У Росії похвалилися "стійким до РЕБ" дроном "Лютик": що він собою являє

Стверджується, що безпілотник пройшов "випробування в Україні" та його відправили на модернізацію.

Дрон "Лютик", який, як заявляється, може протистояти різноманітним системам РЕБ, зокрема антидроновим рушницям, розроблений Сахалінським центром безпілотних технологій, повідомляє агентство ТАСС. Інженери нібито відправляли його до підрозділів окупаційної армії РФ в Україні для польотних випробувань і зараз БПЛА проходить доопрацювання.

Унікальною характеристикою дрона, про яку заявляють його розробники, є можливість протистояти системам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Дрони китайського виробництва за протоколом безпеки, якщо втрачають супутники та радіозв'язок, зависають і сідають після того, як сів акумулятор. Але "Лютик" має свою "фішку", — кажуть російські інженери.

За їхніми словами, у "Лютика" є особливе підстроювання, яке, при попаданні пристрою в зону придушення засобами РЕБ, змушує його автоматично "відскочити" в будь-які сторони, щоб вийти з-під небезпечного впливу систем радіоелектронної боротьби та повернутися до оператора, або знайти інший шлях для обходу.

Зараз інженери працюють над збільшенням вантажопідйомності безпілотника, який зараз може нести боєприпаси в 1,5 кг. Крім ударної функції "Лютик" можна використовувати і як дрон-розвідник. У цьому режимі безпілотник може протриматися в повітрі протягом години.

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