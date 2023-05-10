"Ми винайшли нову атомну бомбу": Уоррен Баффет висловився про створення ШІ

Магнат вважає, що "старий, звичний інтелект" безпечніший, ніж нейромережі.

Глава компанії Berkshire Hathaway, яка володіє акціями багатьох великих корпорацій, Воррен Баффет на щорічних зборах акціонерів у штаті Омаха широко торкнувся теми штучного інтелекту, повідомляє Techspot.

На його думку, створення нейромереж сміливо можна порівняти з винаходом атомної зброї, оскільки він несе в собі стільки ж небезпек, як і атомна бомба, якщо потрапить не в ті руки.

П'ята за багатством людина у світі Воррен Баффетт розповів, що його вразила китайська фабрика BYD, на якій безліч роботів під управлінням ШІ дуже швидко й точно збирають продукцію. Однак він особисто скептично ставиться до галасу навколо нейромереж.

Баффетт визнав, що ШІ може робити дивовижні речі. Проте слід пам'ятати, що штучний інтелект може бути величезною загрозою для людства, небезпечнішою, ніж Північна Корея, наприклад.

"Це немов створення атомної бомби. Ми вчасно її розробили та вона змогла гарантувати рівновагу у світі. Те саме стосується ШІ. Але чи є гарантія, що і атомна зброя, і штучний інтелект будуть здатні тримати цю рівновагу наступні 200 років і не стануть причиною катастрофи?" — ставить собі риторичне запитання Баффет.

Баффет неодноразово говорив, що ядерна війна — його найбільший страх і що думка про це не дає йому спати ночами. Він нагадав усім присутнім цитату Альберта Ейнштейна після розщеплення атома. Ейнштейн тоді сказав: "Звільнена сила атома змінила все, крім наших способів мислення, і ми дрейфуємо до безпрецедентної катастрофи".

Раніше Фокус писав, що піонер у галузі штучного інтелекту Джеффрі Гінтон заявив, що нейромережі несуть у собі більше ризиків для людства, ніж кліматичні зміни.