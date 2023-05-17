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У РФ вперше побачили дрон, створений "за космічними технологіями NASA": що відомо

Фото: Міноборони США | Ілюстраційне фото: окупанти стверджують, що захопили "унікальний американський дрон"

Стверджується, що спеціалісти Центру комплексних безпілотних рішень вже вивчають американський безпілотник.

Російським окупантам нібито вдалося захопити "унікальний безпілотник, створений за космічними технологіями NASA", стверджується у матеріалі пропагандистського сайту "Військовий огляд". Інформацію щодо захоплення безпілотника надав виданню генеральний директор центру Дмитро Кузякін.

За його словами, вся унікальність дрона FPV (з виглядом від першої особи) полягає у застосуванні "космічних технологій". Щоправда, жодної конкретики ні про модель дрону, ні про ці "космічні технології" в матеріалі чи словах гендиректора не наводиться.

З усієї доступної опублікованої інформації вказується лише, що російських інженерів "дуже зацікавила особлива конструкція дрона".

З "космічних технологій" нібито захопленого БПЛА окупантів зацікавила батарея безпілотника, яка "може працювати за дуже низьких температур". РосЗМІ пишуть, що ці батареї спочатку розроблялися для марсіанських місій NASA, а потім стали ставити на дрони.

Також зазначається наявність "особливих двигунів", які недоступні для комерційного використання, а застосовуються тільки в американській військовій техніці, стверджують окупанти.

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