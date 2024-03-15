Роковини загибелі Цезаря: ким насправді був його вбивця Брут. Топ фільми про великого полководця

15 березня 44 року до н.е. 60 змовників у присутності сенату вбили Гая Юлія Цезаря — ця подія змінила перебіг історії і втілена в десятках творів.

Понад дві тисячі років тому сталося вбивство першої особи римської держави Гая Юлія Цезаря (100 — 44 р. до н.е.). На очах у 800 сенаторів 60 змовників кинулися на 56-річного правителя і закололи короткими мечами. На його тілі було згодом виявлено 23 рани. Головними серед змовників були Марк Брут і Кассій Лонгін. Вважається, що Брут був другом, який зрадив Цезаря. Але є факт, що Цезар, побачивши Брута зі зброєю, перестав чинити опір, накинув тогу (римське вбрання з прорізом для голови — К.Р.) і віддав себе на поталу вбивцям. Чому? Ну, друг. А в політиці — немає друзів. Як казав один із персонажів фільму "Гараж": "Зрадити — це не зрадити, а передбачити". Щось тут криється інше.

Убивство першої особи держави в парламенті — подія навіть в історичному масштабі надзвичайна. Ім'я Брута в масовій свідомості асоціюється з поняттям "зрадник", а Цезаря — з людиною незвичайних здібностей, яка встигає робити одночасно безліч справ. Зрозуміло, у цих поп-характеристиках є частка істини.

Істориків і письменників завжди приваблювало життя Цезаря — переможця, реформатора, тріумфатора. Та ще й таке, що обірвалося так трагічно! Щоб ви були в курсі: за Юлія Цезаря і календар запровадили — приблизно той самий, яким ми користуємося донині. А то в римських жерців з їхнім "вставним місяцем" уже свято жнив припадало не на літо, а свято збирання винограду — не на осінь. Запросили з ініціативи Цезаря єгипетського фахівця-піфагорійця для нових розрахунків. А місяць липень сенат назвав на честь Гая Юлія: в імператора день народження 12 липня. Цезар провів ще кілька реформ, наслідки яких відчуваються і зараз. Чому ж такий видатний розум не вірив у змову або не попередив її?

Убивство Цезаря. Важлива деталь

Спливає одна цікава деталь у цьому злочині. У цього політичного вбивства було кілька сотень найосвіченіших свідків, я маю на увазі сенаторів, воно було описано докладно. Ось як описує вбивство Цезаря історик Плутарх: "При вході Цезаря сенат піднявся з місць на знак поваги. Змовники ж, очолювані Брутом, розділилися на дві частини: одні стали позаду крісла Цезаря, інші вийшли назустріч, щоб разом з Туллієм Кімвром просити за його вигнаного брата; з цими проханнями змовники проводжали Цезаря до самого крісла. Цезар, сівши в крісло, відхилив їхні прохання, а коли змовники звернулися до нього з проханнями, ще більш наполегливими, висловив кожному з них своє невдоволення. Тут Туллій схопив обома руками тогу Цезаря і почав стягувати її з плечей, що було знаком до нападу. Каска першим завдав удару мечем у плече, рана ця, однак, була неглибока і не смертельна. Каска спочатку був збентежений зухвалістю свого жахливого вчинку. Цезар, повернувшись, схопив за рукоять і затримав меч. Майже одночасно обидва закричали, поранений Цезар по-латині: "Негідник, Каска, що ти робиш?", а Каска грецькою, звертаючись до брата: "Брате, допоможи?"

Зверніть увагу: змовник Каска злякався сильніше за жертву і покликав на допомогу брата. Умовно ситуацію можна назвати: лев в оточенні шакалів.

Далі: "Неприсвячені в змову сенатори, охоплені страхом, не сміли ні бігти, ні захищати Цезаря, ні навіть кричати. Змовники, готові до вбивства, з оголеними мечами оточили Цезаря: куди б не звертав погляд, він, подібно до дикого звіра, оточеного ловцями, зустрічав удари мечів, спрямовані йому в обличчя і в очі, оскільки було домовлено, що всі змовники візьмуть участь у вбивстві і ніби скуштують жертовної крові. Відбиваючись від змовників, Цезар метався і кричав. Але, побачивши Брута з оголеним мечем, він накинув на голову тогу і підставив себе під удари. Багато змовників переранили один одного, спрямовуючи стільки ударів в одне тіло. Після вбивства Цезаря Брут виступив уперед, ніби бажаючи щось сказати про те, що було скоєно, але сенатори, не витримавши, кинулися тікати, поширивши в народі сум'яття і страх".

Чому Цезар, побачивши Брута з мечем, спрямованим на себе, накинув на голову тогу і перестав чинити опір? Злякався? Але як могла злякатися людина, яка виграла сім битв? Ця його дія суперечить наступним вчинкам Цезаря, які свідчать про його сміливість, великодушність і винахідливість.

Лихий хлопець — Гай Юлій Цезар

У двадцять років Гая Юлія на морі захопили пірати, зажадавши викуп. Пославши своїх людей по гроші, він і двоє його слуг залишилися в піратів у полоні. Поводився він із цими лютими злочинцями нахабно: наказував не галасувати, коли лягав спати, складав вірші (дві його книжки "Записки про галльську війну" і "Записки про громадянську війну" визнані класикою) і вголос декламував бандитам. Якщо витвір не викликав у них захоплення, обзивав їх недотепами і варварами. І згодом обіцяв стратити. У відповідь хлопці реготали. Усі 38 днів, що він був у піратів, Цезар поводився так, "наче б вони були його охоронцями, без страху бавився і жартував із ними" (Плутарх). Коли ж сума була зібрана і заручників відпустили, Цезар одразу ж спорядив кораблі в погоню за піратами. Ті були настільки безтурботними (дрібновугільна психологія — загуляти після куша), що, як і раніше, стирчали біля острова, де тримали бранців. Захопивши піратів, він більшість із них стратив, як і обіцяв. Легіонери Цезаря воювали вже 10 років. У них вистачало трофеїв. Їм після повернення були обіцяні землі. А тут треба було вирушати в Африку добивати помпеянців. Коли користуватися багатством? Солдати збунтувалися. Вони хотіли додому. Начальників, посланих їх приборкати, прогнали або вбили. Кораблі, море, сонце і тисячі непокірних солдатів (за одними даними, все відбувалося в Капуї, за іншими — в Римі, на Марсовому полі). Раптово в таборі з'явився Цезар. Солдати здивувалися, але вишикувавшись у шеренгу, привітали імператора. "Що ви хочете?" — запитав він. Вони стали скандувати, гуркочучи мечами по щитах: "На громадянку! На громадянку!" — "Так, отримуйте її, громадяни!" — вигукнув він і пішов від них. І кілька тисяч дорослих чоловіків заплакали. І стали на коліна, благаючи їх пробачити. Що за перевертиш? Річ у тім, що Цезар завжди називав їх "соратниками" або "товаришами". Але раз вони витребували звільнення на "громадянку", значить, вони ставали "громадянами". Правильно? І насамперед у його очах. Солдати хотіли звалити, але не так. Як виявилося, їм була нестерпна думка, що Цезар перестав їх вважати товаришами по зброї. Заколот зійшов нанівець. Одного разу Цезар схопив за плечі прапороносця, який тікав з поля бою, розвернув його, і, вказавши в протилежний бік, сказав: "Ворог — там!" Що говорить і про наявність у Гая Юлія гумору. Був підступний і жорстокий? Але після громадянської війни прихильників свого супротивника Помпея він не тільки помилував, а й роздав їм високі посади. Тому ж Бруту і Касію (це все одно, що Сталін не влаштовував би проти колишніх білогвардійців "червоний терор", а пробачив їм минулі подвиги і роздав відповідальні пости в комісаріатах). Вдячні римляни хотіли за таку поведінку присвятити Гаю Юлію Храм Милосердя.

Тепер, коли ми побачили, яким є характер Цезаря, його поведінка у фатальний день здається ще більш дивною. Розберемося, що являв собою Брут.

Принциповий республіканець — убивці Цезаря

Молодий Брут був республіканцем. Він був із породи "борців за справедливість". Такі люди бувають вкрай небезпечні. Адже принцип соціальної справедливості вони ставлять вище за мораль. Така логіка (нею ж керувалися і Робесп'єр з Леніним) часто призводить до великої крові. Ти поганий не через ті чи інші дії, але тому, що ти "аристократ", "буржуй" або "іноземець" — у розхід! Цезар, може, і хороший, але формально він — диктатор. У сенсі, "не демократ". І в цьому — його головна вина.

Зробимо відступ у політику.

В Італії якийсь час існувало демократичне правління, подібно до грецького. Коли ж владу захоплював якийсь прудкий лідер і проголошував себе царем — його могли прирізати. Консул (виборна вища посада терміном на 1 рік) Юній Брут, далекий предок Марка Брута, очолив повстання проти царя Тарквінія Гордого, який узурпував владу. Юній проголосив, що назавжди передає владу — сенату і народу.

Однак в умовах розростання імперії демократична система буксувала, доводилося контролювати занадто велику територію. Без твердої руки наступав хаос: грабежі, бандитизм, повстання. "Останні 90 років перед Цезарем у римській державі було прагнення до владарювання, навіть до царювання", — пише німецький професор історії Оскар Єгер. Історично справа йшла до монархії. І Цезар був останньою ланкою в цьому соціальному переході. Хоча Цезар опирався царським привілеям, всю владу він зосередив у своїх руках. Треба сказати, дуже вмілих.

Коли розгорілася громадянська війна між Цезарем і Помпеєм, Брут став на бік Помпея. Цезар до молодого Брута проте всіляко благоволив — вони, мовляв, колись билися пліч-о-пліч.

Військо Помпея було розгромлено, його легіони перейшли на бік Цезаря. Помпей утік. Брут написав Гаю Юлію листа з повинною. Той зрадів, вони зустрілися. Цезар запитав у Брута, чи не міг він повідомити, де сховався Помпей? І, незважаючи на свою прихильність до твердих принципів, Брут вказав, що Помпей втік до Єгипту. Тверді принципи в ньому уживалися зі слабким характером. Що і дало змогу виправдати будь-яку зраду.

На римський запит єгиптянам про Помпея, ті вислали його голову. Вони вже дізналися, що Помпей програв, і підло стратили його. Побачивши голову свого супротивника, Цезар заплакав. Це була людина, рівна йому за силою: Цезар стратив усіх причетних до цього злодіяння.

Але після перемоги над Помпеєм Цезар Касію і Бруту — своїм недавнім ворогам — дав по провінції. Населення під керівництвом Брута було задоволене. На цьому рівні він був на місці, намагаючись бути справедливим і милостивим. Проявилися його управлінські якості. Влада Цезаря продовжувала зміцнюватися. Він отримав роль довічного диктатора.

Хто Брут — Цезарю

У державі настали відносний спокій і процвітання. Але всі задоволеними бути не можуть. Той же Кассій вважав, що йому перепало від Цезаря менше, ніж Бруту. Він став підбивати останнього до змови. Згадував його нащадків — революціонерів. Мовляв, справжній ти Брут чи ганчірка? Дамо відсіч тирану!

Слабкий характер Брута сприяв навіюванню. Він став бачити себе в ролі "борця проти тиранії". Він не вважав Цезаря негідним лідером, радше навпаки. Але він був проти монархії як такої. Цезаря він зважився вбити з принципу. Але не тільки.

Коли зрадять звичайну людину, яка в неї буде реакція? Правильно — вона розізлиться. І навіть розлютиться! Так зробив би Цезар поготів — людина незвичайна. Не дарма ж Каска злякався! Цезар, як професійний воїн, цілком міг вихопити у нього зброю (або в іншого змовника) і спробувати вирватися з будівлі сенату. На війні він сотні разів потрапляв у халепи не менш небезпечні. Змовники до того ж заважали один одному і можна було скористатися плутаниною. Зрештою, він міг загинути, борючись. Але ні — Цезар демонстративно накинув на голову одяг і віддав себе на поталу. Не клеївся цей вчинок із натурою Цезаря-переможця. У чому справа?

Відповідь я знайшов у того ж Плутарха. Читаємо: "Цезар дуже турбувався про Брута і просив начальників не вбивати його в бою, але всіляко щадити й привести до нього, якби той погодився здатися добровільно, а якщо той чинить опір, залишити в спокої. Зробив він це на догоду матері Брута, Сервілії. Мабуть, будучи ще молодою людиною, він перебував у близьких стосунках із Сервілією, яка його шалено кохала. А оскільки в той самий час, коли кохання їхнє було в повному розпалі, народився Брут, Цезар був майже впевнений, що Брут народився від нього".

Брут був незаконнонародженим сином Цезаря! Хоча й тому було всього 17 років. Подивимося на бюсти одного і другого.

Гай Юлій Цезар

Цезаря часто зображують суворим, що уособлює Римську імперію, але є такі погруддя, де він більш менш "нормальний". Зверніть увагу — ніс і губи Цезаря і Брута: дуже схожі за формою.

Марк Юній Брут

Уявімо собі ще раз ту саму ситуацію.

Після першого удару Каски Цезар, природно, розлютився. І, повернувшись, схопив рукоятку його меча. Цезар моментально зрозумів, що це замах, і почав діяти. Усе життя у всіх битвах його рятувала миттєва реакція. Каска з переляку кличе брата на допомогу. Змовники гуртом накидаються, але через скупченість більше завдають рани один одному, ніж жертві.

Що робить лев в оточенні шакалів: збирається до стрибка. Цезар, кричачи, намагається прорватися через кільце ворогів. І в цей момент він раптом бачить власного сина зі зброєю в руках. Сина, яким він завжди трепетно опікувався! Ймовірно, це був єдиний раз, коли всередині Цезаря все зламалося. Йому насправді в цей момент не захотілося жити. Ця могутня людина накидає на голову одяг і дає себе вбити без опору.

Сталася трагедія в шекспірівському дусі! Брут в ім'я своїх політичних принципів підняв руку на рідного батька! Але річ не тільки в них.

Думаю, в глибині душі він заздрив тріумфам батька — він жив у тіні успіхів великого батька (синдром зіркових дітей). Ба більше, він був незаконнонародженим сином. Згадаймо, що у Гая Юлія підростав і маленький син від Клеопатри. І тут для Брута все зійшлося!

Цезар однак, коли йому натякали на змову Брута, поводився безтурботно і жартував, показуючи пальцем на себе і натякаючи на свій поважний вік: "Він може зачекати, коли це тіло помре саме". Але Брут чекати не став. Саме тому у своїй п'єсі "Юлій Цезар" (1599) Шекспір замість знаменитого "І ти, Бруте" вклав у вуста Цезаря репліку: "І ти, дитино моя".

Вільям Шекспір у всьому розібрався, маючи ті самі історичні джерела, що й ми. Ні з приводу ніякого друга ніхто не дасть вказівки бойовим товаришам: "Дивіться мені, бува, не пораньте або не вбийте чудесного Брута". Уявляєте, як той здорово "бився", якщо всі цезареві помічники розбігалися на полі бою від нього куди подалі?

Заповіт Цезаря — бомба

Але доля розпорядилася так, що всі, хто брав участь у вбивстві Гая Юлія Цезаря, згодом загинули. Першою помилкою змовників було те, що вони дозволили Марку Антонію публічно зачитати заповіт Цезаря.

Догоджанням мас Гай Юлій, як відомо, займався все життя (не забуваючи, зрозуміло, про себе). Він організовував пишні видовища, розвивав, так би мовити, шоу-бізнес, проводив судову реформу, домагався пільг ветеранам. Але що дивно: і після смерті він не забув про простих громадян.

Коли на Форумі в Римі Брут повідомив, що диктатора вбито і знову буде демократія і республіка, публіка впала в тихий шок: не особливо засмутилася, але й не зраділа. А так якось… Народець-то, відомо — сволота. Але тут Антоній принародно розкрив заповіт Цезаря, і там виявилося, що він кожному римлянину залишає по 750 драхм (вельми пристойна сума) — народ пробило. Усі заридали. "Тата рідного втратили, годувальника. Він, бач, посмертно грошенят підкинув, про всіх подбав. А від демократів копійки не дочекаєшся!". Цей епізод чудово зіграв Марлон Брандо в ролі Марка Антонія в пеплумі "Юлій Цезар" (1953).

І народ, віддавши тіло Цезаря похоронному вогню, побіг розшукувати його вбивць. Але ті вчасно втекли. А будинки їхні, звісно, спалили. Для порядку.

Змова проти Цезаря. Фінал

Вбивць Цезаря переслідували фатальні невдачі. Двічі напередодні вирішальної битви Бруту являлася зловісна примара. Хоча він був аж ніяк не містично налаштованою людиною, але визнав це поганим знаменням. Кассій і Брут зустрілися 42 року до н.е. для битви під Філіппами з племінником Цезаря Октавіаном, який поклявся помститися за дядька, і з другом Цезаря — Марком Антонієм. Кассій помилково (з віком його зір ослаб) прийняв здалеку вершників Брута за солдатів Антонія і покінчив життя самогубством. Причому зробив це тим же мечем, яким він убив Цезаря. Брут, втративши соратника, зовсім занепав духом і програв бій під Філіппами.

Він сховався зі своїми друзями в лісі і сказав, прощаючись, що "вважає себе щасливішим за переможців, оскільки залишає по собі славу чесноти". Воістину дорога, вимощена благими намірами, приводить тільки за однією адресою.

Свої останні слова Брут вимовив із самовладанням, притаманним його великому батькові, а потім кинувся на меч, який підставив один із його друзів. Так закінчилося одне з найтрагічніших протистоянь, які можуть трапитися між батьком і сином та між людиною і людиною.

Цезар у кіно

Про Гая Юлія Цезаря зняли десятки, якщо не сотні картин і серіалів. Пропонуємо вам три — найбільш гідні.

"Юлій Цезар" (1953)

Чудовий американський фільм (поставлений за однойменною п'єсою Шекспіра), де Марлон Брандо, як уже говорилося, зіграв друга Цезаря Марка Антонія. У фільмі розповідається про загибель Цезаря (Луї Келхерн), який став римським диктатором. Вбивство його сталося в сенаті на очах у Марка Антонія, який його супроводжував.

Звістка про вбивство Гая Юлія викликала обурення натовпу, який збирається біля будівлі сенату. Брут удавано намагається заспокоїти людей, кажучи, що вбивство Цезаря піде на благо Риму і його народу, оскільки вбитий був "владолюбцем". Але потім штовхає потужну промову на захист друга. Шекспірівський висновок про цей злочин драматург вклав у вуста Антонія: "О справедливість! Ти в грудях звіриних, позбулися люди розуму. Вибачте; за Цезарем пішло в могилу серце. Дозвольте почекати, щоб воно повернулося". У підсумку натовп кидається на розправу зі змовниками.

Епізод із промовою Марка Антонія (Марлон Брандо)

"Клеопатра" (1963)

Епічний американський пеплум з Елізабет Тейлор (Клеопатра), Річардом Бертоном (Марк Антоній) і Рексом Гаррісоном (Юлій Цезар). Фільм пролетів у прокаті (дуже дорого обійшовся), але — став класикою. "Золотий глобус" отримали режисер Джозеф Манкевич і виконавець ролі Цезаря — Рекс Гаррісон.

Помпей тікає до Єгипту в пошуках союзника в особі Птолемея XIII і його сестри Клеопатри. Слідом за Помпеєм в Олександрію прибуває Гай Юлій Цезар, де він знайомиться з Клеопатрою. Римський диктатор полонений красою цариці Єгипту. Вигнана братом з палацу, Клеопатра відновлює свій вплив за допомогою Гая Юлія. Їхній союз був підкріплений політичними і військовими перемогами — Цезар розгромив повстанців у Єгипті і Клеопатра стає де-факто правителькою держави, а також фавориткою Цезаря. Син, якого народила Цезарю Клеопатра, мав стати порукою заступництва Риму над Єгиптом…

У двох словах про картину: розкіш плюс мелодрама. Атмосфера і візуальний ряд фільму — надзвичайні.

Трейлер фільму "Клеопатра"

"Рим" (2005–2007)

Хто хоче менше романтичних пристрастей, а більш тверезого погляду на Рим і Цезаря — тим підійде масштабний британо-американський серіал: два сезони по 11 серій. На IMDb у нього найвищий бал: 8,7.

Сюжет починається у 52 році до нашої ери. Після восьми років війни з Галією Юлій Цезар готується до тріумфального повернення в Рим. Він прямує додому із загартованими в боях відданими воїнами, золотом, рабами і програмою радикальних соціальних реформ. Сенатори готують змову проти Цезаря. На історичному горизонті незабаром з'явиться дивний і незграбний хлопчик, але з ознаками сталевої волі — Октавіан Август (наступний після липня місяць назвуть, як ви розумієте, на честь нього). Він зуміє помститися за смерть дядька, заснувати Римську імперію і отримати титул "батько вітчизни".