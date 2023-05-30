Енергію сонця збиратимуть у космосі та відправлятимуть на Землю: як це можливо

Спеціальні космічні супутники вже запустять у середині десятиліття.

Японські дослідники працюють над програмою, яка покликана поставити експеримент зі збирання сонячної енергії в космосі та подальшого її відправлення прямо на землю, пише Nikkei. В останні роки космічна сонячна енергія знову привернула до себе увагу, оскільки все більше держав прагнуть нульових викидів вуглекислого газу.

Група вчених із Кіотського університету планує провести експеримент приблизно в 2025 році, щоб з'ясувати, чи можна передавати ефективно, а не лише науково, енергію з космосу на землю. Для цього запустять невеликі супутники для надсилання сонячної енергії на наземні приймальні станції.

"Якщо ми зможемо продемонструвати нашу технологію раніше за інші країни, це стане інструментом ведення переговорів щодо розвитку космосу з іншими державами", — сказав професор Кіотського університету Наокі Шинохара.

Під його керівництвом ще 2009 року група фахівців використала дирижабль для передачі енергії з висоти 30 м на мобільний телефон на землі. Компанія працює над удосконаленням базової технології бездротового подавання електроенергії.

Японці давно працюють над покращенням систем для збирання сонячної енергії прямо в космосі Фото: Киотский университет

Космічна сонячна енергетика як ідея була запропонована американськими фізиками у 1968 році. Концепція полягає у запуску сонячних батарей у космос для вироблення електроенергії на висоті 36 000 км. Концепція передбачає, що сонячна енергія перетворюється на мікрохвилі — те саме електромагнітне випромінювання, яке використовується в мікрохвильових печах — і відправляється на наземні приймальні станції для перетворення в електричну енергію.

Раніше Фокус розповідав, що вчені створили рекордний акумулятор на основі кальцію: витримав 500 циклів перезаряджання.