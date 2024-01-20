Фільм-переможець Венеції. "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун відверті, але історія не про секс

На екрани України вийшла картина "Бідолашні створіння", яка взяла "Золотого лева" у Венеції і наробила багато галасу.

Прем'єра на Венеційському фестивалі-2023 фільму грека Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння" з голлівудськими зірками Еммою Стоун, Віллемом Дефо і Марком Руффало викликала фурор, що завершився урочистим врученням режисерові "Золотого лева".

Преса загалом писала, що це "фантастична казка-притча про жіночу сексуальність і свободу у світі чоловічих заборон". Фокус після української прем'єри картини може сказати, що це і так і ні — ідея фільму глибша. Сексуально-феміністичний порядок денний — тільки ширма, фільм про інше.

Нагадаємо, що на стрічку "Бідолашні створіння" (Poor Things) реакція була бурхлива: одних фільм шокував, в інших — викликав захват. У нього високі оцінки на агрегаторі Rotten Tomatoes: 93% — критики, 82% — глядачі.

На головні ролі Йоргос Лантімос взяв голлівудських зірок — Емму Стоун, Віллема Дефо і Марка Руффало. І не прогадав: у всіх образи вийшли яскравими, але Стоун — перестрибнула сама себе.

"Бідолашні створіння" — це вільна екранізація британського роману, який є постмодерністською фантазією на тему книги Мері Шеллі "Франкенштейн". Але я б зауважив, що скоріше це фантазія на тему повісті Михайла Булгакова "Собаче серце", яка непогано відома на Заході й була екранізована в Італії під назвою "Чому гавкає пан Бобіков?" із Максом Фон Сюдовим у головній ролі. Та й фінал "Бідних створінь", який ми, звісно, вам не розкажемо, близький до булгаковської повісті.

Жертви наукових експериментів

За сюжетом картини головну героїню — вагітну жінку (Емма Стоун), яка покінчила життя самогубством, повертає до життя професор Годвін Бакстер (Віллем Дефо): він пересадив їй у череп мозок її ж ненародженої дитини.

Годвін — хірург-експериментатор, на подвір'ї його будинку гуляють різні мутанти, отримані шляхом "зшивання": собакоутки і свинопетухи. Мета його експериментів туманна, щось на кшталт поліпшення біологічної природи.

Тут образ професора відрізняється, як від ученого в "Собачому серці", так і від хірурга Віктора Франкенштейна. Обличчя Гудвіна-Дефо — кроєне-перекроєне. У нього безліч порушень в організмі. І все це результат хірургічних втручань його власного вченого татуся-садиста. Одного разу Гудвін зізнається: "Батько мені в дитинстві припікав геніталії — і все заради науки і прогресу". Усе це звучить і смішно, і страшно: через увесь фільм іде ця трагікомічна інтонація, відхиляючись то в бік сміху, то в бік драми. Гудвін вірить у науку, а оскільки він досяг немислимих успіхів у цій справі велить називати себе "богом". Студента, якого він робить асистентом (знову відсилання до Булгакова), він відверто запитує: "Ви вірите в мене, як у бога?" — "Звичайно, професоре".

Обличчя професора Годвіна (Віллем Дефо) спотворене дослідами його вченого батька-садиста

Професор воскресив невідому молоду жінку, яка кинулася з мосту. Він дав їй ім'я Белла і своє прізвище — Бакстер. У "доньки" тіло набагато розвинененіше, ніж мозок, тому вона починає поводитися як дитина.

Белла, зі свого боку, буквально сприймає Годвіна, як Бога-творця (Godwin). Тіло дорослої жінки змушує її робити різні "відкриття": одного разу вона виявила механізм статевого збудження і починає прилюдно займатися мастурбацією, з'ясувавши, що "людина, виявляється, дуже просто може зробити себе щасливою".

Жінка-дитина

Емма Стоун майстерно передає міміку і рухи дитини, і чим би не займалася її героїня — вона невинна як дитя. Тим паче, Годвін майже не просвіщає її щодо моралі чи правил поведінки. Хіба тільки не дозволяє у себе в домашній хірургічній (знову Булгаков!) скальпелем тикати в живих пацієнтів, а тільки в трупи, призначені для анатомування.

Якийсь цинічний і водночас не надто проникливий адвокат Данкан (Марк Руфалло) пропонує Беллі втекти з "отчого" дому заради великої пригоди. Вона погоджується: Лісабон, Лондон, Александрія, Париж. Белла вже майстерно володіє своїм тілом у ліжку, дивуючись, що люди не займаються сексом цілодобово.

Однак підробляючи проституцією або кажучи якісь непристойності, вона продовжує бути невинною, як дитина. Тоді як чоловіки, які її оточують, чітко розуміють, що роблять, віддаючись порокам. Вони обмежують свободу Белли, керуючись не турботою про неї, а своєю вигодою. Белла, на відміну від них усіх, співчутлива: вона не може залишатися байдужою, коли бачить злидні і вмираючих дітей нетрів. Вона одразу починає діяти, слідуючи велінням серця. І в цьому — головний парадокс її персонажа. Сексуально-феміністичний порядок денний картини — це ширма, за якою ховається те, що Белла намагається через свої можливості врятувати світ від жорсткості та егоїзму, носіями яких у фільмі показані чоловіки, оскільки вони мають реальну владу.

Картина зроблена дуже стильно

Чоловіки не сковують себе жодними обмеженнями — ні релігійними, ні моральними, слідуючи тільки за власними бажаннями. Бачачи цю несправедливість, Белла приходить, як це не кумедно, до соціалізму. Вона вимагає свободи для всіх пригноблених, а не тільки для себе. Жінці потрібна хоч якась віра — чому б їй не стала "віра у світле майбутнє"? Це могло б виглядати смішно, якби самі не вірили в це сімдесят років.

У фіналі сюжет робить кілька несподіваних кульбітів, миттєво розігнавши нудьгу, яка ледь намітилася від видовища безперервних оргій і прокламацій. Рятівницею в цьому богопокинутому світі може бути тільки людина з чистим серцем і Белла начебто така. Але що ми знаємо про її минуле?

Додам, що до всього іншого картина зроблена дуже стильно. Ідіть у кіно.