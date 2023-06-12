Іран представив "квантовий" пристрій, який будь-хто може купити на Amazon за $589

Журналісти підозрюють, що іранці показали готову плату Zedboard.

Минулого тижня іранські військові представили пристрій, який назвали "першим продуктом алгоритму квантової обробки". Виявилося, що це звичайна плата для розробки, яку можна купити в інтернеті за ціною близько 600 доларів, пише видання vice.com.

ЗМІ tasnimnews.com повідомляє, що за допомогою цього "квантового процесора" військові зможуть виявляти зміни на поверхні води за допомогою спеціальних алгоритмів. Іранський контр-адмірал Хабіболла Сайярі продемонстрував якийсь невеличкий пристрій і розповів про нещодавні прориви Ірану у сфері квантових технологій.

Видання vice.com пише, що іранський "квантовий пристрій" схожий на макетну плату, виготовлену компанією Diligent. "Знак торгової марки ZedBoard чітко видно на фотографіях", — йдеться у матеріалі. На веб-сайті компанії зазначено, що плата містить все, що потрібно початківцю-розробнику Android, Linux і Windows. Схоже, що плата не має жодних "просунутих" кубітів, які могли б перетворити її на квантовий комп'ютер. Даний пристрій, заявляє ЗМІ, можна використовувати для "обробки відео, обчислень, що реконфігуруються, управління двигуном, програмного прискорення".

Плата ZedBoard Фото: reichelt.de

Видання також нагадує, що ВМС Великобританії нещодавно випробували один пристрій, який використовує надхолодні атоми у якості акселерометра. Але британський апарат взагалі не схожий на пристрій, представлений Іраном.

Можливо, іранські розробники змогли використати готові плати для створення квантових алгоритмів, але це є малоймовірним, зазначає медіа. Справа в тому, що квантові комп'ютери зовсім не схожі на готові друковані плати, що продаються в інтернеті. Проте, уточнює vice.com, дослідники повідомляють, що можуть моделювати деякі квантові процеси на класичних комп'ютерах.

"Навіть якщо Іран заявляє, що цей пристрій був виготовлений за допомогою квантових алгоритмів, все одно він схожий на плату ZedBoard, яку може купити будь-хто", — наголошують автори.

Це не вперше, коли Іран демонструє "інноваційні" технології. У 2020 році іранська армія представила пристрій, який, за її твердженням, може виявляти COVID та СНІД. Він виявився схожим на інший пристрій, який раніше продавався із позначкою "детектор бомб".