Вчені створили робота під управлінням ШІ: зможе діяти як людина (відео)

Хвилюватись не варто – поки що андроїда навчають люди, і він повністю залежить від їхніх знань та команд.

Канадська компанія Sanctuary AI представила нового робота гуманоїда Phoenix, який здатний виконувати різні види робіт за допомогою штучного інтелекту, повідомляє New Atlas. Phoenix є шостим поколінням роботів загального призначення (GPR), створених Sanctuary AI, і працює на основі унікальної системи управління Carbon, яка надає йому людиноподібного інтелекту і дозволяє йому виконувати сотні завдань, затребуваних у більш ніж дюжині різних галузей.

Зріст робота 170 см, а вага становить 70 кг, тобто він за розміром як середня людина. Поки що Phoenix не такий сильний, як люди й може підіймати лише 25 кг, а так само неспішно пересуватися з пішохідною швидкістю 5 км/год.

Проте він має революційні роботизовані руки з підвищеним ступенем свободи (на 20 маніпуляцій), які конкурують зі спритністю людської руки. А ще робот оснащений гаптичною технологією, що імітує відчуття дотику.

Руки робота нагадують людські і зовні та за функціоналом

Управління андроїдом відбувається шляхом когнітивної архітектури Carbon – це програмна платформа для роботів загального призначення. Вона інтегрує сучасні технології штучного інтелекту, щоб переводити природну мову в дію у реальному світі. Система дозволяє Phoenix думати та діяти так, щоб виконувати завдання як людина.

Вона також використовує символічне та логічне міркування у поєднанні з сучасними LLM (великими мовними моделями, як ChatGPT), специфічними для предметної області. Carbon використовує фотореалістичні та фізично реалістичні симуляції для навчання роботів.

Компанія Sanctuary AI провела тижневе пілотне випробування свого робота в магазині Canadian Tire Corporation, заявивши, що Phoenix правильно виконав 110 завдань, пов'язаних із роздрібною торгівлею, включаючи вибірку, упаковку, прибирання, маркування, складання та інші зовсім не прості для роботів минулого покоління завдання.

Поки що рухам робота вчить досвідчений оператор, але надалі дослідники хочуть, щоб Phoenix сам умів швидко навчатися нових навичок.

Можливості робота Phoenix

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