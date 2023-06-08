Загроза нового часу "сексторшен": як ШІ використовують для шантажу та як не потрапити в пастку

Кіберзлочинці беруть фото людей із соцмереж та створюють інтимні дипфейки, щоб виманювати гроші.

ФБР попереджає про новий вид шахрайства, яке стало результатом поширення інструментів штучного інтелекту та дозволяє кіберзлочинцям створювати реалістичні дипфейки, повідомляє The Verge. Якщо раніше хакери зламували телефони та комп'ютери у пошуках інтимних знімків та відео, то тепер їм навіть необов'язково напружуватись – все зробить штучний інтелект.

Схема шантажу проста: шахраї вишукують за соцмережами чи сайтами знайомств жертву з грошима. Це зазвичай відразу помітно з навколишнього оточення і роду занять. Потім беруть фото жертви із соцмереж, які люди самостійно викладають, та генерують фото та відео дипфейки сексуальної спрямованості. Після чого жертву змушують заплатити викуп, інакше погрожують розіслати сфабрикований компромат рідним, близьким та колегам по роботі або просто викласти в інтернет з особистими даними жертви. Часто злочинці також встановлюють термін оплати та підвищують суму викупу в міру наближення дедлайну.

Такий вид злочинів називається "сексторшен" і Федеральне бюро розслідувань США стверджує, що з початку року було зареєстровано понад 1000 випадків подібних здирств, а загальна сума отриманих злочинцями відступних перевищила $10 млн. Жертвами стають як чоловіки, так і жінки різного віку та соціальних груп.

ФБР рекомендує жертвам "сексторшена" не сплачувати потрібну суму, а негайно звертатися до правоохоронних органів. Крім того, ФБР радить бути обережними при публікації своїх фотографій в інтернеті, використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію для своїх облікових записів, а також встановлювати антивірусне програмне забезпечення на свої пристрої.

Раніше Фокус писав про те, що шахрай за допомогою дипфейку "розвів" жертву на $622 тис.: як це вдалося провернути.