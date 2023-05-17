У РФ вперше побачили дрон, створений "за космічними технологіями NASA": що відомо

Стверджується, що спеціалісти Центру комплексних безпілотних рішень вже вивчають американський безпілотник.

Російським окупантам нібито вдалося захопити "унікальний безпілотник, створений за космічними технологіями NASA", стверджується у матеріалі пропагандистського сайту "Військовий огляд". Інформацію щодо захоплення безпілотника надав виданню генеральний директор центру Дмитро Кузякін.

За його словами, вся унікальність дрона FPV (з виглядом від першої особи) полягає у застосуванні "космічних технологій". Щоправда, жодної конкретики ні про модель дрону, ні про ці "космічні технології" в матеріалі чи словах гендиректора не наводиться.

З усієї доступної опублікованої інформації вказується лише, що російських інженерів "дуже зацікавила особлива конструкція дрона".

З "космічних технологій" нібито захопленого БПЛА окупантів зацікавила батарея безпілотника, яка "може працювати за дуже низьких температур". РосЗМІ пишуть, що ці батареї спочатку розроблялися для марсіанських місій NASA, а потім стали ставити на дрони.

Також зазначається наявність "особливих двигунів", які недоступні для комерційного використання, а застосовуються тільки в американській військовій техніці, стверджують окупанти.

Раніше Фокус розповідав, що російські БПЛА "Ланцет" — загроза ЗСУ, але наші герої знайшли способи протистояти їм.