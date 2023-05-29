Рій дронів під керівництвом ШІ зміг атакувати цілі в небі та на землі одночасно

Фахівці об'єднували в рої дрони Blue Bear Ghost та Insitu CT220, наземних роботів Viking та самохідну артилерійську установку FV433 Abbot.

Нещодавно пройшли навчання під час яких австралійські, британські та американські літальні та наземні безпілотники, оснащені ШІ, змогли працювати разом, пише defensenews.com.

У навчаннях взяли участь понад 70 військових та співробітників оборонних підприємств, а також представники галузі, задіяні в програмі AUKUS Advanced Capabilities Pillar 2, в межах якої розробляються критично важливі технології на кшталт штучного інтелекту, квантових обчислень, кібернетики та гіперзвукових технологій. Фахівці об'єднували в рої дрони Blue Bear Ghost та Insitu CT220, задіювали безпілотних наземних роботів Viking, самохідну артилерійську установку FV433 Abbot, а також танки Challenger 2, бронемашини Warrior, БМП ВІД-90.

Військові з Австралії, Великобританії та США впевнені, що ШІ є критично важливим фактором міжнародної конкурентоспроможності у багатьох секторах, зокрема у фінансах, охороні здоров'я та обороні. Представники Міністерства оборони Великобританії заявили, що союзники повинні ділитися розробками у сфері ШІ, оскільки це допоможе підвищити сумісність озброєнь та заощадити час та гроші.

Безпілотна наземна техніка Viking

У бюджетному плані Міністерства оборони США на 2024 фінансовий рік було передбачено суму $1,8 млрд на ШІ-технології, йдеться в матеріалі. Станом на початок 2021 року, у розробці знаходяться не менше 685 проєктів, пов'язаних з ШІ та системами озброєння.

Раніше ми повідомляли про те, що човен-безпілотник зміг запустити з борту ударний дрон.