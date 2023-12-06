Блокбастери грудня. Юність Віллі Вонки, продовження "Трьох мушкетерів" і нове королівство Аквамена

Грудень виявився щедрим на цікаві прем'єри з розсипами зірок.

На вас чекає "Вонка" (той самий засновник чарівної Шоколадної фабрики) з Тімоті Шаламе і Калою Лейн, "Три мушкетери: Міледі" з Венсаном Касселем та Євою Ґрін, фільм-переможець Канн "Анатомія падіння", а також "Аквамен і загублене королівство" з Джейсоном Момоа, Патріком Вілсоном і Ніколь Кідман. Плюс вітчизняне "Пограбування по-українськи" і непроста доля засновника "Феррарі".

Вонка / Wonka

США, 2023, комедія, пригоди, сімейний, фентезі

Прем'єра: 6 грудня

У ролях: Тімоті Шаламе, Кала Лейн

Заснований на яскравому персонажі з книжки "Чарлі і шоколадна фабрика", фільм розповідає дивовижну історію про те, як найбільший у світі винахідник, фокусник і шоколадник став тим Віллі Вонкою, якого ми знаємо.

Судячи з ролика, магічні та кулінарні здібності спочатку не надто допомогли в просуванні свого "кращого в світі шоколаду" — конкуренти і злостивці хотіли стерти Віллі Вонку в пил. Але хлопця не можна зупинити в його рішучості змінювати світ шматочок за шматочком, доводячи, що найкращі речі в житті починаються з мрії. Скільки б ворогів у цієї мрії не виявилося.

Трейлер фільму "Вонка"

Пограбування по-українськи

Україна, 2022, бойовик, комедія

Прем'єра: 7 грудня

У ролях: Остап Халавко, Даша Астаф'єва, Володимир Горянський, Влад Яма, Василь Вірастюк

Дитячий тренер із плавання Алекс по вуха закохується в недосяжну красуню. Для того, щоб йому вистачило грошей на її штурм, Алекс вирішує... пограбувати банк! Та до того ж він залив водою сусідів: настав час діяти.

Але, звісно, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч.

Трейлер картини "Пограбування по-українськи"

Три мушкетери: Міледі / Les trois mousquetaires: Milady

Франція, Німеччина, Іспанія, 2023, бойовик, історія, пригоди

Прем'єра: 14 грудня

У ролях: Франсуа Сівіль, Венсан Кассель, Єва Грін, Ліна Кудрі

Це друга частина нових французьких "Трьох мушкетерів" (перша була навесні цього року). У цьому блокбастері мушкетери мають вигляд кілерів, а король і кардинал не як вельможі-аристократи, а як затяті сучасні політики. Це неонуарна фантазія-бойовик на тему класичного першоджерела Александра Дюма.

У першій частині була спеціально придумана історія для Атоса. Подивимося другу, де в центрі — Міледі. А то Єва Грін ніяк не проявила себе в першому фільмі.

За сюжетом, на очах у Д'Артаньяна викрадають його кохану Констанцію (Ліна Кудрі). Щоб врятувати дівчину, мушкетер об'єднує зусилля з тією самою загадковою Міледі Вінтер (Єва Грін). Однак незабаром Д'Артаньян дізнається темний, зворотний бік цієї вродливої жінки — і мало гасконцю не здасться.

Трейлер фільму "Три мушкетери: Міледі"

Анатомія падіння / Anatomie d'une chute

Франція, 2023, драма, кримінал, трилер

Прем'єра: 14 грудня

У ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло

"Анатомія падіння" режисерки Жюстін Тріє отримала "Золоту пальмову гілку" в Каннах цього року. Назва фільму французькою — це оммаж у бік американського судового детектива "Анатомія вбивства" (1959) Отто Премінгера. За жанром "Анатомія падіння" — це мікс судового детектива і сімейної драми з напругою, як у психологічного трилера.

Із верхнього вікна свого будинку у французьких Альпах випав чоловік. Загинув композитор, письменник і викладач в одній особі Семуель. Його дружина під час події перебувала в сусідній кімнаті.

Дружина композитора — Сандра, успішна письменниця, німкеня за національністю, яка переїхала до Франції разом із чоловіком і досі не опанувала французьку: удома вони розмовляють англійською. У них син-підліток.

Сім'я жила заможно, але на відшибі. Свідків немає, крім сина подружжя. Уся судова машина тепер спрямована на з'ясування їхніх стосунків. Стало відомо, що чоловік і дружина конфліктували. Напередодні загибелі була сварка...

Трейлер фільму "Анатомія падіння"

Аквамен і загублене королівство / Aquaman and the Lost Kingdom

США, 2023,бойовик, пригоди, фантастика, фентезі

Прем'єра: 21 грудня

У ролях: Джейсон Момоа, Патрік Вілсон, Ніколь Кідман, Ембер Герд, Бен Аффлек

Чорна Манта не зміг перемогти Аквамена з першого разу, але не полишив бажання помститися за смерть батька. Однак цього разу він ще більш небезпечний і прагне знищити свого ворога раз і назавжди.

Чорна Манта використовує міць міфічного Чорного Тризуба, що пробуджує давню страшну силу. Щоб зупинити його, Аквамен звернеться до свого ув'язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди, щоб укласти несподіваний союз. Вони повинні відкинути розбіжності, щоб захистити королівство і врятувати сім'ю Аквамена і світ від знищення.

Приваблює низка голлівудських зірок першої лінії в цих водних пригодах (див. "У ролях").

Трейлер фільму "Аквамен і загублене королівство"

Феррарі / Ferrari

США, Велика Британія, Італія, 2023 рік

Прем'єра: 28 грудня

У ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлін Вудлі

Літо 1957 року. Компанія колишнього автоперегонника Енцо Феррарі переживає кризу. Банкрутство переслідує фірму, яку він із дружиною Лаурою заснував десять років тому.

Їхній шлюб проходить одне випробування за іншим: спочатку — втрату єдиного сина, потім — визнання і прийняття сина, народженого Енцо поза шлюбом.

Щоб врятувати сімейний бізнес, Феррарі вирішує ризикнути і поставити все на Мілле Мілья — культові перегони завдовжки 1000 миль по Італії: або пан, або пропав.