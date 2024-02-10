"Інший Франко". Що вийшло, а що не дуже в патріотичній стрічці про сина Великого Каменяра

На екрани України вийшов фільм "Інший Франко". Рецензія Фокусу.

"Інший Франко" — цікавий фільм із яскравими ролями двох на сьогодні найзірковіших акторів України: В'ячеслава Довженка та Ахтема Сеітаблаєва. Перший грає історичного персонажа — сина класика Івана Франка — Петра. Картина непогано поставлена, вона розповідає про невідомі історичні факти й естетично елегантна. Але початковий сюжетно-сценарний каркас повністю запозичений з іншого фільму. Фокус розбирався в перевагах і недоліках прем'єрної стрічки.

Фільм було зроблено ще 2021 року, режисером виступив Віталій Малахов (1954 — 2021) — художній керівник Театру на Подолі та корифей українського театру у співавторстві з режисером-дебютантом Ігорем Вісневським.

У центрі фільму — життя і доля Петра Франка (1890 — 1941) — сина Великого Каменяра. За сюжетом він у червні 1941 року живе в розкішному, "імперському" будинку у Львові. Він — народний депутат УРСР. У нього ефектна, красива дружина (Надія Левченко). Чудові доньки Віра та Ася. Сімейна ідилія дещо затьмарюється прямолінійними запитаннями старшенької до батька, мовляв, тату, а хіба ти справжній депутат? Але ж ти ж заснував "Пласт"? Батько, засумувавши, відповідає: "Так, я ходжу на збори і регулярно голосую, піднімаючи червону книжечку. Але ти маєш рацію — це не справжнє".

Ким був Петро Франко

Для непосвячених. "Пласт" — українська скаутська організація, заснована 1911 року.

Петро Франко воював як льотчик у складі УГА (Українська Галицька армія) під час Першої світової: 50 бойових вильотів. Був запрошений до Харкова на п'ять років як фахівець із молочної промисловості. Став свідком Голодомору: НКВС узяв із нього підписку про нерозголошення, але він опублікував статтю в зарубіжній пресі про штучний голод в Україні. У 1939 році Червона армія зайняла Львів. Петро Франко не поїхав, прийнявши цю владу: став народним депутатом УРСР, першим директором меморіального музею Івана Франка, деканом товарознавчого факультету Українського інституту торгівлі.

Петро Франко (В'ячеслав Довженко) — респектабельний радянський вельможа, але у нової влади він під підозрою

Однак влада підозрювала Франка в нелояльності — за ним стежив НКВС. А напередодні нападу німецько-фашистської Німеччини, у червні 1941 року, до нього в квартиру нагрянули... Це історичні факти. Повернемося до фільму.

У дім до Петра Франка на його день народження заявляється чоловік зі шрамом через усе обличчя — це Андрій Грищук (Ахтем Сеітаблаєв). Чоловіки своєрідно "вітаються": починають боротися в їдальні, тими самими прийомами, які вони опанували ще в "Пласті". Удаль козацька проступає під респектабельним одягом вельмож. На Андрії — світла франтівська жилетка, темна краватка. Петро теж одягнений просто і гарно: у білу сорочку і стильні штани. Йдуть флешбеки "Пласту", коли наші герої були юними патріотами... Після боротьби чоловіки сердечно обіймаються. Стіл, меблі, посуд — усе витончене. Перед нами обід практично в аристократичній родині.

Нарешті, перериваючи урочисту частину зустрічі, Андрій відводить Петра в окрему кімнату і повідомляє, що вночі його мають заарештувати. Далі вони вдають, що все нормально, але господиня будинку, відчуваючи недобре, ніяк не може домогтися від чоловіків відповіді на запитання: "Що насправді відбувається?". Франко з тугою дивиться на дорогі йому обличчя — за кадром раз у раз звучить щемлива мелодія.

Чорний вісник: привіт із пекла

Сама фабула в точності повторює сюжет російсько-французької картини "Стомлені сонцем" (1994) Микити Михалкова, за яку він отримав "Оскар". На відміну від сьогоднішнього z-пропагандиста, тодішній Михалков щиро і з усім завзяттям прагнув сподобатися США. Сценарій був створений за свіжими перебудовними і постперебудовними публікаціями, що викривають сталінські репресії. Арешти і розстріли, виявляється, стосувалися величезної кількості високопоставлених громадян СРСР — військових керівників, чиновників, учених і діячів мистецтва. Цей викривальний порядок денний тоді був актуальним на Заході і спрацював укупі з доволі високим художнім рівнем фільму (на відміну від його численних продовжень): картина взяла "Оскара" в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" та Гран-прі в Каннах, поступившись тільки "Кримінальному чтиву" Тарантіно.

У "Стомлених сонцем" ми бачимо численну сім'ю комдива Котова, яка відзначає якесь свято. Дім, посуд, інвентар — усе дороге і не позбавлене смаку. Усі в білому одязі: чоловік, дружина, діти, дідусі, бабусі. За атмосферою — сім'я аристократів. Але раптом з'являється непроханий чоловік. Однак його знала дружина комдива і він сам. Гість постійно жартує і начебто "вписується" в ці літні невимушені веселощі, але чомусь у його присутності виразно відчувається тривога. А далі він повідомляє Котову, що зараз він — співробітник НКВС і завтра комдива заарештують. Котова, його дружину і "прибульця з минулого" пов'язують складні ліричні стосунки: ця людина була колись нареченим майбутньої дружини військового. Котов одружився з чужою нареченою, коли суперник зник — не без участі червоного командира. А тепер гряде розправа над всесильним комдивом, а заодно — особиста помста. І чудовий сімейний рай Котова буде зруйновано. Незвана людина до того ж — виконавець наказу Сталіна...

В "Iншому Франко" (сценаристи Дмитро Наумов, Тарас Боровок) усе близько. Обидва "пластівці" були закохані в Ольгу, причому саме Андрій познайомив її з Петром, але Оля обрала Петра. Вони разом билися в Першу світову. Разом намагалися врятувати селянську дитину в Харкові від голодної смерті, але тут слід Андрія губиться. І ось він є "чорним вісником", щоб вирвати загалом благополучного Петра з його родинного благополуччя і пошани, що протікає в рамках розкішного побуту високопоставленого радянського вельможі. До речі, над усією цією комбінацією майорить наказ не Сталіна, а Хрущова — він тоді був головою УРСР.

Різниця з "Стомленими сонцем" у тому, що Франко стоїть у певній опозиції до радянської влади. І, користуючись своїм становищем "сина Великого Каменяра", намагається врятувати від репресій деяких знайомих. Він, не відмовляючись від благ нової влади, подекуди відчайдушно ризикує, почуваючись усе-таки не у своїй тарілці: старша донька у своїх звинуваченнях батькові — права.

Сцена, коли Петро намагається врятувати доктора від НКВСістів, блискуче зіграна Довженком. У ній чудово передані авантюристичні риси характеру Петра Франка. "Та ви знаєте, чий я син?!" — пафосно кричить він, хоч і з нотками сарказму. А він точно — не син лейтенанта Шмідта, як персонажі "Золотого теля" Ільфа і Петрова.

Блискучий дует

Гра акторів в "Іншому Франко" переконлива, хоча й не без шаблонів. Але тут кумедно, що на загальний гарний результат накладається те, що Довженко і Сеітаблаєв реально знайомі ще зі студентства: обидва вчилися на акторському факультеті інституту Карпенка-Карого. Обидва паралельно засвітилися в кіно як актори, навіть перетинаючись на деяких серіалах. Потім Сеітаблаєв, уже як режисер, зняв Довженка у знаковій ролі кіборга Серпня у фільмі "Кіборги" (2017) — картині, яка обом принесла велику популярність. Їхня співпраця-суперництво триває не один десяток років, тому вони дуже пасували до своїх ролей у цій стрічці.

Довженко об'єднав у Петрові Франку якісь свої знахідки в ролі бойового офіцера Серпня і письменника Миколи Хвильового, якого він зіграв у фільмі "Дім Слова. Незакінчений роман" (2021). Той вів, загалом, панське життя успішного літератора, але людиною був небайдужою і безстрашно взявся за небезпечну справу — публічне викриття Голодомору. Те саме зробив і Петро Франко. Він — сильний чоловік, який потрапив у надзвичайні обставини і зараз намагається вберегти родину.

В Ольгу (Надія Левченко) були закохані і Петро (В'ячеслав Довженко), і Андрій (Ахтем Сеїтаблаєв)

Андрій Грищук Ахтема Сеітаблаєва — такий собі самотній самурай, який пройшов тортури, що не тільки загартували його, а й перетворили на ката. Такі вольові чоловічі ролі пасують Сеітаблаєву. Єдине, що внутрішня прямота Ахтема навіть заважає йому проявляти у своїх негативних персонажів єзуїтські риси повною мірою, як-от підступність чи моральна неохайність.

Але в прояві сили він напрочуд гарний, як і у своїх ролях у "Хайтармі" чи "Додому". Його герой-воїн — це свідома особистість, а не, скажімо, некеровано-безбашенний бандит у картині "Носоріг" (2021) Олега Сенцова.

Загалом, обома, Довженком і Сеітаблаєвим, можна помилуватися в цих ролях, наелектризованих взаємодією їхніх героїв.

Плюси фільму "Інший Франко". Відкриття невідомих широкому загалу персонажів (навіть назва "Інший Франко" інтригує) і фактів. Цікава гра двох зіркових українських артистів. Красиво розіграна карта їхнього фінального поєдинку.

Відкриття невідомих широкому загалу персонажів (навіть назва "Інший Франко" інтригує) і фактів. Цікава гра двох зіркових українських артистів. Красиво розіграна карта їхнього фінального поєдинку. Мінуси фільму. Вторинність фабули. Недостатня прописаність деяких сюжетних поворотів. Як, наприклад, із хлопчиком Максимом, якого Франко врятував від Голомора і який потім став НКВСістом. Не зовсім зрозуміло, у чому його така вже й провина в очах персонажа Сеітаблаєва?

Висновок: дивитися цікаво. Атмосфера картини інтригуюча, і фільм "Інший Франко" однозначно приверне увагу до особистості сина Великого Каменяра. Петро Франко тут — жива людина, а не плакатна, якою вийшов, наприклад, поет-дисидент Василь Стус у стрічці "Заборонений" 2019 року. Український кінематограф робить успіхи на ниві створення пантеону національних героїв.