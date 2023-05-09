Інженери розробили eVTOL із незвичайними крилами: у чому секрет пристрою

Компанія Pterodynamics вважає, що її незвичайна конструкція зробила революцію в створенні таких апаратів.

Компанія Pterodynamics представила свій прототип електричного літака з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) на базі своєї інноваційної платформи Transwing, повідомляє Interesting Engineering. Платформа Transwing використовує унікальну двогранну систему складних крил для перемикання між режимами зависання та крейсерського польоту.

Двогранні шарніри, на яких обертаються крила, є головною особливістю системи. Крила нахиляються під час складання, тому на той момент, коли вони впираються в корпус літака, вони дивляться вгору разом із пропелерами. Всім переходом керує механічно невеликі розпірки, що виступають із фюзеляжу, на лінійному приводі.

Transwing може бути адаптований для різних режимів польоту: зручної сходки та швидкого набору швидкості Фото: Pterodynamics

Компанія стверджує, що її унікальна та запатентована конструкція має вигляд літака, що летить уперед, із опорами, розташованими вздовж його крил. Але коли настав час приземлятися, крила складаються. Це дозволяє Transwing злітати й приземлятися, як дрон-мультикоптер, а потім ефективно летіти вперед за підтримки підйомної сили крила.

Крім того, Transwing може бути адаптований для різних цілей, таких як більш висока або нижча крейсерська швидкість, більша частка корисного навантаження або збільшений запас польоту.

Цей прототип обіцяє стати одним із найефективніших проєктів eVTOL. За заявою компанії, він здатний вичавити з батареї більший запас ходу, ніж конкурентні моделі. Завдяки можливості такого запуску перехід до крейсерського польоту починається майже відразу, без розгону, і це може зробити революцію на ринку eVTOL.

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