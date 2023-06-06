Гарнітура змішаної реальності Apple за ціною $3500: що ще показали на WWDC (відео)

Компанія провела конференцію для розробників, де представила революційну гарнітуру, новий MacBook Air та інші новинки.

На конференції WWDC компанія Apple представила свою гарнітуру змішаної реальності, чутки про яку ходили кілька років. Утім, це не єдина новинка, яка зацікавить шанувальників бренду, про які у своєму матеріалі розповість Фокус.

Гарнітура Vision Pro

У Apple поєднали в одному продукті окуляри віртуальної реальності (VR) і доповненої реальності (AR), а в результаті вийшла гарнітура змішаної реальності (MR), на яку виставлений цінник у величезні $3500. VR-гарнітури не можна назвати новинкою, але Apple довела наявну ідею до досконалості.

Найвідмінніша риса Vision Pro — екран "EyeSight" на передній панелі пристрою, який показує очі та брови людини, якщо камери виявляють його співрозмовника, чого немає в пристроях-конкурентах, наприклад Meta Quest 3. До того ж це не справжні очі та брови, а своєрідний відмальований аватар, який використовується для онлайн дзвінків і зустрічей. Коли ви використовуєте браузер або дивитеся кіно, очі заплющені, даючи співрозмовнику зрозуміти, що ви зайняті чимось іншим.

Vision Pro управляється за допомогою комбінації жестів рук, відстеження погляду й голосу. Ви можете використовувати свої пальці, щоб вибирати й розширювати контент, а функція відстеження погляду може бачити, куди ви дивитеся.

Vision Pro керується за допомогою руху пальців Фото: Apple

Apple позиціює гарнітуру як пристрій для розваг, роботи й спілкування, для чого служать два високоякісні внутрішні дисплеї з роздільною здатністю 4K для кожного ока. Фільми й телепередачі можуть відображатис на величезних віртуальних телеекранах, що розташовані перед вами. Під час перегляду контенту на віртуальному дисплеї Vision Pro може автоматично затемняти навколишню кімнату. Динаміки, вбудовані в оголів'я Vision Pro, забезпечують звук Apple Spatial Audio, але використовувати звичні AirPods теж ніхто не забороняє.

Крім того, Disney та Apple домовилися про контент, так що всі новинки студії оптимізуватимуться для перегляду на Vision Pro. Apple також співпрацює з Unity, на ігровому движку якої розробляється безліч популярних ігор.

У компанії стверджують, що продажі їхньої MR-гарнітури розпочнуться на початку наступного року.

Гарнітура Vision Pro дозволяє працювати одразу з кількома віртуальними екранами Фото: Apple

Великий MacBook Air і потужний чип M2 Ultra

Звичайно, однією Vision Pro конференція не обмежилася. Для власників Mac, яким потрібна максимальна швидкість, Apple підготувала свій новий чип M2 Ultra — процесор, який об'єднує два чипи M2 Max в один для Mac Studio та нових настільних комп'ютерів Mac Pro. Порівняно з M1 Ultra, новий M2 Ultra пропонує на 20% вищу продуктивність обчислень, на 30% прискорення роботи з графікою та на 40% вищу продуктивність нейронного двигуна.

Процесор M2 Ultra дозволяє працювати з графікою на 30% швидше Фото: Apple

Також популярний MacBook Air отримав дисплей на 15 дюймів, а компанія оголосила про зниження ціни на 13-дюймову модель до $1100. "Великий" MacBook Air на 15 дюймів коштуватиме $1300. Він оснащений чипом M2 та забезпечує до 18 год автономної роботи. Конфігурації можуть мати до 24 ГБ пам'яті й SSD до 2 ТБ. 15-дюймова модель має товщину 11,5 мм, два порти Thunderbolt і кабельний роз'єм Magsafe, а також роз'єм для навушників 3,5 мм. Для спілкування є Full-HD камера над дисплеєм, 3 мікрофони та 6 динаміків із сабвуферами.

MacBook Air отримає дисплей 15 дюймів Фото: Apple

Нововведення операційних систем

iOS 17

Уся увага розробників також була звернена на анонсовану iOS 17, бета-версія якої вже доступна для завантаження. Судячи з презентації, у майбутній iOS ви можете використовувати більше фільтрів під час пошуку у своїх повідомленнях. Також під час дзвінка відображатиметься повноекранне фото контакту або Memoji. А якщо хтось залишає голосове повідомлення, ви можете переглянути його розшифровку в режимі реального часу, щоб допомогти вам відфільтрувати дзвінки, якщо ви не знаєте, хто телефонує.

Нова функція безпеки Check In надсилає повідомлення довіреному контакту, коли ви, наприклад, благополучно повертаєтеся додому після нічної прогулянки. Якщо потрібно більше часу, щоб дістатися до пункту призначення, вам буде запропоновано продовжити таймер.

Нарешті відображення фото контактів у iPhone буде на весь екран Фото: Apple

Минулого року Apple представила функцію iOS, що дозволяє копіювати фотографії та вставляти їх у вигляді наклейок, а тепер ви можете робити це з відео, щоб створювати GIF-файли, які можна використовувати як відповіді на повідомлення. Всі емодзі тепер також є наклейками, якими можна поділитися.

Навігація Apple отримає можливість використовувати карти в автономному режимі, що корисно за відсутності зв'язку або малого запасу батареї. Що ж, на один аргумент критики з боку власників Android поменшає.

Функція Check In дозволить менше турбуватися про рідних Фото: Apple

iPadOS 17

ОС отримає більше елементів керування, які не просто відображають додаткову інформацію, а й мають більше інтерактивних кнопок, за допомогою яких ви можете керувати своїм розумним будинком. Також на екрані блокування з'являться кілька таймерів (корисно під час приготування їжі), а також покращення функції Stage Manager "слідувати за власником під час відеодзвінків" для селфі-камер iPad.

MacOS Sonoma

ОС отримає додаткові функції віджетів. З'явиться й новий ігровий режим, у якому пріоритет віддається графічному процесору підвищення частоти кадрів.

PassKey

Сервіс паролів із наскрізним шифруванням тепер можна буде використовувати спільно з іншими контактами, і кожен учасник може редагувати й оновлювати паролі для спільного використання з групою.

Safari

Браузер обладнано функцією посиленої безпеки, включаючи блокування вікна браузера в режимі приватного перегляду, а також профілі для розділення облікових записів, логінів і файлів cookie між робочим і особистим використанням.

WatchOS 10

Операційна система для смартгодинників отримає більше віджетів і оновлений компас, який підкаже вам дорогу до найближчої вежі зв'язку оператора, якщо ви перебуваєте в місці з недостатнім сигналом.

iPadOS 17 отримає більше віджетів і функцій на своєму екрані Фото: Apple

В Apple особливу увагу акцентували на здоров'ї користувачів. Додаток Mindfulness реєструватиме, як ви почуваєтеся, і різною колірною гамою сигналізуватиме про ваші емоції. У додатку Health підраховуватиметься час, проведений на вулиці, щоб стежити за молодим поколінням і нагадувати йому про те, що треба зробити перерву та відірватися від гаджетів, вийшовши на прогулянку.

Повна презентація WWDC від Apple

Раніше Фокус писав, що Apple заборонила співробітникам користуватися чат-ботом ChatGPT: що сталося.