Спіймано контрабандиста, який постачав техніку для ШІ та квантових обчислень до РФ: що відомо

Підозрюваний був одним із керівників компанії, яка отримала престижну премію НАТО.

Громадянин Греції Ніколаос Богоніколос звинувачується у контрабанді високотехнологічної техніки для квантових обчислень та інших технологій штучного інтелекту до Росії, повідомляє Stars and Stripes. Його затримали у Парижі та незабаром екстрадують до Сполучених Штатів.

Богоніколос був одним із керівників групи Aratos — конгломерату з оборони та технологій, пов'язаних з НАТО у своїй рідній країні та Нідерландах, йдеться у кримінальному позові. Один із підрозділів групи Aratos навіть був фіналістом "Інноваційного виклику НАТО" у 2021 році за пропозицію щодо використання штучного інтелекту та технології блокчейн для супутників та космічних апаратів.

Цього громадянина звинувачують у тому, що через свою компанію він допомагав Росії отримати передові військові технології, пов'язані з квантовими обчисленнями та ядерними випробуваннями, повідомило Міністерство юстиції США.

Богоніколос (у центрі) отримує премію для групи Aratos. Фото: Соцмережi

"Працюючи під виглядом підрядника з оборони для НАТО та інших союзних країн, підсудний та його група Aratos займалися подвійною грою, сприяючи розвитку російського військового потенціалу та їх розробці зброї нового покоління", — заявив американський прокурор Бріон Піс.

Як з'ясували спецслужби, Богоніколос та група Aratos купували військове обладнання і потім приховували переправлення контрабанди до Росії. Серед відправлених предметів були лазери та транзистори, які можуть використовуватись для досліджень квантової криптографії та ядерних випробувань.

Наприклад, в одній з угод з постачання антен для армії Богониколос і співробітники Aratos повідомили флоридській компанії-постачальнику, що антени будуть використовуватися тільки для "розважальних та туристичних морських суден" у Нідерландах, але потім відправили їх підставній компанії, щоб потім обладнання вирушило до Росії.

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