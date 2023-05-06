Найбільша криптобіржа Binance могла допомагати росіянам в обході санкцій США, — ЗМІ

За словами журналістів, проти криптобіржі розслідує відділ національної безпеки Міністерства юстиції США.

Міністерство юстиції США почало розслідування щодо того, чи криптобіржа Binance використовувалася росіянами для незаконного обходу санкцій. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, розслідування ведеться відділом національної безпеки Міністерства юстиції, спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадовці Binance санкції, пов'язані із вторгненням Росії до України.

За словами одного із джерел, Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоб дозволити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для ухилення від санкцій проти Ірану до того. У заяві компанії йдеться, що вона повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, у тому числі щодо залучення досвідчених керівників світового класу, щоб докорінно змінити глобальну діяльність Binance", — йдеться у заяві.

Представники криптобіржі заявили, що протоколи компанії конкурують з будь-якими у традиційній банківській системі, і кожен клієнт має пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.

"Наша політика вимагає абсолютної нетерпимості до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей", — додала Binance.

Міністерство юстиції відмовилося від коментарів.

Журналісти нагадали, що Binance вже є фігурантом численних кримінальних розслідувань. Приміром, ще у березні вашингтонський регулятор деривативів заявив, що Binance роками порушувала його правила. Також Служба внутрішніх доходів, а також федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей.

Binance заявила, що серйозно ставиться до своїх юридичних зобов'язань та співпрацює з регулюючими органами та правоохоронними органами.

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли, як союзники України хочуть жорсткити санкції проти Кремля. Ключова мета Заходу — закрити "лазівки", щоб РФ не могла оминати вже існуючі санкції. Нові плани союзників, за словами журналістів, будуть представлені під час зустрічі лідерів "Великої сімки" в Японії наприкінці травня 2023 року.

Ще повідомлялося, що у Британії запропонували проведення "економічного Рамштайну" для підтримки України. Депутат парламенту з Великобританії заявила, що санкції проти Росії не змогли завдати значної шкоди настільки, щоб країна-агресорка припинила бойові дії.