Створено кабель із пропускною здатністю 1,7 Пбіт/с: як він змінить швидкість інтернету

Кабель продемонстрував передачу даних на відстань 63,5 км.

Група дослідників з Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій (NICT) та інших відомих європейських університетів розробили оптичне волокно з 19 серцевинами та стандартним діаметром оболонки (0,125 мм), яке має найбільшу кількість серцевини серед кабелів у такому діаметрі, повідомляє TechExplore.

Цей кабель продемонстрував передачу даних на швидкості 1,7 Петабіт за секунду (1 Петабіт дорівнює 131 072 Гігабайт, — ред.) на відстань 63,5 км. Для досягнення високої щільності серцевини було використано дизайн оптичного волокна з випадковим зв'язком між серцевиною, а також цифрова обробка сигналів з використанням методу множинного введення-виводу (MIMO), щоб усунути взаємний вплив сигналів між серцевиною. У цьому експерименті був встановлений світовий рекорд для пропускної здатності оптичного волокна зі стандартним діаметром оболонки, а також найдовша відстань передачі серед експериментів із передачі даних з пропускною здатністю 1 Петабіт за секунду або більше.

Вченим вдалося створити кабель на 19 серцевин у стандартному діаметрі Фото: Соцмережi

Цей результат показує можливість значного зниження споживання енергії цифрової обробки сигналів у трансокеанських системах. Технологія сприятиме реалізації майбутніх далекобійних та місткісних оптичних комунікаційних мереж.

Дослідження з розробки передових оптичних волокон привертають велику увагу у зв'язку зі зростаючим попитом на передачу даних у всьому світі в епоху глобального інтернету та впровадження штучного інтелекту.

Раніше Фокус писав, що в Росії намагалися продати підключення до інтернету Starlink, але нічого не вийшло.