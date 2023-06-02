Китайський ШІ визнали дуже небезпечним: чому нейромережі КНР хвилюють Америку

У США бояться, що Китай повторить "російський сценарій", розпочавши кібератаки після можливого нападу на Тайвань.

В Агентстві кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA, США) вважають, що технології на кшталт генеративного штучного інтелекту, які розробляються в Китаї, є загрозою, пише defenseone.com.

На нещодавньому заході директорка CISA Джен Істерлі висловила побоювання з приводу агресивної кіберпозиції КНР та розвитку "нерегульованих" інструментів генеративного ШІ. Вона закликала BigTech та операторів критичної інфраструктури приділити більше уваги посиленню кібербезпеки. Істерлі заявила, що "в разі конфлікту, такого як блокада Тайванської протоки, ми, напевно, зіткнемося з агресивними кіберопераціями в США", маючи на увазі хакерські атаки з боку КНР.

Минулого тижня CISA у співпраці з партнерами з обміну розвідданими Five Eyes опублікувало звіт щодо питань кібербезпеки, в якому поділилося технічними подробицями про пов'язане з Пекіном угруповання під назвою Volt Typhoon, яке атакує мережі операторів критичної інфраструктури. За словами Істерлі, дуже важливо виділити бюджет для розробки системи захисту від потенційних кібератак Китаю. Видання нагадує, що Білий дім виділить CISA $3,1 млрд у 2024 фінансовому році.

Директорка CISA також згадала спільну заяву, опубліковану Центром безпеки ШІ, в якій понад 350 експертів, враховуючи генерального директора OpenAI Сема Альтмана, заявили, що проблеми, пов'язані зі ШІ, повинні розглядатися на тому ж рівні, як і пандемія або загроза ядерної війни.

"Коли до вас приходять 350 експертів і кажуть, що існує ймовірність вимирання людства, я думаю, що є про що турбуватися", — сказав Істерлі, додавши, що "нам потрібно швидко вирішити це", маючи на увазі регулювання у сфері ШІ.

У CISA вважають, що ШІ зробить наше життя простіше і краще, проте він також полегшить і покращить життя противникам США, які, за словами Істерлі, "заповнять інтернет-простір дезінформацією, зможуть проводити кібератаки та вдосконалити всілякі види зброї". Розробники можуть зайнятися саморегулюванням, не чекаючи на це від держав, вважає вона.

Раніше ми повідомляли про те, що дрон, керований ШІ, знищив віртуальну базу з оператором. Спочатку нейромережу звинуватили у спробі вбивства людини, але потім все ж таки виправдали.