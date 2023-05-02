Нарешті з'явилася зброя майбутнього: Rafael офіційно випустила лазерне ППО

Ізраїльські інженери пропонують встановлювати на бойові кораблі лазерну систему Naval Iron Beam.

Компанія Rafael Advanced Defense Systems представила на виставці IMDEX 2023 у Сінгапурі свою нову лазерну систему ППО для кораблів Naval Iron Beam, повідомляє Shephardmedia. Це морська версія наземної системи Iron Beam, яка успішно використовується Ізраїлем для перехоплення ракет і безпілотників. Naval Iron Beam призначена для захисту кораблів від різних повітряних загроз, таких як ракети, безпілотники та снаряди.

Лазерна система ППО складається з двох основних компонентів: лазерного модуля та оптико-електронного модуля. Лазерний модуль генерує високоенергетичний лазерний промінь, який прямує на ціль за допомогою оптико-електронного модуля. Оптико-електронний модуль забезпечує виявлення, ідентифікацію, супровід і прицілювання за допомогою камер та радарів. Naval Iron Beam може працювати як автономно, так і в інтеграції з іншими системами ППО на борту корабля.

Naval Iron Beam може працювати як автономно, так і в інтеграції з іншими системами ППО на борту корабля. Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Naval Iron Beam має низку переваг перед традиційними системами ППО, такими як ракети або гармати. По-перше, Naval Iron Beam має дуже високу точність і надійність, бо лазерний промінь не схильний до впливу атмосферних умов або перешкод. По-друге, Naval Iron Beam має дуже низьку вартість пострілу, оскільки не потребує витратних матеріалів чи палива. По-третє, Naval Iron Beam має дуже високу швидкість реакції та ураження цілей, оскільки лазерний промінь досягає цілі практично миттєво.

За допомогою Naval Iron Beam забезпечити захист інших об'єктів на морі або березі від атак з повітря. Лазерну ППО можна використовувати для придушення або знищення техніки противника на землі.

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