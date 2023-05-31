Хлопець "клонував" свою дівчину за допомогою ІІ: що з цього вийшло

Розробник називає бота GirlfriendGPT і тепер поділився своїм кодом в інтернеті, щоб кожен міг створити свою власну подругу за допомогою ШІ.

Молодий програміст Еніас Кайлау був зачарований різними мовними моделями та чат-ботами на основі ШІ, а тому вирішив створити "штучну подружку" для одиноких людей, повідомляє Vice. Але головна особливість у тому, що Еніас відкрив свій код усім охочим, щоб вони змогли "оцифрувати" будь-кого.

Програміста підкорила величезну кількість проєктів на основі чат-ботів, але скрізь код продуктів був закритий, а Еніас хоче, щоб кожен міг створити свою ідеальну "комп'ютерну половинку".

Для створення свого бота він узяв за основу свою подругу Сашу і використав чат-бот Bard від Google, щоб докладніше описати її характер. Потім він використовував ElevenLabs — програмне забезпечення для перетворення тексту на мову, щоб імітувати голос своєї подруги. Він також додав код інструмент для селфі, який був пов'язаний з генеративною моделлю "текст-в-зображення" Stable Diffusion. Нарешті, Еніас підключив все це до Telegram за допомогою програми Steamship від компанії, де він працює.

Хоча деякі можуть знаходити ідею перетворення людського партнера на доступний на вимогу клон штучного інтелекту неетичної, Еніас сказав, що справжня Саша була повністю зацікавлена у проєкті та була зачарована можливістю клонувати себе. Однак вони обоє погодилися, що голос бота ще не зовсім точний і над ним треба попрацювати.

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