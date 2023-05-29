Зірка вечора. Унікальний бренд телевізорів G+ забезпечить найкращими фільмами

Здається, українці таки знайшли спосіб на цікаве та якісне проведення часу. Йдеться про телевізор, який акумулював би усі доступні для перегляду фільми. Тож тепер фраза-пропозиція: "Нумо подивимося сьогодні хороше кіно?" не означатиме довгих пошуків і втрати часу, а має цілком конкретне ім'я — G+.

Погодьтеся, що перегляд стрічок з екрану ноутбука чи планшета, як це було досі — не надто зручний, у першу чергу, через невеликий екран гаджетів. Мріялося просто увімкнути хороший фільм на екрані телевізора, не відволікаючись і не дратуючись, клацнути пультом, підключитися до WI-FI та насолоджуватися переглядом улюбленого фільму або серіалу.

Таку можливість нарешті подарував смарт-телевізор G+.

Як це працює?

Всі фільми з різноманітних сайтів, які лише існують у світі, зібрані у зручному в користуванні телевізорі G+. Для зручності клієнта — опція вибору однієї із трьох програм за дизайном і навігацією залежно від смаку глядача.

Основні програми на телевізор G+ уже встановлено, їх можна відшукати на головному екрані. Кінострічки та серіали відображаються на екрані у каталогізованому вигляді — з обкладинками та описом. Полегшують користування фільтри, сортування за жанрами, тематикою, добірки та рекомендації. Щоб зануритися у кіноісторію, достатньо просто підключити телевізор до Wi-Fi.

Що це за телевізор?

Телевізор із фільмами G+ — це справжня зірка вечора, сучасний смарт-ТБ, найнадійніша модель унікального світового бренду. У каталозі виробника можна обрати одну з восьми представлених моделей. Телевізор працює на операційній системі Android, має 16 Гб внутрішньої пам'яті. До вибору є достатня кількість екранів із діагоналлю від 24″ і до 65″ — на будь-який інтер’єр та можливості.

Виробник каже про запатентовану технологію екрану, а щодо технічних характеристик — найкращу в світі операційну систему і найсучасніші компоненти. Глибоке і різке зображення, а отже, повний спектр вражень від перегляду, забезпечує екран з технологією IPS.

А як щодо гарантії?

На смарт-телевізори G+, які акумулюють всі можливі фільми з інтернету, надається 2 роки безумовної гарантії, а мережа сервісних центрів активно діє по всій країні.

До слова, це та сама "чесна" гарантія, без тексту дрібним шрифтом та інших підводних каменів. Бо ж у разі гарантійного випадку виробник пропонує просте і вигідне рішення – просто змінює зіпсований телевізор на новий, не ставлячи на паузу гармонію сімейних вечорів.