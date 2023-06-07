Клієнтів "Укрпошти" атакують інтернет-шахраї: як не стати жертвою

У СМС зловмисники просять людей уточнити особисті дані під приводом втрати посилки.

Аферисти вигадали черговий спосіб розжитися персональними даними українців, повідомляє портал AIN. За допомогою особистих даних злочинці можуть отримати доступ до ваших банківських карток і перевести в готівку гроші.

Схема досить проста: на телефон приходить СМС про те, що: "Ваша посилка не може бути доставлена через те, що відправник не вказав точно ваші дані". Після чого у повідомленні вказується підроблене посилання нібито на сайт "Укрпошти", на якому жертва має ввести всі свої персональні дані, зокрема номер кредитної картки.

Ви повинні бути уважними при отриманні подібних СМС і не переходити за посиланнями та не надавати шахраям жодної особистої інформації про себе. "Укрпошта" нагадує, що в неї працює лише один офіційний сайт ukrposhta.ua і ні до яких інших сайтів організація не має жодного стосунку.

Шахраї у своїх СМС пропонують жертві перейти за такими посиланнями:

ukrposhta.ycthsyl com,

ukrposhta.cnnixx com,

ukrposhta.hbyagb com,

ukrposhta.siwxck com,

ukrposhta.shgbsyl com,

ukrposhta.zsitrz com,

та подібним. Всі ці посилання є підробленими та шахрайськими.

Якщо ви отримали подібне СМС або сумніваєтеся в доставці посилки, то просто зверніться на гарячу лінію "Укрпошти" за телефоном 0 800 300 545. Пам'ятайте, що чим більше особистих даних у вас виманять шахраї, тим простіше їм буде заволодіти обліковим записом вашої банківської картки та вкрасти ваші гроші.

Співробітники банків та державних організацій ніколи не запитують своїх клієнтів номери карток або секретні коди, не просять переказувати гроші на "безпечні рахунки" і так далі. Такі питання та пропозиції повинні одразу сигналізувати вам, що ви спілкуєтеся з шахраєм.

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