Скинули боєприпаси: росЗМІ повідомили про нову атаку БПЛА на Брянську область

Російські медіа стверджують, що атака дронів сталася недалеко від кордону з Україною. Постраждалих та руйнувань нібито немає.

Брянську область у Росії знову атакували за допомогою безпілотників, з яких були скинуті боєприпаси. Про це повідомило російське медіа Shot 13 червня.

За наявною інформацією, атаковані були прикордонні села у Брянській області, які розташовані біля кордону з Україною. Велася атака, як зазначили російські ЗМІ, за допомогою безпілотників і в цьому традиційно звинуватили українську сторону.

"За нашими даними, все сталося напередодні о шостій годині вечора в Климівському районі. Приблизно водночас два невстановлені боєприпаси були скинуті з БПЛА на селище Лугове (1,4 км від кордону) і один — на селище Забрама (950 м від кордону)", — йдеться у повідомленні.

Усі три скинуті боєприпаси вибухнули під час падіння, проте обійшлося без постраждалих. Також російські ЗМІ зазначають, що після атаки невідомих безпілотників вдалося уникнути руйнувань.

Українська сторона на час публікації матеріалу ніяк не прокоментувала звинувачення з боку Росії. Влада Брянської області також не надала жодних коментарів щодо цього.

Нагадаємо, 7 червня росЗМІ повідомляли про те, що ударні дрони ЗСУ нібито завдали удару по Брянській області. Як стверджують росіяни, один "камікадзе" врізався в стільникову вежу, а ще три скинули бомби на будівлі. Після цього в частині населених пунктів зник зв'язок.

Також 6 червня ФСБ Росії звинуватила Україну в підготовці теракту із застосуванням "брудної бомби". За версією ворожого слідства, керівник ГУР Кирило Буданов нібито створив окремий підрозділ для атак на інфраструктуру РФ. Один із затриманих пілотів зізнався, що був направлений до країни-агресорки для того, щоб бомбити Брянську область.