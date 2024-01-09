Пішла з життя легенда української естради. Топ 5 хітів Віталія Білоножка, які пам'ятатимуть

На 71 році життя помер народний артист України Віталій Білоножко.

9 січня у віці 70 років помер народний артист України Віталій Білоножко. Трагічну звістку повідомила дружина співака Світлана Білоножко. За її словами, Віталій тривалий час перебував у лікарні. Причина смерті — зупинка серця, пише "Гордон". Лікарям так і не вдалося врятувати легендарного виконавця.

Віталій Білоножко належить до плеяди українських, радянських виконавців, які могли співати як в опері, так і на естраді, володіючи технікою співу бельканто. У Віталія Білоножка був незабутній оксамитовий баритон.

Народився на Сумщині. Навчався в Сумському музичному училищі на диригентсько-хоровому факультеті та в Київській Державній консерваторії. Працював солістом Київського театру естради на Подолі.

З 1981 року працював солістом Держтелерадіо України. Брав участь у Днях культури України в 25 країнах світу, зокрема в США, Канаді, Китаї, Великій Британії, Франції, Угорщині, Німеччині, Польщі, Чехословаччині, Японії, Сомалі та в усіх республіках колишнього СРСР.

Білоножко знайшов постійних авторів для свого репертуару — композиторів Олександра Злотника та Олександра Осадчого.

З 1995 року концертував у дуеті зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети та ексдиктором УТ-1.

У грудні 1995 року Віталію Білоножку присвоїли звання народного артиста України.

1999 року подружжя Білоножків заснувало Міжнародний фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтва.

На парламентських виборах 2019 року артист був безпартійним кандидатом у народні депутати від партії "Сила і честь".

У червні 2023 року корифей української естради відзначив 70-річний ювілей.

Під час російсько-української війни залишався в Києві, відправивши сім'ю на Закарпаття. Віталій Білоножко намагався записатися до лав тероборони, але його не взяли.

Білоножко переживав стосовно своїх родичів на Донбасі. "Свого часу батьки переїхали туди до моєї сестри. На кладовищі в Соледарі — могила тата. Сьогодні ж вона повністю "розбита". І кісточок уже не збереш (зітхає). Я буквально перед початком повномасштабної війни оновив пам'ятник батькові. Щоб він радів там, на небесах, що про нього не забувають... А тепер ось така історія. Крім того, знищено й квартиру сестри в Бахмуті. На її перший поверх упав увесь під'їзд. Там нічого не залишилося. Вона ж намагалася евакуюватися разом із моїм племінником через Краматорськ. На щастя, вони поїхали напередодні трагедії, яка сталася на залізничному вокзалі. Тоді, як відомо, внаслідок ракетної атаки загинули десятки людей... Жах!" — розповів співак в інтерв'ю виданню "Експрес" у червні цього року.

Дует Віталія та Світлани Білоножків став одним із символів української традиційної естради, де оспівується кохання, дім, сім'я, Батьківщина.

Топ 5 хітів Віталія Білоножка

"За столом збирається родина"

"За столом збирається родина" (концертний варіант)

"Україна-мати"

"Україна-мати" (концертний варіант)

"Наливай"

"Наливай" (концертний варіант)

"Яблуневий туман"

Кліп на пісню "Яблуневий туман"

"Любов моя"