Наздогнати Росію та Китай: армія розгортає нові засоби РЕБ для техніки та піхоти

Військові вже отримали перші прототипи нових систем EWPMT та Terrestrial Layer System-BCT, які планують використати в найближчому майбутньому.

Армія США розгортає новий інструмент для посилення радіоелектронної боротьби, щоб наздогнати Росію та Китай. Так заявив керівник проекту з РЕБ та кібербезпеки Кеннет Стайєр, передає видання Breaking Defence.

За його словами, американська армія намагається "відновити своє панування" у сфері радіоелектронної боротьби перед війнами майбутнього. Кеннет Стаєр упевнений, що в цьому військовим допоможе інструмент планування та управління радіоелектронною боротьбою (Electronic Warfare Planning and Management Tool, або скорочено EWPMT), створений компанією Raytheon.

Технологія повинна допомогти командирам краще візуалізувати та планувати операції в електромагнітному спектрі на полі бою. Збройні сили США передала частини системи EWPMT, але наступного фінансового року її почнуть повноцінно розгортати.

Інструмент радіоелектронної боротьби EWPMT від Raytheon Фото: Міноборони США

"Зараз у нас є лише рудиментарні можливості з погляду можливості об'єднувати датчики та переглядати дані для пошуку та розпізнавання конкретних речей. Майбутнє за штучним інтелектом та машинним навчанням, це безперечно область, яка потребує розвитку, і ми хотіли б активно її використовувати, враховуючи величезну кількість даних, які ми збираємо, і те, як швидко змінюється загроза. Ми хочемо мати можливість "розумно" ідентифікувати об'єкти", — розповів Кеннет Стайєр.

Глава служби не уточнив, які саме сили отримали новітні засоби РЕБ, але додав, що інженери продовжать розробку інструменту, щоб задовольнити деякі військові вимоги. Наразі Армійський кіберцентр передового досвіду збирає відгуки солдатів, щоб враховувати їх під час реалізації програми.

"Я думаю, що ми підіймаємося на пік величі у сфері РЕБ після кількох солідних років інвестицій, великої підтримки з боку армії та Міноборони для відновлення потенціалу армії та впровадження обладнання", — прокоментував Кеннет Стайєр. — "Зараз ми знаходимося на етапі конкуренції. На ринку є запит, а виробники зараз готують пропозиції. Ми також повинні вивчити ці пропозиції наступного місяця, а потім плануємо підписати контракт на початку наступного року".

Крім EWPMT, учасники проєкт з РЕБ та кібербезпеки у 2023 році має намір запровадити ще одну технологію – створення радіоелектронних перешкод для бригадних бойових груп. Кеннет Стайєр поділився, що служба вже отримала три прототипи нової системи Terrestrial Layer System-BCT на базі бойових машин Stryker — їх випробуватимуть восени.

"Якщо припустити, що демонстрація пройде успішно, то ми зможемо передати ці системи першому підрозділу досить швидко, ймовірно, у середині 2024 року", — наголосив він.

Армія також щойно розпочала створення прототипу "важкої броньованої багатоцільової машини" для бойових груп піхотних бригад в рамках іншої програми. Це мобільні пристрої, які солдати зможуть переносити на собі та швидко розгортати на землі. Наразі військові вивчають пропозиції виробників, щоб обрати найбільш доступний продукт та закупити обладнання наступного року.

Раніше пояснювали, що таке кошти РЕБ та яку роль вони грають у війні з Росією. Вони здатні збивати з курсу ракети, зупиняти безпілотники та виявляти техніку супротивника.