, нарешті, "співочою пташкою" чи "змієм"? Відповідь ми знаємо, але цікаво спостерігати за процесом вибору.

Трейлер фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій"

Наполеон / Napoleon

Велика Британія, США, 2023, бойовик, пригоди, історична драма, бойовик

Прем'єра: 23 листопада

У ролях: Хоакін Фенікс, Ванесса Кірбі, Людівін Саньє, Бен Майлз

Рідлі Скотт представить на суд публіки епічне полотно про Наполеона з Хоакіном Феніксом. Це картина про невпинний шлях Бонапарта до влади і слави, але крізь призму його своєрідних стосунків з єдиним справжнім коханням — Жозефіною.

У ролику надто багато пафосу, але є і щіпка іронії.

Трейлер фільму "Наполеон"

Тиха ніч / Silent Night

США, 2023, бойовик

Прем'єра: 30 листопада 2022 року

У ролях: Юель Кіннаман, Кід Каді, Гарольд Торрес

Ця стрічка знаменує повернення через 20 років до Голлівуду американсько-гонконгського режисера Джона Ву ("Без обличчя", "Місія нездійсненна-2"). Після грандіозного провалу фільму "Година розплати" (2003) Ву знімав, в основному, в КНР. Але ось Голлівуд дає йому ще один шанс.

Під час бандитської розбірки випадкова куля позбавляє щасливу сім'ю маленького сина, а батька, який прикривав його, — голосу: пошкоджено голосові зв'язки. Через рік посиленої підготовки тато хлопчика приступає до страшної помсти мафії. У річницю трагедії він має намір розіграти безупинну симфонію відплати всім, хто позбавив його сімейного щастя. У ролі кривавого месника — швед Юель Кіннаман ("Дівчина з татуюванням дракона").

Трейлер "Тихої ночі"

На землі святих і грішників / In the Land of Saints and Sinners

Ірландія, 2023, бойовик, кримінал, трилер

Прем'єра: 30 листопада

У ролях: Ліам Нісон, Керрі Кондон, Кіран Гайндс

Хто любить ірландське кіно — бойовик для вас. Красива, але сувора ірландська природа, жорсткі розбірки. Однак їм, у випадку ірландців, не відмовиш в епічній виразності.

Сюжет — про найманого вбивцю, який вийшов на пенсію і оселився в глухому ірландському селі. Тут він хоче спокутувати гріхи, ведучи тихе і непримітне життя. Однак незабаром йому доведеться вступити в смертельну сутичку з трьома терористами.

Відзначивши 70-річний ювілей, Ліам Нісон став ще частіше грати кілерів. Але в ролику інтригує дама-кілерша у виконанні Керрі Кондон, яка розправляється зі своїми супротивниками крутіше за Ліама. Крутий і ще крутіший!