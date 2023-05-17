За російського хакера пропонують $10 млн: що він накоїв і чим він небезпечний

Держдеп сподівається на затримання кіберзлочинця і вже оголосив його в розшук.

Держдепартамент США пропонує нагороду в $10 млн будь-кому, хто допоможе в затриманні особливо небезпечного хакера Михайла Матвєєва, повідомляє Європейська правда. Сполучені штати звинувачують його у скоєнні чи участі у скоєнні великої кількості кібератак на критичну інфраструктуру США та важливі об'єкти інших країн світу.

Заяву про винагороду оприлюднив представник Держдепу Метью Міллер. США регулярно фінансово мотивують посібників та членів кримінальних організацій або кіберугруповань до співпраці за програмою TOCRP — боротьби з транскордонною організованою злочинністю.

Російський хакер Михайло Матвєєв, якого розшукує США Фото: Соцмережi

Цього громадянина Росії вважають причетним до багатьох атак за допомогою вірусу-здирника проти критично важливої інфраструктури та правоохоронних органів країни. Міністерство юстиції вже висунуло кілька звинувачень проти Матвєєва в Окрузі Колумбія та Окрузі Нью-Джерсі. Також на цього хакера накладено фінансові санкції на території США.

Будь-хто, хто знайомий з Матвєєвим і знає про його місцезнаходження, може звернутися до ФБР відповідно до особливої інструкції та почати співпрацювати з правоохоронними органами США, щоб після затримання кіберзлочинця отримати величезну нагороду.

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