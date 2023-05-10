"Залізна людина" вже реальна: військові освоїли реактивні костюми для польотів (відео)

Автор "джет-паків" Річард Браунінг запевняє, що вони дозволяють літати зі швидкістю 130 км/год протягом 5 хвилин — цього вистачить для виконання багатьох бойових операцій.

У вівторок, 9 травня, бійці спецназу США за допомогою реактивних костюмів полетали у місті Тампа, штат Флорида. Подробиці демонстрації відкрив сайт американського телеканалу Fox 13.

Під час конференції спецпризначенців двоє військовослужбовців вирушили у політ за допомогою реактивних костюмів від стартапу Gravity Industries, у яких нагадують Залізну людину — супергероя з Marvel. Вони кілька разів підійматися над Мексиканською затокою, перелітаючи з корабля на корабель, а потім на причали. Один із пілотів закріпив на рюкзаку український прапор, демонструючи підтримку США.

"Українського ранку всім", — прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак, опублікувавши відеозапис демонстрації на своїй сторінці в Telegram.

Як розповів засновник Gravity Industries Річард Браунінг, реактивні ранці на 1500 кінських сил дозволяють розвивати швидкість близько 130 км/год і літати протягом 5 хвилин на висоті близько 3600 метрів. Цього часу достатньо для виконання деяких операцій спеціальних та елітних сил: рейдів, саботажів, морських абордажів, порятунок поранених бійців на полі бою.

"Ми навчаємо кілька союзних спецпідрозділів, і причина, через яку ми несемо український прапор, полягає в тому, що ми були в Україні лише близько 10 днів тому", — поділився Річард Браунінг.

Військовий США у реактивному костюмі Gravity Industries Фото: Fox News

Він додав, що вартість одного костюма становить близько $500 000. І це при тому, що для виробництва використовуються досить дешеві деталі надруковані на 3D-прентері.

"Потрібно поєднати кожну руку з ранцем — це схоже на штатив для камери на трьох ніжках. Коли ви направляєте руки вниз, то підіймаєтеся, а коли розводите в сторони, то опускаєтеся, а все інше так само інтуїтивно зрозуміло, як катання на велосипеді або лижах ", — зазначив винахідник.

Військовий США літає у реактивному костюмі Gravity Industries Фото: Fox News

Ще у 2017 році Річард Браунінг представив реактивний костюм, що працює, разом зі своїм стартапом Gravity Industries. Перший прототип складався з шести реактивних двигунів, розташованих у ранці та спеціальних соплах на руках, паливного бака та шланга для подачі палива. Перший прототип міг підняти людину лише на метр.

У 2021 стало відомо, що спецназ Нідерландів використовував костюми Gravity Industries під час навчань. З їх допомогою бійці відпрацювали переслідування та захоплення корабля з терористами.

Дещо пізніше реактивні костюми Gravity Industries випробували військові Великобританії. Вони змогли перелетіти з надувного човна на палубу судна ворожого.