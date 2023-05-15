Робот Magirus Wolf R1 за 10 млн грн гасить пожежі після обстрілів ЗС РФ (відео, фото)

Робот допоміг упоратися з вогнем у складських приміщеннях після ракетного обстрілу російськими окупантами.

Як відомо, учора Тернопіль потрапив під ракетний обстріл з боку Росії, та у двох складських приміщеннях площею 400 кв. м почалася сильна пожежа. Рятувальники успішно впоралися з вогнем, повідомляється у телеграм-каналі ДСНС. До гасіння вогнища було залучено 33 особи особового складу та 6 одиниць техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

Що вміє робот Magirus Wolf R1

"Робот-помічник уже не вперше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта управління оператор знаходиться на безпечній відстані від робота та пожежі", — розповів голова ДСНС Сергій Крук.

Робот має спеціальну руку і він може відкручувати крани. Фото: Скриншот

Magirus Wolf R1 – справжнє диво робототехніки. Він повністю виправдовує свою вартість у 10 млн грн і може виконувати найскладніші операції з гасіння пожеж у суворих умовах. Його гусенична база та ширина 1,2 м дозволяє використовувати Magirus Wolf R1 при лісових пожежах або особливо небезпечних пожежах на промислових майданчиках.

Презентація робота Magirus Wolf R1

Робот оснащений безліччю різних датчиків та спектрометрів для виявлення всіх існуючих видів небезпечних матеріалів. Також робот Magirus Wolf R1 за допомогою спеціальної руки вміє повертати різні гідравлічні крани та вентилі, оснащений дуже міцною лебідкою для перетягування 3 т вантажу, а також видає потужний струмінь води або піни на відстань до 70 м у різних режимах.

Як робот Magirus Wolf R1 допомагав пожежникам у Тернополі

Раніше Фокус розповідав про логістику "другої армії світу": "Буханка" буксирує безпілотний робот "Маркер".