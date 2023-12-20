"Річер-2". Безбашенний початок серіалу викликав захват критиків і глядачів

15 грудня стартував другий сезон популярного кримінального серіалу "Річер" — і відразу з трьох серій.

Рейтинг другого сезону "Річера" з Аланом Рітчсоном на агрегаторі Rotten Tomatoes на момент написання матеріалу був таким: 100% від критиків (на основі 24 рецензій) і 84% — від глядачів. Структура дещо інакша, ніж у першого сезону (рейтинг: 92% від преси, 90% — від глядачів). Тут більше бойовика, ніж детектива, і екшн-сцени вирізняються розмахом. Рівень насильства зашкалює: тортури, скидання живої людини з вертольота. Це, звісно, для того, щоб було нікого не шкода, коли Джек Річер вийде на стежку помсти. Його герой чимось нагадує персонажів Арнольда Шварценеггера, але є і докорінні відмінності. Фокус розбирається, у чому вони і чому серіал "Річер" так швидко набирає популярність.

Фільм стартує зі сцени, яка є в трейлері: жінку грабує якийсь рецидивіст: він тримає в заручниках її сина, змушуючи знімати гроші з банкомату. До кінокласики увійде удар Річера через переднє скло авто кулаком, загорнутим у куртку. І фраза, коли все закінчилося: "Я з тих, хто ніколи ні в що не втручається".

Показано, як убивають колишнього підлеглого Річера зі 110-го спеціального загону військової поліції. Загалом — лихий початок. Автори роблять усе, щоб глядач не шкодував тих, кого Джек Річер покарає. Око за око.

У чому головна удача "Річера"? Звісно, у головному герої. Джек Річер — це ексмайор військової поліції, який свого часу створив успішний 110-й спеціальний слідчий підрозділ. Він гігант (в актора Алана Рітчсона зріст 193 см, вага 110 кг). У численних сутичках уміло застосовує свою незвичайну силу. Тут герой Рітчсона місцями нагадує персонажів Арнольда Шварценеггера. І навіть приймає деякі пози а ля Залізний Арні, наприклад — зупиниться і подивиться назад ненависним поглядом на ворога. Але є і суттєва різниця.

Полковники і майори у виконанні Арнольда Шварценеггера, коли справу зроблено, незмінно в одній руці тримають сигару, а іншою обіймають за осину талію красуню, поставивши ногу на кейс з грошима. Тут чітко простежується ідеологія американської мрії, як швидкого збагачення. У той час коли Джек Річер веде аскетичний спосіб життя.

З багажу — зубна щітка

Річер у романах письменника Лі Чайлда (на сьогодні їх 27), вийшовши у відставку, подорожує США з однією зубною щіткою, не маючи навіть мобільного телефону. Він ночує в дешевих готелях, купує одяг у секондах. Його дохід — лише військова пенсія. Однак ноги Джека постійно приводять його в особливо "забруднені", з погляду криміналу, місця, де він, як правило, ледь не одразу потрапляє до в'язниці або на нього вішають чужий злочин. І Річер починає підривати злочинну систему зсередини, іноді доволі лютими методами, немов у нього на це є якесь право згори.

Якщо Залізний Арні свою кінокар'єру починав у Голлівуді з Геркулеса, то за спиною Річера-Рітчсона маячить інший міфологічний персонаж: автори чіпляють нашу підсвідомість через біблійного Самсона — старозавітного судді, який володів величезною фізичною силою та наводив за її допомогою порядок. Якщо пам'ятаєте, йому зрадницьки зістригли волосся, і сила його тимчасово покинула. Чому? Самсон з дитинства був присвячений служінню Богу й одна з його аскез — не стригти волосся. Ось і Річер — це такий собі мандрівний суддя-аскет, який наводить порядок залізною рукою. Джек із сім'ї військового і з дитинства бореться за справедливість: у першому сезоні були численні флешбеки в його юнацькі роки, коли він зі старшим братом ставив на місце зухвалих генеральських синочків. До речі, у самого Алана Рітчсона тато військовий, а мама — вчителька. І він — середній серед трьох братів. Щоправда, їжакові рукавиці суворого виховання не завадили Алану рекламувати еротичну білизну, але так чи інакше осягнути нюанси характеру Річера йому з таким минулим значно простіше.

У Джека, до всього іншого — високий інтелект і спостережливість Шерлока Голмса. І загалом його бойовий і розслідувальний досвід, бездоганна логіка й усунення всіх, хто заважає, незмінно приводять до перемоги. І при цьому він — альтруїст. Наприклад, усі вихідці з легендарного 110-го спеціального підрозділу успішно зайнялися приватною практикою. Але не Джек Річер. Він відчуває себе наділеним якоюсь місією, хоча нічого пафосного на цю тему не вимовляє. Кому не сподобається герой, який відновлює зневажену справедливість "за так"?

Що стосується дівчат (повинна ж бути лірична лінія), то їм доводиться самим полювати на Джека. У першому сезоні чарівному сержанту поліції Роско (Вілла Фіцджералд) довелося буквально увірватися до Річера в душову, щоб спокусити велетня. А цього сезону чарівна Карла Діксон з ямочками на щічках (Серінда Свон), його колишня товаришка по службі, яка стала приватним детективом, теж доклала чимало зусиль, щоб піти на зближення. Причому давши гарантії, що це жодним чином не відіб'ється на ділових відносинах: їм же разом регулярно доводиться негідників в асфальт закатувати.

Б'ють своїх

За сюжетом, Джек Річер отримує сигнал про допомогу від Френсіс Ніглі (Марія Стен), його колишньої підлеглої зі 110-го спецпідрозділу. Вельми оригінальним способом: вона переказала 1030 доларів. Ці цифри — поліцейський код, що означає прохання про допомогу. Іншого способу достукатися до Річера вона не знайшла. З усіх електронних пристосувань для зв'язку з цим світом у нього тільки банківська картка. Ніглі роками не турбувала Джека — схоже, сталося щось дуже серйозне.

Щоб зателефонувати Френсіс, Річер позичив телефон у продавчині секонду — і дізнався, що одного з дев'яти членів їхнього спецпідрозділу по-звірячому вбито. З іншими товаришами по службі із загону теж поки немає зв'язку. Мертві? Річер перериває свою подорож Штатами і вирушає на пошуки вбивці і колишніх товаришів по службі.

У команді Річера з'явиться колоритний, одягнений з голочки Девід О'Доннелл (Шон Сайпос), який постійно жартує над босом і діє іншим товаришам на нерви. Так було з самого початку. У серіалі буде чудовий флешбек: як Річеру вдалося згуртувати в одну команду дуже різних людей. За допомогою... пива. Але річ, звісно, не у випивці.

Замість колоритного детектива з першого сезону Оскара Фінлі (Малкольм Гудвін) у другому з'явиться лисий завзятий офіцер поліції Нью-Йорка Гай Руссо (Доменік Ломбардоцці). Гарна весела фраза Річера: "Б'юся об заклад, що зараз сюди влетить щось лисе і зле!".

Герої Доменіка Ломбардоцці та Алана Рітчсона перевіряють один одного "на міцність"

Заявлений як небезпечний злочинець і вбивця з ініціалами А. М. (Фердинанд Кінгслі), який чудово маскується, міняючи личини і прізвища. В антагоністах значиться і глава служби безпеки одного оборонного підприємства, що працює на космос — Шейн Ленгстон. Його грає актор Роберт Патрік, той самий, що зображував рідкого робота в "Термінаторі — 2". У нього, як і раніше, зачаровує погляд холодних сталевих очей. У 2019 році в Україні він зіграв мудрого старосту в історичному блокбастері "Захар Беркут", а в "Річері" герой Патріка явно на темному боці.

Для затравки скажемо фанам серіалу: вас дуже порадує трюк Річера, коли від удару ногою по машині спрацює подушка безпеки. Супер!

15 грудня показали три серії, решта тепер — по одній щоп'ятниці, аж до восьмої, яка вийде 19 січня.