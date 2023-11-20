Шпигуни, диверсії та кровна помста: ТОП-5 жорстких серіалів про конфлікт євреїв і арабів

"Тегеран", "Халіфат" і, звісно, скандальна "Фауда". За останні роки вийшло кілька серіалів, які дозволяють зрозуміти глибину ненависті та причини протистояння на Близькому Сході. Фокус підібрав ТОП-5 гостросюжетних серіалів, які показують, як разом живуть і воюють євреї та араби.

Майже всі серіали — про протистояння спецслужб, шпигунів, які накладаються на особисті драми. Здається, що немає сім'ї, яка так чи інакше не втягнута в боротьбу, одні борються з терористами, інші з сіоністами. І ті й інші — за право на життя. Одразу зазначимо, що більшість серіалів знято ізраїльською стороною, іноді в міжнародній кооперації, але водночас усі вони вирізняються великою критичністю щодо ізраїльтян, зокрема.

"Фауда" (2015-2022, 4 сезони, IMDb: 8,3)

Цей фільм критикували як в Ізраїлі, так і в Палестині, а ХАМАС навіть намагався зняти альтернативний серіал. Міжнародний рух за бойкот ізраїльських продуктів і товарів — BDS, — зажадав від Netflix відмовитися від показу "Фауди" як "расистської пропаганди ізраїльської армії окупантів, що демонструє агресію проти жителів Палестини". Netflix на ці претензії ніяк не відреагував, — і в результаті ми маємо серіал, який начебто пророкує сучасні події.

Серіал розповідає про роботу секретної спецслужби Ізраїлю на території Палестини, агенти якої маскуються під арабів і виконують не найзаконніші операції проти терористів.

У 1-му сезоні палестинський терорист хоче зробити вибух на території Ізраїлю тільки для того, щоб спровокувати удар у відповідь і велику війну. Нічого не нагадує?

Другий сезон показує протистояння з ІДІЛ, у якому офіційна влада та спецслужби Палестини працюють разом з ізраїльськими. Тому що ІДІЛ — "занадто" навіть для палестинських.

У третьому сезоні дії переносяться в Газу і ті самі тунелі під сектором. Сезон вийшов у 2020 році, але відчуття сьогодення не полишає.

Четвертий сезон, поки що останній, вийшов у 2022 році. Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня актор, який зіграв у фільмі головного героя Дарона, 51-річний Ліор Раз заявив у соцмережах, що він приєднався до своїх "братів по зброї" на передовій лінії Ізраїлю, щоб врятувати постраждалі сім'ї в ізольованому місті Сдерот.

До речі, треба зазначити, що особистість головного героя "Фауди" дуже неоднозначна. Зрозуміло, що Дарон, як ізраїльський спецагент, за сюжетом більш "за праве діло", ніж його вороги палестинці. Але люди гинуть навколо нього свої і чужі зовсім не обов'язково. Він запальний і швидкий на розправу. У 3-му сезоні він під прикриттям опікується юним арабом Башаром, однак так складається ситуація, що саме він вбиває і старшого брата, і батька Башара. А мати хлопця потрапляє до в'язниці. Питається, чи може в такій історії юний палестинець стати на іншу стезю, ніж нескінченна помста?

Серіал у кожному сезоні порушує моральну дилему, на яку не завжди є пряма і чесна відповідь. А якщо відповідь є — вона обов'язково комусь не сподобається.

"Фауда" — найгостріший на сьогодні серіал, що розповідає про взаємини Ізраїлю і Палестини

"Тегеран" (2020-2022, 2 сезони, IMDb: 7,6)

Розвідка Ізраїлю проти контррозвідки Ірану. Моссад проти Корпусу вартових ісламської революції. Єврейська шпигунка шукає можливість знеструмити систему ППО Ірану, щоб Ізраїльська авіація могла завдати удару по ядерному об'єкту Тегерана. Досить цікавий трилер у дусі шпигунських бойовиків: стеження, погоні, переодягання.

Окремо і пізнавально — показано як за допомогою супутника і без участі людей з кулеметної установки завдають удару по іранському вченому-ядернику. Пряма аналогія з убивством 2020 року фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, який працював над таємною програмою зі створення ядерної боєголовки для балістичних ракет.

"Тегеран" — справжні шпигунські ігри на Близькому Сході

"Халіфат" (2020, 1 сезон, IMDb: 8,2)

Цей серіал зроблений у Швеції і куплений Netflix. Відповідно, тут немає Ізраїлю, але "Халіфат" добре показує, як складно співіснують культури Європи та Близького Сходу, тому він у нашому ТОПі.

У центрі подій арабська громада біженців із Сирії. Деякі її члени вербують молодих шведів і готують теракт. Агент Фатіма, навпаки, працює на спецслужби Швеції.

Цього разу "Халіфат" хочуть побудувати у Швеції, але спецслужби не сплять

"Шпигун" (2019, 1 сезон, IMDb: 7,9)

Бувають серйозні ролі й у Саші Барона Коена. У серіалі він грає легендарного ізраїльського шпигуна (або розвідника — як кому подобається) Елі Коена. Зовнішня схожість актора і прототипу разюча. Якісний трилер про шпигунські війни 60-х років: стеження, морзянка, мікроплівка. Передана Елі Коеном інформація значною мірою сприяла швидкій перемозі Ізраїлю в Шестиденній війні 1967 року. Однак, і скінчив він дуже погано.

Саша Барон Коен грає легендарного розвідника, теж Коена

"Зрадник" (2022, 1 сезон, IMDb: 6,8)

"Найсвіжіший" серіал, що з'явився цього року. Над Індійським океаном зник літак із 250 пасажирами, що летів із Тель-Авіва до Індії.

На борту кілька несподіваних підозрюваних: ізраїльський герой війни; чоловік двох дружин; пілот на нервовому зриві. Кожен потім виявиться не тим, ким здавався спочатку. Ще в нас є терористи, звісно. І надсекретний кілер Моссаду. Це в повітрі.

На землі ще знайдуться: детектив, зрадник, терористи з Еміратів.

Спецслужби шукають літак і зрадника — помічника терористів. Знайдуть. Навіть більше, ніж одного. Дуже динамічний серіал, враховуючи, що серії всього по 30 хвилин.