У КНДР офіційно працює 10 тисяч хакерів: 50% валюти Кім Чен Ин отримує від кіберкрадіжок

Північна Корея запроваджує своїх кібершпигунів під виглядом простих програмістів до інших країн.

За оцінками США, Північна Корея заробляє приблизно половину своїх доходів в іноземній валюті від кібератак, які, ймовірно, є важливим джерелом фінансування її програм для зброї, повідомляє Nikkei.

За словами співрозмовника видання, високопоставленого американського чиновника, кіберзагрози, що походять від Пхеньяну, були однією з головних тем на конференції з безпеки в Сінгапурі.

Міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада і міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Соп домовилися в кулуарах заходу поділитися розвідувальними даними про балістичні ракети Північної Кореї в режимі реального часу, які будуються завдяки криптовалюті, вкраденій північнокорейськими хакерами.

У розмові з журналістами видання чиновник зазначив, що кібератаки Північної Кореї різко зросли з 2018 року, що збіглося зі сплеском запусків ракет. Зовнішня торгівля Північної Кореї різко впала під час пандемії. Вважається, що ізольована країна почала більше покладатися на кіберкрадіжки, щоб компенсувати втрачені доходи, отримані від контрабанди вугілля до Китаю.

Уряд Південної Кореї підрахував, що Північна Корея вкрала понад $1,7 млрд у криптовалюті за допомогою кібератак у 2022 році й заробила сотні мільйонів доларів від технічних працівників, які працюють за кордоном.

За даними Сеула, у Пхеньяні працює близько 10 тис. хакерів для крадіжки криптовалюти або проведення атак програм-вимагачів. Але, крім того, тисячі північнокорейських програмістів вирушають до країн Азії та Африки під вигаданими іменами, щоб влаштуватися працювати розробниками додатків, а самі займаються хакерством і шпигунством.

Раніше Фокус писав про те, що російське "Сколково" атакували хакери: яку інформацію хотіли вкрасти.