150 суперкомп'ютерів із топ 500: нарешті США обігнали Китай в обчисленнях

Тим не менш, найпродуктивнішим є японський суперкомп'ютер Fugaku.

На території США перебувають 150 суперкомп'ютерів, а на території Китаю — 134. Цікаво, що минулого року в Америці їх було 126, а в КНР — 162, повідомляє видання Techspot.

Рейтинг суперкомп'ютерів топ 500 дає можливість уявити, як комп'ютерні технології розвиваються в різних країнах у всьому світі. З нового, 61-го переліку можна дізнатися, що США посіли перше місце серед країн, де розташована така техніка. Згідно з рейтингом, в Америці є 150 пристроїв, найпродуктивнішим із яких є суперкомп'ютер Frontier, що належить Національній лабораторії Ок-Рідж (ORNL). Він також є першим у світі екзафлопним комп'ютером.

Обчислювальна потужність вимірюється в мільйонах операцій на секунду (MIPS), коли йдеться про звичайні системи, але для суперкомп'ютерів вона вимірюється в операціях із рухомою комою за секунду (FLOPS). Frontier може виконувати 10 у 18 ступені (число із 18 нулями) операцій на секунду, тоді як продуктивність інших суперкомп'ютерів, як і раніше, вимірюється в петафлопсах і становить 10 у 15 ступені операцій на секунду.

Останнім часом ученим вдалося збільшити продуктивність Frontier на 16%. Суперкомп'ютер зміг продемонструвати потужність 1,194 екзафлопса. Це й не дивно, адже його система має 8 699 904 ядра. Однак цей суперкомп'ютер посідає в рейтингу топ 500 суперкомп'ютерів друге місце, а на першому перебуває японський Fugaku. Згідно з тестом High-Performance Conjugate Gradient (HPCG — тест для тестування продуктивності комп'ютерних систем), Frontier має результат 14,05, а його конкурент Fugaku — 16,0.

Відомо також, що 4 з 10 найкращих машин працюють на процесорах AMD, а 2 — на процесорах Intel. Два інших суперкомп'ютери, що входять в десятку найпродуктивніших, працюють на базі IBM. Найчастіше чипи для суперпристроїв постачає Intel.

Цьогоріч КНР заявила про введення в експлуатацію одного суперкомп'ютера, втративши кілька позицій у топ 500. "Можна припустити, що санкції США щодо постачання високопродуктивних чипів від NVIDIA та AMD могли призвести до відставання Китаю, — пише interestingengineering.com. — Однак раніше Китай використовував чипи власного виробництва для Sunway Oceanlite і Tianhe-3, які увійшли до топ 500".

Імовірно, КНР утримується від оприлюднення своїх досягнень, наголосили журналісти.