Дизайнер створив камеру без об'єктива на основі ШІ: як вона робить знімки (відео)

Чудо-камера отримує дані GPS, підказки користувача та за допомогою Stability AI "малює" картинку.

Нідерландський дизайнер Бйорн Карманн представив публіці свій мистецький проєкт Paragraphica, який є своєрідним фотоапаратом, але на основі ШІ, пише Interesting Engineering.

"Прототип повністю працює і має фізичні регулятори, які дозволяють контролювати діапазон даних та налаштування зображення ШІ, аналогічно аналоговій камері", — заявляє Бйорн.

У апарату взагалі немає об'єктива, а ці дивакуваті лопаті є не більш ніж дизайнерською прикрасою. Камера "робить фото" використовуючи лише дані про місцезнаходження користувача та текстові підказки, які він вводить у камеру. Як тільки камера отримує всю необхідну інформацію, вона обробляє її та видає картинку, яка згенерована за допомогою Stable Diffusion від Stability AI.

За допомогою підказок користувача Stable Diffusion робить "фотографію" Фото: Соцмережi

За допомогою регуляторів власник може встановити радіус (в метрах), в якому камера шукатиме місця та дані навколо себе. Другий регулятор призначений для додавання або зменшення шуму зображення. За допомогою третього регулятора користувач може вирішити, наскільки точно камера повинна дотримуватися текстових інструкцій та підказок.

З технічного погляду Бьорн Карманн не створив нічого революційного. Він просто "упакував" у свій артоб'єкт міні-ПК з дисплеєм, в якому за допомогою Stable Diffusion та даних з Google Maps обробляються запити та опис користувача.

Але головна фішка в тому, що "фотографії" виходять щоразу різними, адже свої підказки, як і емоції, у кожної людини унікальні, а значить і фотографії, навіть зняті на тому самому місці, ніколи не повторюються. Дизайнер уточнює, що не збирається комерціалізувати продукт або кидати виклик фотографії. Це просто артоб'єкт, який має залучити людей до вивчення штучного інтелекту у мистецтві.

Як працює камера Paragraphica

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