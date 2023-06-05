До людиноподібного робота підключили ChatGPT: він став демонструвати емоції (відео)

Андроїд оснащений лицьовими м'язами і його спілкування з людьми виглядає максимально реалістичним.

Компанія Engineered Arts, яка займається виробництвом андроїдів, підключила свого робота Ameca до нейромережі від OpenAI, щоб їхня машина могла вести "усвідомлений" діалог з людиною, повідомляє The Verge. Компанія базується у Великій Британії та вдосконалює роботів, основні механізми яких замовляє у своїх підрядників.

Майстерня Engineered Arts виглядає немов із популярного серіалу "Світ дикого заходу", де вас оточують реалістичні заготівлі облич та фігур людей. Як одну зі своїх цілей в Engineered Arts бачать поштовх для максимальної інтеграції роботів у соціум та інженерних інновацій. Наприклад, там дуже пишаються своєю розробкою ключиці, яка повторює всі функції цього суглоба, як у справжньої людини.

Але одне зі складних завдань, окрім рухів у просторі, – це людське спілкування, тому в Engineered Arts вдалися до сучасних механізмів нейромереж та використовували у своїй найпопулярнішій моделі робота Ameca штучний інтелект від компанії Open AI.

Завдяки чат-боту ChatGPT, андроїд вміє усвідомлено відповідати на запитання та з урахуванням того, що інженери оснастили обличчя робота м'язами, то емоційне забарвлення відповідей та реакція на запитання виглядає дуже реалістично.

Ameca вміє розпізнавати сарказм та жарти, має власні "спогади", а на пропозицію "вбити всіх людей" відповідає категоричною відмовою.

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