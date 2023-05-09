ШІ боротиметься проти загроз Китаю та Росії: що вигадали військові в Пентагоні

Офіс зі штучного інтелекту Пентагону відновлює глобальні експерименти для JADC2 — нової версії єдиного управління та зв'язку на полі бою.

Офіс зі штучного інтелекту Пентагону запускає наново серію світових випробувань, спрямованих на реалізацію своєї концепції безшовного зв'язку та координації, відомої як Об'єднане командування та управління у всіх доменах (JADC2), повідомляє Defense News. Повернення Глобальних експериментів з інформаційного домінування відновлюється після кількох місяців перерви та на тлі вибухового зростання суспільного інтересу до штучного інтелекту та його потенціалу для посилення військових чи можливостей.

Керівник "офісу з ШІ" у Пентагоні Крейг Мартелл заявив, що його команда взяла на себе відповідальність за проведення експериментів, щоб "зрозуміти, як правильно вдосконалити JADC2". Раніше фахівцям офісу було доручено створити так званий прошарок інтеграції даних, який допоміг би збирати інформацію з різних джерел та подавати її в єдиній формі.

Багатомільярдний проєкт JADC2 націлений на зв'язування сил у різних регіонах — землі, повітрі, моря, у космосі та кіберпросторі — і підтримку оперативного прийняття рішень на полі бою. Такий підхід необхідний, на думку військових чиновників, для протидії воєнним досягненням Китаю та Росії основним загрозам національній безпеці.

"Якщо ми проводимо військові дії в Індо-Тихоокеанському регіоні, наприклад, то команда по Африці може мати якусь інформацію, яка буде нам корисна. Команда Центральної Азії може знати щось про те, що відбувається в їхньому домені, що може бути необхідною для успіху операції", — говорить Мартелл. "Тому об'єднавши цю інформацію, і проаналізувавши її, ми можемо мати глобальну картинку того, що відбувається, і вибудовувати ланцюжок подальших дій за допомогою ШІ".

Раніше Фокус повідомляв, що система NexGen Optix допоможе військовим тримати зв'язок за допомогою лазерів : як це працює.