Чіпування людей, гіперзвук та продовження життя: у що ще інвестує творець ChatGPT

Виявляється, у Сема Альтмана є безліч інших інвестиційних проєктів, окрім відомого чат-бота.

Голова компанії OpenAI уславився створенням нейромережі на основі мовної моделі, яка керує найпопулярнішим чат-ботом ChatGPT, пише Gizmodo. Сем Альтман також інвестує і в інші напрямки, в яких бачить майбутнє та фінансовий успіх. Фокус підготував для вас перелік найдивніших проєктів, в які вкладає гроші голова OpenAI.

Продаж рідкісних спортивних карток

У США дуже популярно колекціонувати спеціальні картки, які присвячені якомусь виду спорту. Здебільшого, звісно, це бейсбол та американський футбол. Сем Альтман вклав чимало коштів до загального бюджету, що налічує $75 млн, компанії Alt. Співзвучно з прізвищем Сема, чи не так? Можливо, це вплинуло на його рішення інвестувати.

Продаж колекційних карток — одна з інвестицій Сема Альтмана Фото: Соцмережi

Цей стартап описує себе як "найкраще місце для купівлі та продажу найпопулярніших колекційних карток за системою блокчейн". Компанія Alt нещодавно розширила свій асортимент і стала пропонувати окрім спортивних ще й ігрові картки Yu-Gi-Oh! та покемони.

Чипування людей

Попри всі суперечності та сварки зі своїм колишнім другом та інвестором у ChatGPT Ілоном Маском Сем Альтман активно вклався у його сумнозвісний проєкт Neuralink, який покликаний здійснити головний кошмар усіх параноїків та любителів теорій змови – вживляти чипи у мозок людей.

Сем Альтман із задоволенням вклався в проєкт Іліона Маска з чипування Фото: нейрочип

Насправді Маск хотів би за допомогою чипування створити інтерфейс "мозок-комп'ютер", щоб боротися з хворобами та допомагати паралізованим людям знову рухатися. Невідомо, скільки саме інвестував Альтман у проєкт Маска, проте, судячи з останніх новин, ідея застопорилася через невдалі експерименти, які призвели до смерті піддослідних мавп.

Лікування стовбуровими клітинами

Одна з благородних інвестицій Альтмана полягає у підтримці компанії Aspen Neuroscience. Цей стартап працює над розробкою методів лікування стовбуровими клітинами, які могли б полегшити або навіть зупинити хворобу Паркінсона. У цьому лікуванні використовують деякі автоматизовані технології. "Ми поєднуємо біологію стовбурових клітин з інноваційними інструментами штучного інтелекту, біоінформатики та виробництва для розробки індивідуальних підходів до пацієнтів", — кажуть представники стартапу.

Глава OpenAI інвестує у шляхетну місію боротьби з хворобою Паркінсона Фото: New Atlas

Сем Альтман брав участь у фінансуванні компанії на початковому етапі у 2020 році та продовжує підтримувати її дослідження вже кілька років.

Продовження молодості

Автор ChatGPT не поспішає старіти, точніше, прикладає всі сили, зокрема й фінансові, щоб це сталося якомога пізніше. Тому однією з інвестицій Сема є стартап Retro Biosciences, який займається продовженням життя. Компанія заявляє, що хоче використовувати експериментальні нові технології, щоб додати десять років "до тривалості здорового людського життя" і на цей добрий почин Альтман не пошкодував $180 млн.

Продовження молодості — одна з головних інвестицій сучасних мільярдерів Фото: Retro Biosciences

Експерти посміюються, що якщо стартап вдало реалізує свій план, то Сем житиме "довго і щасливо" у світі, який захопить розроблений ним штучний інтелект.

Страхування від хакерів

У США набирає популярності послуга з кіберстрахування. Безліч фірм відкрили стартапи, які пропонують зберегти спокійний сон пересічним громадянам та великим фірмам, убезпечивши їх від фінансових втрат у разі атаки хакерів та втрати критично важливих даних.

Сем Альтман вкладає гроші у страхування від атак хакерів Фото: Getty

До цієї популярної теми приєднався і Сем Альтман, котрий вклався в компанію Coalition. Він явно бачить перспективу в таких послугах, адже США, а особливо її корпоративний сектор, все частіше зазнають масштабних атак хакерів з боку Китаю і Росії. Стартап описує себе як "першого у світі провайдера активного страхування, покликаного запобігати цифровим ризикам до того, як вони завдадуть удару".

Термоядерний синтез

Останнім часом Білл Гейтс активно просуває ідею термоядерного синтезу, який допоможе нам володіти мініатюрними ядерними реакторами у кожному будинку, образно кажучи. Не відстає від нього і Сем Альтман, який вклав значні кошти у Helion Energy, стартап, який намагається знайти нові альтернативи енергії, які будуть безпечними для екології.

Сем Альтман вкладається в компактні термоядерні реактори Фото: Helion Energy

Звичайно, основний акцент стартап робить на отриманні термоядерної енергії, а дослідження вчених компаній ведуться на $375 млн, який в ідею вклав голова OpenAI.

Гіперзвукові перельоти

Цілком можливо, що цією ідеєю Альтман зацікавився просто тому, що втомився від звичайних авіа перельотів. Нещодавно він провів турне Європою просуваючи свій ChatGPT, а вже сьогодні з'явився з тією ж місією в Південній Кореї. Трансатлантичні подорожі займають досить багато часу за сучасними мірками й мільярдери хотіли б отримати можливість телепортуватися в потрібне місце. Але поки це залишається науковою фантастикою, то вони вважають за краще інвестувати в гіперзвукові перельоти літаками майбутнього.

Сем Альтман мріє прискорити свої перельоти завдяки такому гіперзвуковому літаку Фото: Hermeus Hypersonic Aviation

Нещодавно Альтман інвестував у Hermeus Hypersonic Aviation, яка, за словами компанії, займається розробкою комерційних гіперзвукових реактивних авіалайнерів.

Криптовалюта по сітківці ока

Голова OpenAI активно просуває криптовалюту Worldcoin, яка визначатиме власника грошей за унікальною сітківкою ока. Це означає, що ваші гроші будуть чітко ідентифіковані та весь ланцюжок покупок і платежів буде легко відстежуватися від одного до іншого власника грошей. По суті Сем хоче створити глобальну цифрову валюту, яку люди в усьому світі зможуть купувати та використовувати. Однак для цього він просканує сітківку ваших очей за допомогою диво-приладу під назвою "Сфера" і відбиток сітківки буде прив'язаний до валюти.

На думку Альтмана, криптовалюта майбутнього буде прив'язана до сітківки ока

Звичайно, Сем каже, що це зроблено для захисту від хакерів і ви завжди можете довести, що це саме ваші гроші, але критики вже охрестили таку ініціативу як "цифровий ГУЛАГ".

Як ви, напевно, помітили більшість стартапів, в які вкладається і намагається розвинути Сем Альтман – антиутопічні за своєю суттю. Втім, чого дивуватися? Адже сьогоднішні мільярдери Кремнієвої долини славляться своїми шаленими ідеями, що наче зійшли з екрана з фантастичним фільмом. З іншого боку, саме подібні ідеї рухають еволюцію.

Хоча любителі теорій змови бачать у них тотальне поневолення людства, адже Сем Альтман є членом Більдерберзького клубу, який щорічно збирає еліту світового суспільства на "таємні збори, де вирішуються долі імперій та простих смертних".

Раніше Фокус писав про те, що Сему Альтману не вдалося "шантажувати" ЄС — ChatGPT не піде з Європи. Що відомо.